Tarr Zoltán: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban, berendelték Vidnyánszky Attilát

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is - erről tájékoztatták ma Vidnyánszky Attilát is.

Tarr Zoltán: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is. Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Tarr Zoltán: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is

Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is - erről tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szakszerű működésre van szükség

- írta Facebook-oldalán a miniszter.

Mint arról tegnap beszámoltunk, Vidnyánszky Attilát ma délelőttre rendelték be minisztérium épületébe. A történtekről a rendező ekkor úgy nyilatkozott, hogy felmentése a Nemzeti Színház éléről már eldöntött tény.

A beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, azok szabályos, felelős és szakmailag megalapozott felhasználása minden magyar ember érdeke. A vizsgálat eredményeiről később beszámolunk

- folytatta Tarr Zoltán.