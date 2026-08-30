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Nepál

Megszólalt a Külügyminisztérium: kiderült, hogy hány magyart keresnek a nepáli katasztrófa miatt

34 perce
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Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után - közölte a Külügyminisztérium sajtóosztálya vasárnap. A nepáli katasztrófának már 750 halálos áldozata van.
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NepálKülügyminisztériumkatasztrófa

A Külügyminisztérium a közleményében azt írta, a legfrissebb követségi jelentések továbbra is három eltűntnek nyilvánított magyar állampolgárt említenek a nepáli katasztrófa kapcsán.

Nepál, August 26, 2026, Nuwakot, Nepal: Security personnel rescue people in a bulldozer from buildings that were damaged along the swollen Trishuli River following a massive flash flood triggered by an avalanche of ice and rock in the upper Lhende River on the Tibetan side. The sudden flood swept through communities along the Bhote Koshi and Trishuli river, destroying homes, roads and bridges and leaving a widespread devastation downstream. (Credit Image: © Skanda Gautam/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel
Fotó: ZUMA Press

Hozzátették, hogy a három magyar érintett kettős állampolgársággal rendelkezik; külföldön tartózkodásuk során közülük ketten nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve.

Közölték, a magyar diplomaták az illetékes hivatalokkal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.

A Külügyminisztérium csütörtökön közölte, a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről, ezzel háromra nőtt a magyar eltűntek száma.

750 áldozata van már a nepáli katasztrófának

A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggeli bejelentése alapján a nepáli-kínai határvidéken bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak a hatóságok - írja a BBC.

Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Nepáli árvíz, Nepáliárvíz
Galéria: Pusztító árvizek Nepálban és Tibetben
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Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel

 

Hivatalos kínai adatok szerint a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, 546-an pedig eltűntek. Nepálban a vasárnap reggel közölt hivatalos adatok szerint legalább 734-en haltak meg, 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

A Nepál-Tibet határvidéken szerdán történt villámáradás, miután hatalmas mennyiségű sár- és kőlavina zúdult a Bhote Koszi folyóba. Az áradást egy gleccser leszakadása idézte elő, a lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában.

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