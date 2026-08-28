Elkezdődött az Országgyűlés ülése, Magyar Péter beszéde után esküt tesz az NVVH elnöke – élőben az Origón

Elkezdődött az Országgyűlés rendkívüli ülése. A nyitány a megszokott, ezúttal is Magyar Péter felszólalásával kezdődött az ülésnap. A legfontosabb esemény azonban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének és helyetteseinek megválasztása lesz.

Ma választják meg az NVVH elnökét és elnökhelyetteseit Fotó: Hatlaczki Balazs

Az ülés késve indult, a meghirdetett 9 órás kezdéskor gyakorlatilag a teljes Tisza-frakció hiányzott az ülésteremből, míg az ellenzéki képviselők ott voltak a helyükön.

Az ülés egy nagyjából 10 perces késéssel indult Magyar Péter napirend előtti felszólalásával. A kormányfő ebben párhuzamba kívánta állítani a Tisza-kormány eddigi 107 napját és az Orbán-kormány 16 évét. A miniszterelnök azt igyekezett állítani, hogy a Fidesz 16 év alatt nem tudta megoldani az ország problémáit, míg a Tisza ezalatt a rövidebb idő alatt sikeresen oldott meg problémákat.

A Tisza 107 napja vette át a kormányzást, és azóta Magyarország újra működni kezdett, visszatért, és ami ennél is fontosabb: Magyarország képes cselekedni – jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő kiemelte: amikor májusban átvették Magyarország kormányzásának felelősségét, világosan elmondta, hogy nem csodát ígérnek, nem hazudják senkinek, hogy „16 év mulasztását, negligenciáját, ármányait néhány hét alatt helyre lehet hozni”.

Magyar Péter hosszasan sorolta azokat a vádakat, amelyeket a Tisza kormányra kerülése óta folyamatosan hangoztat. A korábbi kormányt többek között felelőtlen pénzügyi döntésekkel, a közmédia bekebelezésével és alapvetően felelőtlen kormányzással vádolta.

Majd arról kezdett beszélni, hogy szerinte ezzel szemben a Tisza-kormány jól csinálja már most a kormányzást. A miniszterelnök azt sulykolta, hogy a kérdéses területeken a kormánya mindent jobban csinál, mint a korábbi kormányok. Majd, kijelentette: még sok területen kell dolgozniuk és még mindig nem tökéletes minden. Sőt még azt is elismerte, hogy fognak hibázni ők is.

Elmondta: azt vállalták, hogy dolgozni fognak, feltárják, és bemutatják a valóságot, ahol hibát találnak, azt kijavítják, ahol baj van, ott beavatkoznak, ahol az állam évek óta nem végzi el a dolgát, ott végre el fogja végezni. Hangsúlyozta: nem állítja, hogy sikerült Magyarország minden problémáját megoldani, de azt már ki lehet mondani, hogy Magyarország újra működni kezdett.