Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Anita

Orbán Anita megmutatta, milyen a külügyminiszteri starter pack, szétszedték a kommentelők

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Telefon, golyóstoll, AirPods, jegyzetfüzet, kulacs, szájfény, kávé és útlevél – ezek mindig ott vannak a külügyminiszternél. Orbán Anita TikTok-videóban mutatta meg külügyminiszteri „starter packját”, amivel nem aratott osztatlan sikert a kommentelők körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán AnitaetnaTikTokkülügyminiszterkommentszicília

„Mi van mindig nálam?” – ezzel a címmel tett fel egy videót a TikTokra Orbán Anita. A Tisza-kormány külügyminisztere megmutatta, milyen a külügyminiszteri „starter pack”.

Orbán Anita
Orbán Anita (Forrás: Facebook)

Eszerint a tárcavezetőnél mindig kéznél van egy

  • telefon,
  • golyóstoll,
  • airpods fülhallgató,
  • jegyzetfüzet,
  • kulacs,
  • szájfény,
  • kávé és
  • útlevél.

A kommentelők nem kímélték a külügyminisztert. A többségük között egyetértés van abban, hogy felesleges volt kirakni ezt a videót. Egyikük szerint jobb lenne, ha inkább azt mutatná be, hogy munkája során „merre, kivel tárgyalt, mit végzett Magyarországért”.

Volt, aki a lemondását követelte, más pedig Magyar Péter „Facebook-kormányzására” utalva megkérdezte:

Ezt a főnöke javasolta?

Az egyik legnagyobb tetszést az a komment aratta, amely egy tömör megállapítást tartalmaz:

Ez nagyon kínos.

Míg magyarok rekedtek Szicíliában, Orbán Anita „kőprofi” TikTok-videókat készít

A külügyminiszter videójára Takács Péter fideszes képviselő is reagált. Megjegyezte:

„kőprofi” TikTok-videók készülnek Orbán Anita külügyminisztériumában, amíg 150 kint rekedt magyar hiába vár segítséget Szicíliában.

Emlékezetes, szerda délelőttig felfüggesztették Catania repülőterének forgalmát az Etna vulkáni aktivitása miatt. Több ezer turista rekedt Szicíliában, köztük magyarok is, akik hiába próbáltak segítséget kérni a magyar külképviselettől.

Sok szerencsét!

Ezt a választ kapta az olaszországi magyar nagykövetségről egy bajba jutott magyar utas, aki Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában számolt be kellemetlen élményéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!