Megszólalt a Külügyminisztérium: kiderült, hogy hány magyart keresnek a nepáli katasztrófa miatt

A Külügyminisztérium a közleményében azt írta, a legfrissebb követségi jelentések továbbra is három eltűntnek nyilvánított magyar állampolgárt említenek a nepáli katasztrófa kapcsán.
Hozzátették, hogy a három magyar érintett kettős állampolgársággal rendelkezik; külföldön tartózkodásuk során közülük ketten nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve.
Közölték, a magyar diplomaták az illetékes hivatalokkal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.
A Külügyminisztérium csütörtökön közölte, a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről, ezzel háromra nőtt a magyar eltűntek száma.
750 áldozata van már a nepáli katasztrófának
A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggeli bejelentése alapján a nepáli-kínai határvidéken bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak a hatóságok - írja a BBC.
Hivatalos kínai adatok szerint a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, 546-an pedig eltűntek. Nepálban a vasárnap reggel közölt hivatalos adatok szerint legalább 734-en haltak meg, 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.
A Nepál-Tibet határvidéken szerdán történt villámáradás, miután hatalmas mennyiségű sár- és kőlavina zúdult a Bhote Koszi folyóba. Az áradást egy gleccser leszakadása idézte elő, a lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában.