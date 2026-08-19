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Visszaütött Orbán Anita száznapos kampánya, a kommentelők Szijjártó Pétert követelik vissza

Orbán Anita

Visszaütött Orbán Anita száznapos kampánya, a kommentelők Szijjártó Pétert követelik vissza

33 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A külügyminiszter a Tisza-kormány első száz napjának eredményeit beharangozó sorozatában arra kérte követőit, írják meg kérdéseiket a kormány és a Külügyminisztérium munkájáról. A kommentelők azonban ünneplés helyett a megélhetést, a beváltatlan ígéreteket és a külpolitikai teljesítményt kérték számon, többen pedig azt írták Orbán Anita posztja alá: a nyomába sem ér Szijjártó Péternek.
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Orbán AnitaSzijjártó PéterkommentszekciókritikaKülügyminisztériumszámonkérésFacebook

„Rengeteg munka, fontos döntések, kézzelfogható eredmények” – ezzel vezette fel Orbán Anita a Tisza-kormány első száz napját értékelő kommunikációs hetet. A külügyminiszter azt ígérte, hogy ő és államtitkárai kommentben, videóban és történetekben is válaszolnak majd a követők kérdéseire. A bejegyzés alatt azonban pillanatok alatt számonkérő fórummá alakult a kommentszekció.

Orbán Anita
Orbán Anita arra kérte követőit, írják meg kérdéseiket a kormány és a Külügyminisztérium munkájáról (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

Az Origo röviddel a bejegyzés megjelenése után összegyűjtötte a friss hozzászólásokat. Ennek azért is lehet jelentősége, mert korábban felmerült a gyanú, hogy a miniszter közösségi oldalán a kritikus vélemények nem minden esetben maradnak hosszú életűek.

„Mikor tárgyal a nagyhatalmak elnökeivel?” – Orbán Anita kemény kérdéseket kapott (Forrás: Mediaworks)

„Mikor lesz jobb az életünk?” – Orbán Anita kapta az ívet

Orbán Anita szerint száz nap alatt ugyan nem lehet mindent helyrehozni, a kormány már meghatározta az irányt, és hamarosan bemutatja első kézzelfogható eredményeit. A kommentelőket azonban elsősorban az érdekelte, mikor érezhetnek ebből valamit a saját hétköznapjaikban:

Mikor lesz jobb az életünk? Mikor várható a boltokban árcsökkenés? A rendszerhasználati díjjal terveznek valamit?”

Más a gyermekvédelemben dolgozóknak megígért béremelést kérte számon:

A választási ígéreteket be kívánják tartani. Nem sikerült. Szóval visszamenőleg is megkapják a 25 százalékos béremelést a gyermekvédelemben dolgozók?”

A Külügyminisztérium teljesítményére is többen rákérdeztek. Egy kommentelő konkrét felsorolást várt a tárcától:

Csak kérem, konkrétan sorolják fel a témaköröket, mit ért el a Külügyminisztérium az elmúlt száz napban.”

A külpolitikai kapcsolatokat illetően sem maradtak el a kényelmetlen kérdések:

Miért húzódik a Magyar–Zelenszkij-találkozó? A megállapodás érvénybe lépett-e?”

Egy másik hozzászóló ennél is tömörebben fogalmazott: azt akarta tudni, Orbán Anita miért nem tárgyal a nagyhatalmak elnökeivel. A kommentelők egyebek mellett a következő ügyeket kérték számon:

  • a Shell-részvényekkel kapcsolatos esetleges összeférhetetlenséget;
  • az adók és az áfa alakulását;
  • a családtámogatások jövőjét;
  • a nyugdíjak és a minimálbér helyzetét;
  • a rendszerhasználati díjakat;
  • a gyermekvédelemben dolgozók béremelését;
  • a vidéki vállalkozások és üzletek támogatását;
  • a Külügyminisztérium első száz napjának konkrét eredményeit.
Már a 444 kommentelőinek is sok Magyar Péter állandó orbánozása

Többek szerint Szijjártó Péter nyomába sem ér

Nem ez volt az első alkalom, hogy Orbán Anita bejegyzése alatt kemény bírálatok jelentek meg. Egy korábbi posztjánál a kommentelők már közvetlenül elődjéhez, Szijjártó Péterhez hasonlították, az összevetés pedig finoman szólva sem a jelenlegi külügyminiszternek kedvezett. Az egyik hozzászóló egyenesen azt írta:

(Szijjártó - a szerk.) Péterünk lába nyomába sem jöhetsz! Gondolom, elég ciki neked, nekünk meg borzalom.”

Egy másik kommentelő szerint Orbán Anita „Szijjártó Pétertől messze-messze” elmarad, és volt, aki Szijjártóhoz képest egy nagy nullának nevezte a miniszte teljesítményét. Mások a miniszter által emlegetett szakmai tudásra kérdeztek rá:

Hol van a »szakmai tudás«? Elárulom: sehol.”

Egy újabb kommentelő szintén ezt a kifejezést fordította vissza Orbán Anita ellen: „Kire tetszett érteni a szakmai tudást?”

A száznapos teljesítményt mások sem találták meggyőzőnek:

Száz nap alatt mi volt az eredmény? Milyen bejelentések születtek? Árnyéka se lehetne…”

A bejegyzések alatt tehát nem egyszerűen néhány elszigetelt kritika jelent meg. A hozzászólások visszatérő állítása az volt, hogy Orbán Anita külpolitikai aktivitása, nemzetközi súlya és felmutatható eredményei messze elmaradnak Szijjártó Péterétől. A miniszter száz kérdésre száz választ ígért. A kérdések már megérkeztek – most az derül ki, tud-e olyan válaszokat adni, amelyek után nem az elődjét követelik vissza a kommentelők.

Orbán Anita
Sokan összehasonlították Szijjártó Péter és Orbán Anita teljesítményét (Forrás: Mediaworks)

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