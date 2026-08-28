Elkezdődött az Országgyűlés ülése, Magyar Péter beszéde után esküt tesz az NVVH elnöke – élőben az Origón

Elkezdődött az Országgyűlés rendkívüli ülése. A nyitány a megszokott, ezúttal is Magyar Péter felszólalásával kezdődött az ülésnap. A legfontosabb esemény azonban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének és helyetteseinek megválasztása lesz.
Az ülés késve indult, a meghirdetett 9 órás kezdéskor gyakorlatilag a teljes Tisza-frakció hiányzott az ülésteremből, míg az ellenzéki képviselők ott voltak a helyükön.
Az ülés egy nagyjából 10 perces késéssel indult Magyar Péter napirend előtti felszólalásával. A kormányfő ebben párhuzamba kívánta állítani a Tisza-kormány eddigi 107 napját és az Orbán-kormány 16 évét. A miniszterelnök azt igyekezett állítani, hogy a Fidesz 16 év alatt nem tudta megoldani az ország problémáit, míg a Tisza ezalatt a rövidebb idő alatt sikeresen oldott meg problémákat.
A Tisza 107 napja vette át a kormányzást, és azóta Magyarország újra működni kezdett, visszatért, és ami ennél is fontosabb: Magyarország képes cselekedni – jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő kiemelte: amikor májusban átvették Magyarország kormányzásának felelősségét, világosan elmondta, hogy nem csodát ígérnek, nem hazudják senkinek, hogy „16 év mulasztását, negligenciáját, ármányait néhány hét alatt helyre lehet hozni”.
Magyar Péter hosszasan sorolta azokat a vádakat, amelyeket a Tisza kormányra kerülése óta folyamatosan hangoztat. A korábbi kormányt többek között felelőtlen pénzügyi döntésekkel, a közmédia bekebelezésével és alapvetően felelőtlen kormányzással vádolta.
Majd arról kezdett beszélni, hogy szerinte ezzel szemben a Tisza-kormány jól csinálja már most a kormányzást. A miniszterelnök azt sulykolta, hogy a kérdéses területeken a kormánya mindent jobban csinál, mint a korábbi kormányok. Majd, kijelentette: még sok területen kell dolgozniuk és még mindig nem tökéletes minden. Sőt még azt is elismerte, hogy fognak hibázni ők is.
Elmondta: azt vállalták, hogy dolgozni fognak, feltárják, és bemutatják a valóságot, ahol hibát találnak, azt kijavítják, ahol baj van, ott beavatkoznak, ahol az állam évek óta nem végzi el a dolgát, ott végre el fogja végezni. Hangsúlyozta: nem állítja, hogy sikerült Magyarország minden problémáját megoldani, de azt már ki lehet mondani, hogy Magyarország újra működni kezdett.
A kormányfő arról kezdett el beszélni, hogy ő erős ellenzéket szeretne, majd olyan hozzáállást kért számon az ellenzéki képviselőkön, amelyeket ők folyamatosan hangsúlyoznak, hogy ilyen ellenzéki hozzáállást képviselnek. Különösen érdekes megjegyzése volt a miniszterelnöknek, hogy a bejárást kérte számon az ellenzéken, miközben a kormánypárt képviselői voltak azok, akik ma számottevő késéssel jelentek meg az ülésteremben.
A valóságról kellett volna beszélni
Ez volt az egyik legsemmitmondóbb beszéde eddig – jelentette ki Toroczkai László Magyar Péter beszédére. A Mi Hazánk frakcióvezetője rámutatott: a miniszterelnöknek a valóságról kellett volna beszélnie és nem arról, hogy mennyire „tökéletesen” kormányoznak.
A Frakcióvezető felidézte, hogy miközben a kormányfő együttműködésre és közös munkára szólítja fel az ellenzéket, aközben a Mi Hazánk adta be a legtöbb törvényjavaslatot, azonban egyet sem engedtek a plenáris ülés elé.
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Ez várható ma az Országgyűlésben
A napirend szerint a kormányfő napirend előtti felszólalása, a frakcióvezetők arra adott válasza és a viszontválasz után a frakciók napirend előtti felszólalása következik.
A napirend előtti felszólalások után döntéshozatalok következnek, a képviselők bizottsági tisztségviselőket és tagokat választanak:
itt kerül kiválasztásra az Országgyűlés által a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei.
Mint ismert, a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Annát javasolta az NVVH elnökének. Ez a döntés felháborodást váltott ki Magyar Péter követőinek egy részéből, ugyanis a Tisza Párt szimpatizánsai közül többen Ligeti Miklóst tartották volna alkalmasabbnak, és nyíltan csalódottságuknak adtak hangot a miniszterelnök ezzel kapcsolatos bejegyzése alatt.
A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választja meg titkos szavazással. A szavazás idejére 60 perces szünetet rendelnek el, amely alatt a képviselőknek 30 percük lesz leadni a szavazataikat. A szünet után eredményhirdetés következik, amikor kihirdetik a hivatal elnökét és alelnökeit.
A Tisza-frakció kétharmados többsége miatt várhatóan Unger Annát meg is választja az Országgyűlés az NVVH elnökének.
Az eredmények ismertetése után az elnök és elnökhelyetteseinek eskütétele következik.
Kivételes eljárásban tárgyalja és a nap folyamán el is fogadhatja a parlament az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra javasolja csökkenteni szeptember 15-étől.
Sürgős eljárásban vitatja meg a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.