Meteorológus az Origónak: a szeptembert is nyári melegben kezdhetik az iskolások

Az elmúlt hetekben a rendkívüli nyári meleg és az aszály nemcsak az emberek mindennapjait nehezítette meg, hanem az ország energia- és vízellátását is komoly próbatétel elé állította. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét is vissza kellett fogni, miközben a tartós szárazság és a hőség miatt több területen vízhiánytól és további ellátási problémáktól tartottak.

A nyári meleg a következő hetekben sem enged el bennünket, a nagy lehűlésnek egyelőre nincs jele (Fotó: Mediaworks)

Bár a legkritikusabb napokon már túl van az ország, a veszélyek nem múltak el teljesen: Magyar Péter augusztus 7-én jelentette be, hogy a hőségriasztást harmadfokúról másodfokúra mérsékelték, ezért az önkéntes energiafogyasztás-csökkentésre már nincs szükség, ugyanakkor a következő időszakban ismét szárazabb időjárás jöhet. Az Origo megkereste Németh Lajos meteorológust: meddig tarthat még a kánikula és mikor érkezhet tartósabb enyhülés, és hozhat-e végre jelentősebb csapadékot az időjárás?

Szeptemberig biztosan marad a hőség

– Nem látom azt az időjárási helyzetet, ami 10–15 fokkal visszavetné a hőmérsékletet itt, a Kárpát-medencében – árulta el a meteorológus. Mint mondta, a mai legfrissebb hosszú távú prognózis négy hétre szóló előrejelzés, amely szeptember első hetéig vizsgálja, hogy az átlaghoz képest hogyan alakulhat Közép-Európa hőmérséklete.

Eszerint pedig a következő négy hétben továbbra is az ilyenkor szokásosnál melegebb idő várható

– emelte ki, hozzátéve: olyan lehűlés, amit az ember valóban megérez, eddig sem nagyon volt. Emlékeztetett, az elmúlt néhány hétben ugyan volt egy-egy érintőleges, nagyon gyenge hidegfront, amely a 40 fok körüli hőmérsékletet 30–35 fok közé visszavetette, de igazán érezhető lehűlés egyelőre nem látszik az időjárási térképeken.

Az előrejelzési modellek azt mutatják, hogy ha valami előre nem látható dolog nem történik, akkor bizony a szeptembert is nyári meleggel kezdik az iskolások.

– hangsúlyozta.

Ez azonban szerinte nem azt jelenti, hogy folyamatosan 35 fok lesz, hanem azt, hogy lassú, fokozatos hőmérséklet-csökkenésben lesz részünk. Elsősorban azért, mert egyre hosszabbak az éjszakák, és az éjszakai órákban jobban fel tud frissülni a levegő. Napközben azonban inkább 30 fok körüli, mint 25 fok közeli hőmérsékletről beszélhetünk – rögzítette.