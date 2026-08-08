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Borics Mihály

Orbán Viktortól várja az energiaválság megoldását a tiszás képviselő, saját követői is kinevették

14 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Borics Mihály, a Tisza országgyűlési képviselője azt kérte számon Orbán Viktoron, hogy az energiaválság közepette Szerbiában fesztiválozik. A politikus posztjára saját követői is keményen reagáltak, és emlékeztették: már nem Orbán Viktor van kormányon, hanem a Tisza. Hasonló kellemetlen élmény érte az ugyancsak tiszás Szimon Renátát is.
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Borics MihályTisza PártenergiakrízisSzimon RenátaOrbán ViktorMagyar Péter

Miközben Magyarországon mindenkitől felelősséget, takarékosságot és összefogást kérnek az energiaválság közepette, Orbán Viktor Szerbiában sörrel és trombitaszóval lazít – bírálta Borics Mihály a Fidesz elnökét. A tiszás képviselő szerint a korábbi miniszterelnöknek különös érzéke van a pihenők időzítéséhez.

Orbán Viktortól várja az energiahelyzet megoldását a Tisza képviselője (Forrás: Facebook/Borics Mihály)
Orbán Viktortól várja az energiahelyzet megoldását a Tisza képviselője (Forrás: Facebook)

Orbán Viktortól várják a megoldást, miközben már a Tisza kormányoz

A tiszás politikus azt írta:

Amikor az ország az energiaellátásért küzd, Orbán Viktor a Balkánon mulat. Van, aki dolgozik a válság megoldásán. És van, aki inkább koccint rá.

A posztra érkező válaszok azonban kellemetlen helyzetbe hozták a Tisza képviselőjét. A bejegyzéshez több ezer hozzászólás és nevető reakció érkezett, a felhasználók emlékeztették a képviselőt, hogy ezt a helyzetet már nem Orbán Viktor felelőssége megoldani.

Eddig ti pihentetek, és ő dolgozott. Most úgy döntöttetek, hogy nincs rá szükség, így ő pihen, és ti pedig kezdjetek el végre dolgozni, de gyorsan

– írta egy kommentelő.

Jó reggelt! Ti vagytok kormányon, nem oldhat meg mindent helyettetek Orbán Viktor. Lehet, hogy egy bohócnak tűnik, de Magyar Péter a miniszterelnök. Vagy ha nem megy, akkor nem kell csinálni, tessék lemondani és átadni a kormányzás felelősségét

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

Többen írtak arról is, hogy a visszamutogatás nem segít megoldani a problémát. Mások azt emelték ki, hogy ha a korábbi miniszterelnök külföldön van, azzal tulajdonképpen a legtöbbet teszi a krízishelyzet megoldása érdekében, hiszen nem fogyaszt energiát az országban.

Valaki szóljon már nekik, hogy ők vannak kormányon!

– írták többen. A legtöbb hozzászólás lényegét ez a komment foglalta össze:

Ellenzékből nagyon könnyű volt mindenért Orbánt hibáztatni. Kormányon viszont már nem a Facebook-posztok, a hangzatos mondatok és a mások magánéletéről készült fotók számítanak, hanem a teljesítmény. Ha van eredményük, mutassák fel. Ha nincs, akkor legalább ne próbálják egy volt miniszterelnök sörözésével elterelni róla a figyelmet. Az ország vezetését Önök akarták. Megkapták. Most tessék vezetni, és kevesebbet mutogatni arra, aki már nincs hatalmon. Mert egy idő után az állandó orbánozás nem magyarázat, hanem beismerés: nincs saját válaszuk.

 

Szimon Renátát sem kímélték a kommentelők

Szimon Renáta, a Tisza politikusa ugyancsak a Fideszt okolta közösségi oldalán a félrekezelt energiaválság miatt. Bejegyzése viszont annyira félrement, hogy saját szimpatizánsai tették helyre a politikust.

Egyes hozzászólók prolihergelésnek nevezték a posztját, mások szektás demagógiát emlegettek – számolt be az esetről a Magyar Nemzet

 

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