Orbán Anita megmutatta, milyen a külügyminiszteri starter pack, szétszedték a kommentelők

„Mi van mindig nálam?” – ezzel a címmel tett fel egy videót a TikTokra Orbán Anita. A Tisza-kormány külügyminisztere megmutatta, milyen a külügyminiszteri „starter pack”.

Orbán Anita (Forrás: Facebook)

Eszerint a tárcavezetőnél mindig kéznél van egy

telefon,

golyóstoll,

airpods fülhallgató,

jegyzetfüzet,

kulacs,

szájfény,

kávé és

útlevél.

A kommentelők nem kímélték a külügyminisztert. A többségük között egyetértés van abban, hogy felesleges volt kirakni ezt a videót. Egyikük szerint jobb lenne, ha inkább azt mutatná be, hogy munkája során „merre, kivel tárgyalt, mit végzett Magyarországért”.

Volt, aki a lemondását követelte, más pedig Magyar Péter „Facebook-kormányzására” utalva megkérdezte:

Ezt a főnöke javasolta?

Az egyik legnagyobb tetszést az a komment aratta, amely egy tömör megállapítást tartalmaz:

Ez nagyon kínos.

Míg magyarok rekedtek Szicíliában, Orbán Anita „kőprofi” TikTok-videókat készít

A külügyminiszter videójára Takács Péter fideszes képviselő is reagált. Megjegyezte:

„kőprofi” TikTok-videók készülnek Orbán Anita külügyminisztériumában, amíg 150 kint rekedt magyar hiába vár segítséget Szicíliában.

Emlékezetes, szerda délelőttig felfüggesztették Catania repülőterének forgalmát az Etna vulkáni aktivitása miatt. Több ezer turista rekedt Szicíliában, köztük magyarok is, akik hiába próbáltak segítséget kérni a magyar külképviselettől.

Sok szerencsét!

Ezt a választ kapta az olaszországi magyar nagykövetségről egy bajba jutott magyar utas, aki Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában számolt be kellemetlen élményéről.