Reggeli ráhangolódás, kevesebb házi feladat és 35 perces tanóra jöhet az alsó tagozatban

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár eljuttatta az iskolákhoz a „Legyen élmény a tanulás!” című javaslatcsomagot – közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az oktatási rendszer jobban igazodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és élményszerűbbé váljon a tanulás.

Változások jöhetnek az oktatásban (Fotó: Shutterstock/Inside Creative House)

Átalakulhat az oktatás: 35 perces tanórákat javasol a szaktárca

A 14 pontos dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy az iskolák vizsgálják meg

a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazását.

A választott megoldásnak az órarendben, a tantárgyfelosztásban és az éves munkatervben is meg kell jelennie.

A javaslatcsomag emellett rugalmasabb napkezdést is szorgalmaz. Az iskolák a tanítás kezdete előtt

reggeli ráhangolódó idősávot alakíthatnának ki, amelyben például beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás, csendes érkezés vagy mozgásos tevékenység kaphatna helyet.

A szaktárca szerint az alsó tagozatos gyermekeknek hosszabb udvari vagy mozgásos szünetet, elegendő időt a nyugodt étkezésre, illetve szükség esetén mese-, csendes vagy pihenőidőt is biztosítani kellene.

Élményközpontúbbá tennék a tanulást

A javaslat szerint az iskoláknak lehetőség szerint havi rendszerességgel kellene olyan komplex napokat vagy tanulási blokkokat szervezniük, amelyek illeszkednek a tantervi célokhoz. Ilyen lehet például egy mese-, víz-, erdő-, kert-, könyvtári, múzeumi, művészeti vagy helytörténeti nap.

Az éves munkatervbe érdemes beépíteni a könyvtárakban, múzeumokban, természeti környezetben, közművelődési és sportlétesítményekben megvalósuló foglalkozásokat is.

A szaktárca szerint

az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is ésszerű keretek között kellene tartani.

A mindennapos testnevelésben pedig nagyobb szerepet kaphatna a szabadtéri játék, a séta, a néptánc, a természetjárás, valamint az ügyességi és csapatjátékok.

A természettudományos és matematikai oktatásban szintén nagyobb hangsúlyt kapna a tapasztalati tanulás. A javaslatok között szerepel az udvari mérés, a növény- és környezetmegfigyelés, az egyszerű kísérletek, a tárgyakkal végzett számolás, a mozgásos matematika, valamint a piac- és vízprojektek alkalmazása.