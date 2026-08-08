Reggeli ráhangolódás, kevesebb házi feladat és 35 perces tanóra jöhet az alsó tagozatban

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár eljuttatta az iskolákhoz a „Legyen élmény a tanulás!” című javaslatcsomagot – közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az oktatási rendszer jobban igazodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és élményszerűbbé váljon a tanulás.
Átalakulhat az oktatás: 35 perces tanórákat javasol a szaktárca
A 14 pontos dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy az iskolák vizsgálják meg
a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazását.
A választott megoldásnak az órarendben, a tantárgyfelosztásban és az éves munkatervben is meg kell jelennie.
A javaslatcsomag emellett rugalmasabb napkezdést is szorgalmaz. Az iskolák a tanítás kezdete előtt
reggeli ráhangolódó idősávot alakíthatnának ki, amelyben például beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás, csendes érkezés vagy mozgásos tevékenység kaphatna helyet.
A szaktárca szerint az alsó tagozatos gyermekeknek hosszabb udvari vagy mozgásos szünetet, elegendő időt a nyugodt étkezésre, illetve szükség esetén mese-, csendes vagy pihenőidőt is biztosítani kellene.
Élményközpontúbbá tennék a tanulást
A javaslat szerint az iskoláknak lehetőség szerint havi rendszerességgel kellene olyan komplex napokat vagy tanulási blokkokat szervezniük, amelyek illeszkednek a tantervi célokhoz. Ilyen lehet például egy mese-, víz-, erdő-, kert-, könyvtári, múzeumi, művészeti vagy helytörténeti nap.
Az éves munkatervbe érdemes beépíteni a könyvtárakban, múzeumokban, természeti környezetben, közművelődési és sportlétesítményekben megvalósuló foglalkozásokat is.
A szaktárca szerint
az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is ésszerű keretek között kellene tartani.
A mindennapos testnevelésben pedig nagyobb szerepet kaphatna a szabadtéri játék, a séta, a néptánc, a természetjárás, valamint az ügyességi és csapatjátékok.
A természettudományos és matematikai oktatásban szintén nagyobb hangsúlyt kapna a tapasztalati tanulás. A javaslatok között szerepel az udvari mérés, a növény- és környezetmegfigyelés, az egyszerű kísérletek, a tárgyakkal végzett számolás, a mozgásos matematika, valamint a piac- és vízprojektek alkalmazása.
Több mese és nagyobb figyelem a gyermekek biztonságára
A délutáni idősávot is gyermekközpontúbbá alakítanák. A javaslatcsomag mindennapos mesélést, felolvasást és történethallgatást is szorgalmaz, emellett nagyobb figyelmet fordítana a bántalmazás megelőzésére és a biztonságos iskolai környezet kialakítására.
Ennek részeként
az iskoláknak egyértelmű bántalmazásmegelőzési és -kezelési protokollt kellene kialakítaniuk, és szükség esetén a házirendet is ennek megfelelően módosítaniuk.
A dokumentum szerint az iskolákban rendszeres beszélgetőköröket és együttműködésre épülő tanulási helyzeteket is érdemes szervezni, miközben a pedagógusok számára módszertani támogatást és továbbképzési lehetőségeket kell biztosítani.