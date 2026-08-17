„A kő nem lesz az új búcsúcédula” – Magyar Péter fenyegető üzenetet küldött Orbán Győző felajánlása után

A miniszterelnök közösségi oldalán bírálta Orbán Viktort, amiért luxusgéppel ment Horvátországba nyaralni a vészhelyzet idején, a volt miniszterelnök édesapjának, Orbán Győzőnek pedig azt üzente, hogy miután követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, ez számára semmi esetre se lesz „új búcsúcédula”.
Levelet kaptunk Orbán Győzőtől. Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni, az édesapja hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra
– írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Magyar Pétert nem hatotta meg Orbán Győző felajánlása
Pakson töltötte a hétvégét Magyar Péter, hogy személyesen felügyelje a Duna vízszintjének megemelésére irányuló munkálatokat. Korábban felszólította az építési vállalatokat, hogy járuljanak hozzá a védekezéshez, és hiányolta a nemzeti nagytőkések felajánlásait.
Újabb bejegyzése végén a miniszterelnök jelezte, hogy Orbán Győző felajánlása semmin nem változtat.
Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula
– fogalmazott Magyar Péter.