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Négy ügyészt hallgatott meg zárt ülésen az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettesi posztjára. Az NVVH kiválasztott vezetőjelöltjeit várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, az Országgyűlés pedig már a héten dönthet róluk.
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Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága szerdán meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettes-jelöltjeit.

NVVH
Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága szerdán meghallgatta az NVVH nyomozati elnökhelyettes-jelöltjeit (Forrás: YouTube)

Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után elmondta: eredetileg öt pályázót hívtak meg, egyikük azonban előre jelezte visszalépését, így végül négy ügyész ismertette szakmai tapasztalatait és a tisztséggel kapcsolatos elképzeléseit.

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Csütörtökön jelenthetik be az NVVH kiválasztott jelöltjeit

A bizottság várhatóan csütörtök délelőtt nevezi meg az NVVH elnöki, közpénzügyi elnökhelyettesi és nyomozati elnökhelyettesi tisztségére kiválasztott jelölteket. A neveket ezt követően az Országgyűlés elé terjesztik, amely már ezen a héten meghozhatja döntését. A kiválasztási folyamat következő lépései:

  • a bizottság megnevezi a támogatott jelölteket,
  • a jelöléseket az Országgyűlés elé terjesztik,
  • a parlament szavaz az NVVH vezetőiről,
  • később új pályázatot írhatnak ki a még betöltetlen elnökhelyettesi tisztségekre.

Hantosi István felidézte, hogy a vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra kevés pályázat érkezett. A formai ellenőrzés után kevesebb jelentkezőt tudtak volna meghallgatni, mint ahány jelölt kiválasztására lehetőség nyílt volna, ezért ezeket a pályázatokat eredménytelennek nyilvánították.

Mint lapunk már megírta, Jancsics Dávid korábban visszavonta az NVVH elnöki posztjára benyújtott pályázatát. A bizottság elnöke szerint azonban a hivatal felállítása és néhány kulcsfontosságú vezető megválasztása után „bőven lesz idő” a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes kiválasztására.

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