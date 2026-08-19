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népszava

Új tulajdonosa van a Népszavának

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Tulajdonosváltáson esett át a Népszavát működtető társaság, miután a lap kiadója jelentős veszteséget halmozott fel. A Népszava új tulajdonosa a Jelent kiadó Liberty Press Kft., amely a szerkesztőség hosszú távú fennmaradását szeretné biztosítani.
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népszavaLiberty Press Kfttulajdonosváltás

A Népszava működtetője, a XXI. század Média Zrt. új tulajdonoshoz került. A Jelent kiadó Liberty Press Kft. a mai napon vette át a társaságot azzal a céllal, hogy a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását biztosítsa. Vető Balázs lett a lap új vezérigazgatója, Horváth Gábor pedig ideiglenesen irányítja a szerkesztőséget.

Megvan a Népszava új tulajdonosa, jelentős változások jöhetnek a lapnál (Fotó: Flajsz Péter/Népszava)
Megvan a Népszava új tulajdonosa, jelentős változások jöhetnek a lapnál (Fotó: Flajsz Péter/Népszava)

Új tulajdonosa van a Népszavának

A tulajdonosváltás egy nagyobb szabású médiaakvizíció része, amelynek keretében a Liberty Press Kft. tulajdonosi szerkezete is megváltozik. A kiadó új vezetése a további részletekről a közeljövőben tájékoztatja majd a nyilvánosságot.

A lap vezérigazgatói posztját a mai naptól Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója tölti be. A szerkesztőség irányítását a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor veszi át.

 

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