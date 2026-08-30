Unger Anna bőséges juttatásokat kap, Magyar Péternél is többet fog keresni

Nem csak 24 órás rendőri védelmet, hanem busás juttatásokat is kap a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna havi illetménye a bírói illetményalap hétszerese lesz – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző rámutatott, mivel a bírói illetményalap 2026-ban 716 830 forint, Unger Anna fizetése havi bruttó 5 017 810 forint, vagyis évente több mint 60 millió forint lesz. Ráadásul a törvény szerint a hivatal elnökét a miniszterekkel azonos juttatások illetik meg – tette hozzá.

Ennyit keres majd Unger Anna, az NVVH elnökeként Fotó: Facebook/Mandula Viktor

A miniszterekkel azonos juttatások ezt jelentik:

engedély alapján hivatali lakás,

térítésmentes, kiemelt egészségügyi ellátás,

hivatalos és magáncélra is használható szolgálati autó,

üzemanyagkártya és gépkocsivezető,

hivatalos utazáskor első osztályú repülőjegy,

első osztályú vonatjegy,

a repülőtéri kormányváró használata, miniszteri szinten akár magánutazáskor is,

külföldi kiküldetéskor költségtérítés, napidíj és kategóriakorlát nélküli szállás,

laptop, táblagép és mobiltelefon.

Unger Annát ezenfelül évente 20 munkanap vezetői pótszabadság, valamint országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog is megilleti.

Az elemző azt is jelezte, hogy a hivatal sem marad pénz nélkül: Magyar Péter korábban azt közölte, hogy évente 10 milliárd forintból gazdálkodhat majd, az indulásához pedig megkapja a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetéséből megmaradt 2,3 milliárd forintot is.

Magyar Péter pedig már el is rendelte Unger Anna és nyomozati elnökhelyettese 24 órás rendőri védelmét.

Deák Dániel szerint ez azért különösen figyelemre méltó, mert ezt az ötmilliós fizetéssel, miniszteri juttatásokkal, tízmilliárdos éves kerettel és folyamatos rendőri védelemmel járó tisztséget egy jogi végzettséggel nem rendelkező politológus kapta meg, aki már a megválasztása előtt közölte: szerinte 6 év alatt sem várhatók jogerős ítéletek.

Unger Anna havi bruttó 5 millió forint feletti fizetése nem csak azért érdekes, mert ez az összeg megegyezik nagyjából a legfőbb ügyész mindenkori fizetésével, hanem azért is, mert jelentősen több, mint a miniszterelnök fizetése, aki minden hónapban bruttó 3,8 millió forintot keres. De az állami cégek vezetői is bruttó 3,6 és 3,85 millió forint között keresnek, prémiumaik pedig az éves alapbér legfeljebb 20 százaléka lehet – hívta fel a figyelmet a Növekedés.hu.

A portál arra is rámutat, hogy míg Unger Annának ilyen kiemelkedő fizetést szavaztak meg, addig a Tisza a parlamenti képviselők fizetését jelentősen megvágta.

Ezt azzal magyarázták, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak (NVVH) függetlennek és a korrupcióval szemben immúnisnak kell lennie, ezért a vezető tisztségviselőinek bérét nem a politikusokéra alkalmazott korlátozások mentén szabták meg, olyan fizetést kaptak, amely a magánszférában is versenyképes.