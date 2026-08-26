Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága szerdán meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettes-jelöltjeit.
Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után elmondta: eredetileg öt pályázót hívtak meg, egyikük azonban előre jelezte visszalépését, így végül négy ügyész ismertette szakmai tapasztalatait és a tisztséggel kapcsolatos elképzeléseit.
Csütörtökön jelenthetik be az NVVH kiválasztott jelöltjeit
A bizottság várhatóan csütörtök délelőtt nevezi meg az NVVH elnöki, közpénzügyi elnökhelyettesi és nyomozati elnökhelyettesi tisztségére kiválasztott jelölteket. A neveket ezt követően az Országgyűlés elé terjesztik, amely már ezen a héten meghozhatja döntését. A kiválasztási folyamat következő lépései:
- a bizottság megnevezi a támogatott jelölteket,
- a jelöléseket az Országgyűlés elé terjesztik,
- a parlament szavaz az NVVH vezetőiről,
- később új pályázatot írhatnak ki a még betöltetlen elnökhelyettesi tisztségekre.
Hantosi István felidézte, hogy a vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra kevés pályázat érkezett. A formai ellenőrzés után kevesebb jelentkezőt tudtak volna meghallgatni, mint ahány jelölt kiválasztására lehetőség nyílt volna, ezért ezeket a pályázatokat eredménytelennek nyilvánították.
Mint lapunk már megírta, Jancsics Dávid korábban visszavonta az NVVH elnöki posztjára benyújtott pályázatát. A bizottság elnöke szerint azonban a hivatal felállítása és néhány kulcsfontosságú vezető megválasztása után „bőven lesz idő” a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes kiválasztására.