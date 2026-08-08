Orbán Viktortól várja az energiaválság megoldását a tiszás képviselő, saját követői is kinevették

Miközben Magyarországon mindenkitől felelősséget, takarékosságot és összefogást kérnek az energiaválság közepette, Orbán Viktor Szerbiában sörrel és trombitaszóval lazít – bírálta Borics Mihály a Fidesz elnökét. A tiszás képviselő szerint a korábbi miniszterelnöknek különös érzéke van a pihenők időzítéséhez.
Orbán Viktortól várják a megoldást, miközben már a Tisza kormányoz
A tiszás politikus azt írta:
Amikor az ország az energiaellátásért küzd, Orbán Viktor a Balkánon mulat. Van, aki dolgozik a válság megoldásán. És van, aki inkább koccint rá.
A posztra érkező válaszok azonban kellemetlen helyzetbe hozták a Tisza képviselőjét. A bejegyzéshez több ezer hozzászólás és nevető reakció érkezett, a felhasználók emlékeztették a képviselőt, hogy ezt a helyzetet már nem Orbán Viktor felelőssége megoldani.
Eddig ti pihentetek, és ő dolgozott. Most úgy döntöttetek, hogy nincs rá szükség, így ő pihen, és ti pedig kezdjetek el végre dolgozni, de gyorsan
– írta egy kommentelő.
Jó reggelt! Ti vagytok kormányon, nem oldhat meg mindent helyettetek Orbán Viktor. Lehet, hogy egy bohócnak tűnik, de Magyar Péter a miniszterelnök. Vagy ha nem megy, akkor nem kell csinálni, tessék lemondani és átadni a kormányzás felelősségét
– fogalmazott egy másik hozzászóló.
Többen írtak arról is, hogy a visszamutogatás nem segít megoldani a problémát. Mások azt emelték ki, hogy ha a korábbi miniszterelnök külföldön van, azzal tulajdonképpen a legtöbbet teszi a krízishelyzet megoldása érdekében, hiszen nem fogyaszt energiát az országban.
Valaki szóljon már nekik, hogy ők vannak kormányon!
– írták többen. A legtöbb hozzászólás lényegét ez a komment foglalta össze:
Ellenzékből nagyon könnyű volt mindenért Orbánt hibáztatni. Kormányon viszont már nem a Facebook-posztok, a hangzatos mondatok és a mások magánéletéről készült fotók számítanak, hanem a teljesítmény. Ha van eredményük, mutassák fel. Ha nincs, akkor legalább ne próbálják egy volt miniszterelnök sörözésével elterelni róla a figyelmet. Az ország vezetését Önök akarták. Megkapták. Most tessék vezetni, és kevesebbet mutogatni arra, aki már nincs hatalmon. Mert egy idő után az állandó orbánozás nem magyarázat, hanem beismerés: nincs saját válaszuk.
Szimon Renátát sem kímélték a kommentelők
Szimon Renáta, a Tisza politikusa ugyancsak a Fideszt okolta közösségi oldalán a félrekezelt energiaválság miatt. Bejegyzése viszont annyira félrement, hogy saját szimpatizánsai tették helyre a politikust.
Egyes hozzászólók prolihergelésnek nevezték a posztját, mások szektás demagógiát emlegettek – számolt be az esetről a Magyar Nemzet.