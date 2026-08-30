Megszólalt a Külügyminisztérium: kiderült, hogy hány magyart keresnek a nepáli katasztrófa miatt

A Külügyminisztérium a közleményében azt írta, a legfrissebb követségi jelentések továbbra is három eltűntnek nyilvánított magyar állampolgárt említenek a nepáli katasztrófa kapcsán.

Óriási a pusztítás mértéke a nepáli-tibeti határon, ahol hatalmas árvíz söpört végig. Legalább százhatvanan meghaltak, és a mentőalakulatok még mindig versenyt futnak az idővel

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Hozzátették, hogy a három magyar érintett kettős állampolgársággal rendelkezik; külföldön tartózkodásuk során közülük ketten nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve.

Közölték, a magyar diplomaták az illetékes hivatalokkal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.

A Külügyminisztérium csütörtökön közölte, a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről, ezzel háromra nőtt a magyar eltűntek száma.

750 áldozata van már a nepáli katasztrófának

A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggeli bejelentése alapján a nepáli-kínai határvidéken bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak a hatóságok - írja a BBC.