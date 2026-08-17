Ma lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi tisztségeire kiírt pályázatok benyújtási határideje. Az értékelés ma megkezdődik, az augusztus 24-ével kezdődő héten pedig a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az Országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása következik. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnökhelyettesi pozíciókra pedig 68.

Ligeti Miklós is, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is jelentkezett az NVVH egyik vezetői pozíciójára (Forrás: Facebook)

Mint azt a Menedzsment Fórum megtudta, a jelentkezők között van Ligeti Miklós is, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is. – Igen, beadtam a pályázatomat, amelyben felvázoltam a koncepciómat a leendő hivatal működéséről. A motivációm, hogy végre egyszer csináljuk meg rendesen az elszámoltatást, ha már például 1990-ben elmaradt – mondta a hírportálnak.

Felidézték, a szervezet már júniusban közzétette a saját ajánlását a vagyonvisszaszerzésekről. Hangsúlyozták fel kell tárni a korrupciós ügyeket, vissza kell szerezni a jogtalanul elveszett közvagyon lehető legnagyobb részét, és jogi felelősségre kell vonni a felelősöket, mindezt jogállami keretek között. Ligeti Miklós szerint a közvagyon visszaszerzése leginkább azért szükséges, mert annak felhalmozása számos esetben nem jogállami keretek között történt a NER-ben.

Egyelőre három konkrét pályázóról tudni, Ligeti Miklós mellett Gerő Tamás ügyvéd és Francsics Imre büntetőjogász jelentkezett az NVVH élére.