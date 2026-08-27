Kármán András bejelentette: rászorultság alapján változhat a 13. és 14. havi nyugdíj

Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint változhat a nyugdíj mellett járó 13. és 14. havi juttatás számítási módja: a jövőben nem feltétlenül mindenki kapna a rendes ellátásával arányos összeget. A Tisza-kormány a rászorultság alapján differenciálná a kifizetéseket, így az alacsonyabb nyugdíjból élők akár nagyobb, a magasabb ellátásban részesülők pedig kisebb plusz összegre számíthatnak.
Nem mindenkinek ugyanannyit adna a nyugdíj mellé a Tisza-kormány
Nincs még konkrét kormánydöntés arról, hogy ugyanolyan mértékben részesüljön-e a 13. és 14. havi juttatásból az, aki havonta 120 ezer forintos ellátást kap, mint az, akinek 500 ezer forint a járandósága – mondta Kármán András a Kossuth Rádióban.
A pénzügyminiszter ezzel egyértelművé tette, hogy bár a kormány nem készül a két pluszjuttatás eltörlésére, azok jelenlegi számítási módja változhat. Kármán András hangsúlyozta, hogy a Tisza programjában kiemelt szerepet kap a rászorultsági elv.
Ez alapján elképzelhető, hogy a kisebb nyugdíjból élők arányaiban nagyobb támogatást kapnak, míg a magasabb ellátásban részesülők számára korlátozzák a pluszkifizetés összegét.
A rászorultság írhatja át a nyugdíjkifizetéseket
A jelenlegi rendszerben a 13. havi nyugdíj összege megegyezik az adott jogosult rendes havi ellátásával. A 14. havi juttatás bevezetése fokozatosan történik: 2026 februárjában még csak az egyhavi nyugdíj negyedét, vagyis egyheti összeget fizettek ki.
Így a magasabb nyugdíjjal rendelkezők jelenleg nominálisan jóval nagyobb plusz összeghez jutnak. Egy 500 ezer forintos ellátás után a tizenharmadik havi nyugdíj is 500 ezer forint, míg egy 120 ezer forintos járandóságnál 120 ezer forint a kiegészítés.
Kármán András szavai alapján éppen ezt a különbséget vizsgálhatja felül a kormány. A változtatás több millió embert érinthet, ugyanakkor a pénzügyminiszter nem kész döntést jelentett be. A kabinet ugyanakkor már most sem tekinti magától értetődőnek, hogy a magasabb nyugdíjak után változatlanul arányosan magasabb extra kifizetés járjon.
Ősszel jön az új költségvetés
Kármán András az interjúban arról is beszélt, hogy a kormány ősszel nyújtja be a következő évi költségvetést. A tervezetben folytatnák a már megkezdett szociális intézkedéseket, köztük a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és a szociális tűzifa keretének megemelését.
A pénzügyminiszter szerint a kabinet az első száz napban 400 milliárd forintos megtakarítást ért el, az év végéig pedig további 300 milliárd forintot spórolhat Az eredetileg 8,3 százalékra becsült költségvetési hiányt így 7,5 százalékra mérsékelték, ez azonban továbbra is meghaladja az Európai Unió által elvárt szintet.
A miniszter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a katás adózás visszavezetésén, mert egyszerűbb adózási lehetőséget kívánnak biztosítani a vállalkozóknak. Az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket a kormány tervei szerint 2030 végére teljesítheti Magyarország.