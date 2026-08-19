Visszaütött Orbán Anita száznapos kampánya, a kommentelők Szijjártó Pétert követelik vissza

„Rengeteg munka, fontos döntések, kézzelfogható eredmények” – ezzel vezette fel Orbán Anita a Tisza-kormány első száz napját értékelő kommunikációs hetet. A külügyminiszter azt ígérte, hogy ő és államtitkárai kommentben, videóban és történetekben is válaszolnak majd a követők kérdéseire. A bejegyzés alatt azonban pillanatok alatt számonkérő fórummá alakult a kommentszekció.

Orbán Anita arra kérte követőit, írják meg kérdéseiket a kormány és a Külügyminisztérium munkájáról (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

Az Origo röviddel a bejegyzés megjelenése után összegyűjtötte a friss hozzászólásokat. Ennek azért is lehet jelentősége, mert korábban felmerült a gyanú, hogy a miniszter közösségi oldalán a kritikus vélemények nem minden esetben maradnak hosszú életűek.

„Mikor tárgyal a nagyhatalmak elnökeivel?” – Orbán Anita kemény kérdéseket kapott (Forrás: Mediaworks)

„Mikor lesz jobb az életünk?” – Orbán Anita kapta az ívet

Orbán Anita szerint száz nap alatt ugyan nem lehet mindent helyrehozni, a kormány már meghatározta az irányt, és hamarosan bemutatja első kézzelfogható eredményeit. A kommentelőket azonban elsősorban az érdekelte, mikor érezhetnek ebből valamit a saját hétköznapjaikban:

Mikor lesz jobb az életünk? Mikor várható a boltokban árcsökkenés? A rendszerhasználati díjjal terveznek valamit?”

Más a gyermekvédelemben dolgozóknak megígért béremelést kérte számon:

A választási ígéreteket be kívánják tartani. Nem sikerült. Szóval visszamenőleg is megkapják a 25 százalékos béremelést a gyermekvédelemben dolgozók?”

A Külügyminisztérium teljesítményére is többen rákérdeztek. Egy kommentelő konkrét felsorolást várt a tárcától:

Csak kérem, konkrétan sorolják fel a témaköröket, mit ért el a Külügyminisztérium az elmúlt száz napban.”

A külpolitikai kapcsolatokat illetően sem maradtak el a kényelmetlen kérdések:

Miért húzódik a Magyar–Zelenszkij-találkozó? A megállapodás érvénybe lépett-e?”

Egy másik hozzászóló ennél is tömörebben fogalmazott: azt akarta tudni, Orbán Anita miért nem tárgyal a nagyhatalmak elnökeivel. A kommentelők egyebek mellett a következő ügyeket kérték számon: