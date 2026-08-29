Unger Annát többen tartják rossz választásnak az NVVH elnökének, mint ahányan jónak

Az Europion augusztus 28-án 1700, tizenhat évnél idősebb válaszadót kérdezett meg mobil- és webapplikációs paneljén keresztül. A felmérésből kiderült, hogy a lakosság 12 százaléka pontosan, 58 százaléka pedig nagyjából ismeri az NVVH feladat- és jogköreit. A válaszadók negyede csak a hivatal nevét hallotta, 5 százalékuk pedig még az intézmény létezéséről sem tudott.

Maga az NVVH sokkal ismertebb az emberek körében, mint Unger Anna (Fotó: Polyák Attila)

A Tisza szavazói ismerik leginkább az NVVH feladatait

A kutatás alapján jelentős különbség mutatkozik az egyes politikai táborok tájékozottsága között.

A Tisza-szavazók 84 százaléka tudja legalább nagyjából, hogy mivel foglalkozik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, míg a többi vizsgált csoportban ennél alacsonyabb arányokat mértek.

A hivatal feladatait legalább nagyjából ismerők aránya:

a Tisza szavazói között 84 százalék,

a Fidesz szavazói körében 63 százalék,

a Mi Hazánk támogatóinál 61 százalék,

az áprilisi választáson távol maradók között 55 százalék.

Jóval kevesebben ismerik ugyanakkor a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Annát.

A válaszadók mindössze 9 százaléka hallotta már korábban a nevét, 57 százalék a jelölése kapcsán találkozott vele először, 34 százalék pedig még a jelölésről sem értesült.

A lakosság 57 százaléka nem érzi magát eléggé tájékozottnak ahhoz, hogy megítélje Unger Anna kinevezését. A teljes népesség 16 százaléka jó, 28 százaléka rossz választásnak tartja az új elnököt. A Tisza szavazói között 21 százalék támogatja, 27 százalék pedig elutasítja a döntést.