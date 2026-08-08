Idén elmaradhat a novemberi nyugdíjemelés

Az év első hét hónapjának adatai alapján idén nem lehet számítani arra, hogy a kormány év közben ismét megemelje a nyugdíjakat. A KSH pénteken közzétett adatai szerint júliusban mindössze 1,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, a nyugdíjas infláció pedig mindössze 0,8 százalékos volt. Január és július között az általános infláció 1,7 százalékos, a nyugdíjas infláció pedig 1,5 százalékot tett ki – idézte fel a Pénzcentrum.

Elmaradhatnak idén a nyugdíjemelések (Fotó: Bruzák Noémi)

Idén elmaradhat a novemberi nyugdíjkorrekció

A számítások szerint az év elején végrehajtott 3,6 százalékos nyugdíjemelés várhatóan fedezi az idei inflációt. A nyugdíjakat novemberben akkor kell év közben korrigálni, ha az éves infláció várhatóan meghaladja a januári emelés mértékét. A jelenlegi várakozások alapján erre nincs szükség.

Elemzők 2,2 százalékos éves inflációval számolnak 2026-ban,

a legpesszimistább előrejelzés is mindössze 2,3 százalékos pénzromlást valószínűsít. Ez jóval elmarad a januári 3,6 százalékos nyugdíjemeléstől.

Nyugdíjprémiumra sem érdemes számítani

A novemberi nyugdíjprémium is elmaradhat. Ezt a juttatást akkor fizethetik ki, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot.

Nyugdíjprémiumot legutóbb 2022-ben kaptak az idősek, azóta a gazdasági növekedés nem érte el a szükséges szintet. A 2026-os előrejelzések alapján idén sem lesz ez másként: elemzők 1,8 százalékos GDP-növekedést várnak, míg

a legoptimistább prognózis is csak 2,5 százalékos bővüléssel számol.

A 3,5 százalékos küszöb elérésére tehát idén sincs reális esély.

Több százezer idős mégis kaphat plusz pénzt ősszel

Attól azonban, hogy novemberben nem várható sem nyugdíjkorrekció, sem nyugdíjprémium, egyes idősek más juttatásokból részesülhetnek. A Tisza Párt korábbi ígéretei szerint ősszel a legalacsonyabb nyugdíjakat emelnék, emellett nyugdíjas SZÉP-kártyát is bevezetnének.

Az ígéretek szerint

a 140 ezer forint alatti nyugdíjakat sávosan emelnék,

a 250 ezer forint alatti nyugdíjat kapók évi 200 ezer forintot kaphatnának nyugdíjas SZÉP-kártyára,

a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők évi 100 ezer forintot kaphatnának.

A félmillió forint alatti nyugdíjjal rendelkezők több mint 94 százaléka lehet jogosult a nyugdíjas SZÉP-kártyára.

A korábbi számítások szerint az őszi nyugdíjemelésre csaknem 300 ezer idős ember lehet jogosult.

A részletes szabályok egyelőre nem ismertek, így a juttatások pontos feltételeiről és folyósításáról később várhatók további információk.