Csütörtökön jelenthetik be az NVVH kiválasztott jelöltjeit

A bizottság várhatóan csütörtök délelőtt nevezi meg az NVVH elnöki, közpénzügyi elnökhelyettesi és nyomozati elnökhelyettesi tisztségére kiválasztott jelölteket. A neveket ezt követően az Országgyűlés elé terjesztik, amely már ezen a héten meghozhatja döntését. A kiválasztási folyamat következő lépései:

a bizottság megnevezi a támogatott jelölteket,

a jelöléseket az Országgyűlés elé terjesztik,

a parlament szavaz az NVVH vezetőiről,

később új pályázatot írhatnak ki a még betöltetlen elnökhelyettesi tisztségekre.

Hantosi István felidézte, hogy a vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra kevés pályázat érkezett. A formai ellenőrzés után kevesebb jelentkezőt tudtak volna meghallgatni, mint ahány jelölt kiválasztására lehetőség nyílt volna, ezért ezeket a pályázatokat eredménytelennek nyilvánították.

Mint lapunk már megírta, Jancsics Dávid korábban visszavonta az NVVH elnöki posztjára benyújtott pályázatát. A bizottság elnöke szerint azonban a hivatal felállítása és néhány kulcsfontosságú vezető megválasztása után „bőven lesz idő” a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes kiválasztására.