„A kő nem lesz az új búcsúcédula” – Magyar Péter fenyegető üzenetet küldött Orbán Győző felajánlása után

A miniszterelnök közösségi oldalán bírálta Orbán Viktort, amiért luxusgéppel ment Horvátországba nyaralni a vészhelyzet idején, a volt miniszterelnök édesapjának, Orbán Győzőnek pedig azt üzente, hogy miután követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, ez számára semmi esetre se lesz „új búcsúcédula”.

Orbán Győző felajánlása eljutott Magyar Péterhez, a miniszterelnök szerint ugyanakkor ez nem változtat semmin

Fotó: PETER G. KISS / AFP

Levelet kaptunk Orbán Győzőtől. Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni, az édesapja hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Pétert nem hatotta meg Orbán Győző felajánlása

Pakson töltötte a hétvégét Magyar Péter, hogy személyesen felügyelje a Duna vízszintjének megemelésére irányuló munkálatokat. Korábban felszólította az építési vállalatokat, hogy járuljanak hozzá a védekezéshez, és hiányolta a nemzeti nagytőkések felajánlásait.

Újabb bejegyzése végén a miniszterelnök jelezte, hogy Orbán Győző felajánlása semmin nem változtat.

Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula

– fogalmazott Magyar Péter.