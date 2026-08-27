Magyar Péter nyugdíjemelést jelentett be – a kommentelők szerint ez kevés és igazságtalan

Magyar Péter bejegyzése alatt többen azt kifogásolták, hogy az intézkedés nem tesz kellő különbséget azok között, akik hosszú évtizedeken keresztül dolgoztak és járulékot fizettek, valamint azok között, akiknek alacsony szolgálati idejük vagy járulékfizetésük miatt különösen alacsony a nyugdíjuk.

Magyar Péter nyugdíjemelésével sem volt mindenki elégedett (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ez igazságtalan. Sok ember, aki nem dolgozott és nem tanult, nem fizetett adót, azt most jutalmazzák azokkal szemben, akik évtizedeken keresztül kidolgozták a lelküket”

– írta az egyik hozzászóló, aki szerint az intézkedés átgondolatlan és nagy csalódás.

Más azt hangsúlyozta, hogy bár a 120 ezer forint több a jelenlegi minimumnál, önmagában ebből továbbra sem lehet megélni.

Több mint a semmi, de szerintem megint elkapkodták

– fogalmazott egy kommentelő.

A kommentelők szerint nem mindegy, ki mennyit dolgozott a nyugdíjáért

Volt, aki részletesen azt is felvetette, hogy a minimálnyugdíj emelése előtt érdemes lenne megvizsgálni, kik részesülnek jelenleg a legalacsonyabb ellátásban, hány évet dolgoztak, milyen az egészségi állapotuk, illetve egyedül élnek-e.

Egy másik kommentelő ugyan üdvözölte az intézkedést, de arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a hosszú munkaviszonnyal és jelentős járulékfizetéssel rendelkező időseknek is arányos emelést kellene kapniuk.

Azt gondolom, aki kitanult egy jó szakmát, tett érte, hogy jó szakember legyen, több évtizedet dolgozott, minden reggel fél 5-kor kelt, ment dolgozni minden nap, túlórát vállalt, másodállást vállalt és fizetett becsületesen járulékot minden megkeresett forint után, megérdemelné, hogy az ő nyugdíja is arányosan nőjön a minimálnyugdíjjal”

– írta.

A kommentelő szerint ezért a Tisza-kormánynak a dolgozó középosztályra is nagyobb figyelmet kellene fordítania. A hozzászólásokból összességében az látszik, hogy bár a legalacsonyabb nyugdíjak emelésének az emberek egy része örül, sokan további részleteket és átfogóbb, igazságosabb nyugdíjreformot várnak a kormánytól.