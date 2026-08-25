Tényi István bejelentést tett az NVVH elnökjelöltjeinek kiválasztása miatt

Közérdekű bejelentést nyújtottak be az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságához. Mint arról az Origo beszámolt, ma ülésezett a testület, melynek napirendjén a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetői pozícióira jelölt személyek meghallgatása szerepelt.

Közérdekű bejelentést nyújtottak be a Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságához az NVVH vezetőinek jelölése miatt (Forrás: Facebook)

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a bizottsághoz, miután a meghallgatások után úgy vélte: olyan módszertani, eljárási és átláthatósági problémák merültek fel, „amelyek csorbítják a folyamat integritását”. Emlékeztetett: bár a szakmai bizottság 96 jelentkezőre szűkítette le a kört, a parlamenti frakciók által indított saját jelöltek, akik a bizottsági szűrőt követően, váratlanul kerültek be, megkérdőjelezik a pályázati rangsor objektív súlyát.

Ezenfelül az elnökhelyettesi pozíciók egy részénél a pályázatok eredménytelenné válása, valamint a szűk körű társadalmi és szakmai egyeztetés bizonytalanságot teremt egy ennyire kiemelt, rendkívüli hatáskörű antikorrupciós intézmény felállításakor

– emelte ki.

Tényi István kész az alapvető jogok biztosához fordulni az NVVH ügyében

Tényi István az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

A kiválasztási súlyok és szempontrendszer nyilvánosságra hozatala: a bizottság tegye közzé azokat a részletes szempontokat és súlyozási arányokat, amelyek alapján a szakmai pályázatok és a frakciójelölések viszonya megítélhető a végső döntés előtt. Fokozott civil és szakmai kontroll intézményesítése: a jövőbeni hasonló eljárásoknál a transzparencia erősítése érdekében javasolt a civil szervezetek (például a TASZ, Magyar Helsinki Bizottság, K-Monitor) formálisabb, véleményezési jogkörrel bíró bevonása a jelölési mechanizmusba. Pályázati feltételek újragondolása az elnökhelyettesi pozícióknál: az eredménytelennek nyilvánított elnökhelyettesi posztok betöltése során a pályázati kiírás olyan jellegű módosítása, amely vonzóbbá és elérhetőbbé teszi a pozíciót a magas integritású szakemberek számára. Politikai konszenzuson alapuló jelölési modell kidolgozása: a jövőbeli tisztújítások elkerülése érdekében olyan garanciális szabályok bevezetése, amelyek megakadályozzák a frakciók által utólagosan, átláthatatlan módon beemelt jelöltek dominanciáját a szakmai rangsor kárára.

Tényi István a közérdekű bejelentés kivizsgálására, a jelzett hiányosságok orvoslására és a transzparencia növelését célzó intézkedések megtételére kérte a bizottságot. Ha az eljárási rend nem változik, úgy az alapvető jogok biztosához fordul.