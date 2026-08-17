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Orbán Győző

„A kő nem lesz az új búcsúcédula” – Magyar Péter fenyegető üzenetet küldött Orbán Győző felajánlása után

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A miniszterelnök közösségi oldalán üzent Orbán Viktornak és édesapjának. Orbán Győző nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, Magyar Pétert viszont nem hatotta meg.
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Orbán GyőzőOrbán ViktorPaksMagyar Péter

A miniszterelnök közösségi oldalán bírálta Orbán Viktort, amiért luxusgéppel ment Horvátországba nyaralni a vészhelyzet idején, a volt miniszterelnök édesapjának, Orbán Győzőnek pedig azt üzente, hogy miután követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, ez számára semmi esetre se lesz „új búcsúcédula”.

Orbán Győző felajánlása eljutott Magyar Péterhez, a miniszterelnök szerint ugyanakkor ez nem változtat semmin
Orbán Győző felajánlása eljutott Magyar Péterhez, a miniszterelnök szerint ugyanakkor ez nem változtat semmin 
Fotó: PETER G. KISS / AFP

Levelet kaptunk Orbán Győzőtől. Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni, az édesapja hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Pétert nem hatotta meg Orbán Győző felajánlása

Pakson töltötte a hétvégét Magyar Péter, hogy személyesen felügyelje a Duna vízszintjének megemelésére irányuló munkálatokat. Korábban felszólította az építési vállalatokat, hogy járuljanak hozzá a védekezéshez, és hiányolta a nemzeti nagytőkések felajánlásait.

Újabb bejegyzése végén a miniszterelnök jelezte, hogy Orbán Győző felajánlása semmin nem változtat.

Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula

– fogalmazott Magyar Péter. 

 

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