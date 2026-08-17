Jönnek a meghallgatások: így választják ki az NVVH vezetőit

Lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki és elnökhelyettesi tisztségeire kiírt pályázatok benyújtási határideje – adta hírül az Origónak is eljuttatott közleményében Hantosi István, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke.

Az Országgyűlés tiszás többsége még július 28-án szavazta meg a NVVH felállításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott a parlament (Fotó: Havran Zoltán)

Mint írta, a pályázatok értékelése ma megkezdődik, az augusztus 24-ével kezdődő héten pedig a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az Országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása következik. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnökhelyettesi pozíciókra pedig 68. Hantosi István tájékoztatása szerint

a személyes meghallgatások várhatóan augusztus 25–26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak.

A meghallgatás főszabály szerint a bizottság nyilvános ülésén történik, amelyen tanácskozási joggal részt vesznek a képviselőcsoportok által bejelentett civil szervezetek képviselői. A bizottság a meghallgatást vagy annak egy részét zárt ülésen tartja, ha azt a pályázó személyes adatainak vagy törvény által védett más adatainak védelme szükségessé teszi; a zárt ülés elrendeléséről a bizottság határoz.

A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tisztségenként külön dönt az Országgyűlésnek javasolt személyről, majd benyújtja döntését az Országgyűlésnek. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés titkos szavazással választja meg – zárta közleményét a bizottság elnöke.

A Fidesz politikai rendőrségnek nevezte az NVVH-t

Mint ismeretes, a kormány szerint a hivatal felállítására azért van szükség, mert Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása. Ennek része, hogy a közvagyon nem lehet a személyes gyarapodás eszköze, az ezzel kapcsolatos visszaélések feltárása pedig olyan komplex folyamat, amely egy új hatóság felállítását teszi szükségessé. Az Országgyűlés tiszás többsége még július 28-án szavazta meg a NVVH felállításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott a parlament, és óriási lépést tett a Tisza egyik legfontosabb vállalása érdekében. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője politikai rendőrségnek nevezte az új hatóságot, amelynek felállítását a Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta.