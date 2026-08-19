A Népszava működtetője, a XXI. század Média Zrt. új tulajdonoshoz került. A Jelent kiadó Liberty Press Kft. a mai napon vette át a társaságot azzal a céllal, hogy a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását biztosítsa. Vető Balázs lett a lap új vezérigazgatója, Horváth Gábor pedig ideiglenesen irányítja a szerkesztőséget.

Megvan a Népszava új tulajdonosa, jelentős változások jöhetnek a lapnál (Fotó: Flajsz Péter/Népszava)

Új tulajdonosa van a Népszavának

A tulajdonosváltás egy nagyobb szabású médiaakvizíció része, amelynek keretében a Liberty Press Kft. tulajdonosi szerkezete is megváltozik. A kiadó új vezetése a további részletekről a közeljövőben tájékoztatja majd a nyilvánosságot.