Kármán András bejelentette: rászorultság alapján változhat a 13. és 14. havi nyugdíj

Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint változhat a nyugdíj mellett járó 13. és 14. havi juttatás számítási módja: a jövőben nem feltétlenül mindenki kapna a rendes ellátásával arányos összeget. A Tisza-kormány a rászorultság alapján differenciálná a kifizetéseket, így az alacsonyabb nyugdíjból élők akár nagyobb, a magasabb ellátásban részesülők pedig kisebb plusz összegre számíthatnak.

Változások jöhetnek a nyugdíjrendszerben (Fotó: Facebook/Kármán András)

Nem mindenkinek ugyanannyit adna a nyugdíj mellé a Tisza-kormány

Nincs még konkrét kormánydöntés arról, hogy ugyanolyan mértékben részesüljön-e a 13. és 14. havi juttatásból az, aki havonta 120 ezer forintos ellátást kap, mint az, akinek 500 ezer forint a járandósága – mondta Kármán András a Kossuth Rádióban.

A pénzügyminiszter ezzel egyértelművé tette, hogy bár a kormány nem készül a két pluszjuttatás eltörlésére, azok jelenlegi számítási módja változhat. Kármán András hangsúlyozta, hogy a Tisza programjában kiemelt szerepet kap a rászorultsági elv.

Ez alapján elképzelhető, hogy a kisebb nyugdíjból élők arányaiban nagyobb támogatást kapnak, míg a magasabb ellátásban részesülők számára korlátozzák a pluszkifizetés összegét.

A rászorultság írhatja át a nyugdíjkifizetéseket

A jelenlegi rendszerben a 13. havi nyugdíj összege megegyezik az adott jogosult rendes havi ellátásával. A 14. havi juttatás bevezetése fokozatosan történik: 2026 februárjában még csak az egyhavi nyugdíj negyedét, vagyis egyheti összeget fizettek ki.

Így a magasabb nyugdíjjal rendelkezők jelenleg nominálisan jóval nagyobb plusz összeghez jutnak. Egy 500 ezer forintos ellátás után a tizenharmadik havi nyugdíj is 500 ezer forint, míg egy 120 ezer forintos járandóságnál 120 ezer forint a kiegészítés.

Kármán András szavai alapján éppen ezt a különbséget vizsgálhatja felül a kormány. A változtatás több millió embert érinthet, ugyanakkor a pénzügyminiszter nem kész döntést jelentett be. A kabinet ugyanakkor már most sem tekinti magától értetődőnek, hogy a magasabb nyugdíjak után változatlanul arányosan magasabb extra kifizetés járjon.