Hamarosan kezdődik a jelöltek meghallgatása az NVVH elnöki posztjára – élőben az Origón

Reggel 9 órakor kezdi ülését az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a parlamentben, ahol eldőlhet, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke. A Bizottság tegnap a pozícióra Ligeti Miklóst, Unger Anna Rózát és Jancsics Dávidot jelölte, míg a Tisza-frakció Sárvári Nicholast tartja a legalkalmasabbnak. A Fidesz-frakció már korábban jelezte, hogy ők nem fognak jelöltet állítani, ugyanis nem vesznek részt az NVVH vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Emellett a hivatal létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál.

Hamarosan döntenek arról kiket jelölnek az NVVH vezetői pozícióiba. Fotó: Facebook

A meghallgatás főszabály szerint a bizottság nyilvános ülésén történik, amelyen tanácskozási joggal részt vesznek a képviselőcsoportok által bejelentett civil szervezetek képviselői is. A Tisza javaslatára három civil szervezetet vesz részt a meghallgatásokon:

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ),

a Magyar Helsinki Bizottság,

és a K-Monitor Közhasznú Egyesület.

A Fidesz nem javasolt civil szervezetet, a Mi Hazánk javaslatára pedig a Magyarok Világszövetsége csatlakozott.

A bizottság tisztségenként külön dönt arról, kit javasol az Országgyűlésnek javasolt személyről, majd benyújtja döntését az Országgyűlésnek. Az NVVH elnökét és elnökhelyetteseit végül az Országgyűlés titkos szavazással fogja megválasztani.

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