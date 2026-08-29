Látványpolitizálás a 120 ezres minimálnyugdíj, de sokkal kevesebbeket érint, mint gondolnánk

Parázs vitát váltott ki a 13. és a 14. havi nyugdíj jövője, miután felmerült, hogy a Tisza-kormány a jelenlegi rendszeren változtatna. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth rádióban arról beszélt, a két pluszjuttatás kifizetésénél a rászorultság elve is szerepet kaphat, vagyis nem biztos, hogy minden nyugdíjas ugyanakkora összeget kapna. Ez azt jelentheti, hogy az alacsonyabb ellátásból élők arányaiban több, míg a magasabb nyugdíjban részesülők kevesebb pluszpénzhez jutnának.

Kármán András pénzügyminiszter szerint változna a 13. és 14. havi nyugdíj számítási módja (Forrás: Facebook)

A miniszter ugyanakkor egyértelművé tette: nincs még konkrét kormánydöntés arról, hogy pontosan miként változna a rendszer. Így az sem dőlt el, hogy például egy 120 ezer forintos és egy 500 ezer forintos nyugdíj mellé ugyanakkora arányban járna-e a 13. és a 14. havi juttatás.

A felvetés kapcsán most egyre több kérdés merül fel arról, hogy mit jelentene a gyakorlatban a rászorultsági elv bevezetése, és kik járnának jól vagy rosszul egy ilyen változtatással. Az idősek jelentős részét megosztja a bejelentés, Krusovszky Imréné, az Idősek tanácsának egykori tagja például lapunknak úgy nyilatkozott, elfogadhatatlannak és igazságtalannak tartja a döntést.

Felmerül ugyanakkor az a kérdés is, hogy a morális szempontokon túl gazdaságilag mennyire lenne indokolt egy ilyen átalakítás. A változtatás ugyanis

akkor lehetne igazán indokolható a kormány számára, ha ezzel érdemi összeget lehetne megtakarítani a költségvetésben.

Éppen ezért arra is kíváncsiak voltunk, mekkora mozgásteret adhatna ez a lépés az államnak.

A kérdésben Szalai Piroska fideszes országgyűlési képviselőt és gazdasági szakértőt kerestük meg, aki úgy véli, gazdasági szempontból sem indokolható a változtatás.

– Az átalakítás a családok életszínvonalát és gazdasági biztonságát is veszélyeztetheti, miközben a költségvetés számára sem jelentene akkora megtakarítást – mondta.

Nem vágná földhöz a költségvetést, ha minden nyugdíjas megkapná

A magyar államadósság tavaly év végén még a GDP 74,6 százaléka volt, és most tervezi a kormány módosítani az idei költségvetést, amely már 77,5 százalékra emelné – emlékeztetett a képviselő. Ez több ezermilliárdos pluszköltség megjelenésével járna együtt, aminél egy 13. vagy 14. havi nyugdíj jóval kisebb kiadás. Idén a 14. havi nyugdíj negyedét kapták meg a nyugdíjasok, jövőre pedig az Orbán-kormány ígérete szerint kétheti összeget, vagyis a 14. havi nyugdíj felét kapnák meg.