Meteorológus az Origónak: a szeptembert is nyári melegben kezdhetik az iskolások

Az elmúlt hetekben a rendkívüli nyári meleg és az aszály nemcsak az emberek mindennapjait nehezítette meg, hanem az ország energia- és vízellátását is komoly próbatétel elé állította. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét is vissza kellett fogni, miközben a tartós szárazság és a hőség miatt több területen vízhiánytól és további ellátási problémáktól tartottak.
Bár a legkritikusabb napokon már túl van az ország, a veszélyek nem múltak el teljesen: Magyar Péter augusztus 7-én jelentette be, hogy a hőségriasztást harmadfokúról másodfokúra mérsékelték, ezért az önkéntes energiafogyasztás-csökkentésre már nincs szükség, ugyanakkor a következő időszakban ismét szárazabb időjárás jöhet. Az Origo megkereste Németh Lajos meteorológust: meddig tarthat még a kánikula és mikor érkezhet tartósabb enyhülés, és hozhat-e végre jelentősebb csapadékot az időjárás?
Szeptemberig biztosan marad a hőség
– Nem látom azt az időjárási helyzetet, ami 10–15 fokkal visszavetné a hőmérsékletet itt, a Kárpát-medencében – árulta el a meteorológus. Mint mondta, a mai legfrissebb hosszú távú prognózis négy hétre szóló előrejelzés, amely szeptember első hetéig vizsgálja, hogy az átlaghoz képest hogyan alakulhat Közép-Európa hőmérséklete.
Eszerint pedig a következő négy hétben továbbra is az ilyenkor szokásosnál melegebb idő várható
– emelte ki, hozzátéve: olyan lehűlés, amit az ember valóban megérez, eddig sem nagyon volt. Emlékeztetett, az elmúlt néhány hétben ugyan volt egy-egy érintőleges, nagyon gyenge hidegfront, amely a 40 fok körüli hőmérsékletet 30–35 fok közé visszavetette, de igazán érezhető lehűlés egyelőre nem látszik az időjárási térképeken.
Az előrejelzési modellek azt mutatják, hogy ha valami előre nem látható dolog nem történik, akkor bizony a szeptembert is nyári meleggel kezdik az iskolások.
– hangsúlyozta.
Ez azonban szerinte nem azt jelenti, hogy folyamatosan 35 fok lesz, hanem azt, hogy lassú, fokozatos hőmérséklet-csökkenésben lesz részünk. Elsősorban azért, mert egyre hosszabbak az éjszakák, és az éjszakai órákban jobban fel tud frissülni a levegő. Napközben azonban inkább 30 fok körüli, mint 25 fok közeli hőmérsékletről beszélhetünk – rögzítette.
Úgy tűnik nem lesz jelentős csapadék, marad a szárazság
Egy erőteljes hidegfront érkezése ugyanakkor a forró, száraz levegővel találkozva jelentős hőmérséklet-különbséget okozhatna, ami nagyobb csapadékkal járó zivatarokat is előidézhet. Felmerül hát a kérdés, várható egy jelentős csapadékmennyiség, amely enyhíti az aszályhelyzetet? Németh Lajos szerint ennek fizikailag megvan a lehetősége, amennyiben érkezik egy erőteljes hidegfront a térségbe.
– Ha érkezne egy olyan légköri front, amely 10–15 fokkal hűvösebb levegőt hozna, akkor az itt uralkodó 30 fok körüli meleggel találkozva jelentős hőmérsékleti kontraszt alakulna ki. Ez pedig nagyobb csapadékkal járó záporokat, zivatarokat is okozhatna – magyarázta.
A meteorológus szerint ugyanakkor egyelőre nem látszik olyan időjárási helyzet, amely nagyobb mennyiségű csapadékot hozna Magyarországra. A hosszabb távú előrejelzések alapján nemcsak az átlagosnál melegebb, hanem az átlagosnál szárazabb időjárás is folytatódhat.
Egyelőre nem látszik olyan légköri helyzet, amely a mediterrán térségből nedves levegőt szállítana Magyarország fölé, és nagyobb csapadékot okozna
– mondta.
Németh Lajos szerint ezért azt sem lehet még megmondani, hogy ősszel érkezik-e elegendő csapadék az aszály enyhítésére. A helyzetet tovább súlyosbíthatja, ha szeptemberben és októberben is az átlagosnál kevesebb eső esik, hiszen a talaj több térségben már most is rendkívül száraz.
– Vannak olyan helyek az országban, ahol már 150–200 milliméternyi csapadék hiányzik. Ha az őszi hónapokban sem érkezik elegendő eső, az az őszi vetések miatt a gazdákat nagyon nehéz helyzetbe hozhatja – figyelmeztetett. Németh Lajos szerint egyelőre nem lehet megmondani, hogy ősszel érkezik-e elegendő csapadék az aszály enyhítésére. A jelenlegi modellek alapján azonban szeptemberben is az átlagosnál szárazabb időjárás valószínű, ami különösen az őszi vetések miatt jelenthet problémát.