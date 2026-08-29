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Unger Annát többen tartják rossz választásnak az NVVH elnökének, mint ahányan jónak

22 perce
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A magyarok többsége legalább nagyjából tisztában van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladataival, az új elnök azonban szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Az Europion kutatása szerint Unger Anna nevét korábban mindössze a megkérdezettek 9 százaléka ismerte, az NVVH ismertségben messze megelőzi a vezetőjét.
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nvvhFideszTisza PártMi HazánkUnger Annaközvélemény-kutatás

Az Europion augusztus 28-án 1700, tizenhat évnél idősebb válaszadót kérdezett meg mobil- és webapplikációs paneljén keresztül. A felmérésből kiderült, hogy a lakosság 12 százaléka pontosan, 58 százaléka pedig nagyjából ismeri az NVVH feladat- és jogköreit. A válaszadók negyede csak a hivatal nevét hallotta, 5 százalékuk pedig még az intézmény létezéséről sem tudott.

NVVH
Maga az NVVH sokkal ismertebb az emberek körében, mint Unger Anna (Fotó: Polyák Attila)

A Tisza szavazói ismerik leginkább az NVVH feladatait

A kutatás alapján jelentős különbség mutatkozik az egyes politikai táborok tájékozottsága között.

A Tisza-szavazók 84 százaléka tudja legalább nagyjából, hogy mivel foglalkozik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, míg a többi vizsgált csoportban ennél alacsonyabb arányokat mértek.

A hivatal feladatait legalább nagyjából ismerők aránya:

  • a Tisza szavazói között 84 százalék,
  • a Fidesz szavazói körében 63 százalék,
  • a Mi Hazánk támogatóinál 61 százalék,
  • az áprilisi választáson távol maradók között 55 százalék.

Jóval kevesebben ismerik ugyanakkor a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Annát.

A válaszadók mindössze 9 százaléka hallotta már korábban a nevét, 57 százalék a jelölése kapcsán találkozott vele először, 34 százalék pedig még a jelölésről sem értesült.

A lakosság 57 százaléka nem érzi magát eléggé tájékozottnak ahhoz, hogy megítélje Unger Anna kinevezését. A teljes népesség 16 százaléka jó, 28 százaléka rossz választásnak tartja az új elnököt. A Tisza szavazói között 21 százalék támogatja, 27 százalék pedig elutasítja a döntést.

Unger Anna: Tudom, hogy mindenki az elszámoltatást várja

A többség hat évnél hamarabb vár eredményeket

Az Europion arra is rákérdezett, milyen szakmai hátteret tartanak szükségesnek az emberek az NVVH vezetéséhez. A legtöbben, a válaszadók 58 százaléka a jogi végzettséget és a jogalkalmazási tapasztalatot nevezte meg, míg a korrupcióellenes gyakorlatot 48 százalék tartotta fontosnak.

Unger Anna korábban úgy fogalmazott, hogy „nem reális látványos eredményt várni a hivatal első hat évében”. Ezzel a lakosság 45 százaléka ért egyet, és türelmet adna a szervezetnek,

55 százalék azonban hat évnél hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket látni.

Ebben a kérdésben nem rajzolódik ki egyértelmű politikai törésvonal: a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk szavazótábora egyaránt megosztott.

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