Orbán Viktortól várja az energiaválság megoldását a tiszás képviselő, saját követői is kinevették

Miközben Magyarországon mindenkitől felelősséget, takarékosságot és összefogást kérnek az energiaválság közepette, Orbán Viktor Szerbiában sörrel és trombitaszóval lazít – bírálta Borics Mihály a Fidesz elnökét. A tiszás képviselő szerint a korábbi miniszterelnöknek különös érzéke van a pihenők időzítéséhez.

Orbán Viktortól várja az energiahelyzet megoldását a Tisza képviselője (Forrás: Facebook)

Orbán Viktortól várják a megoldást, miközben már a Tisza kormányoz

A tiszás politikus azt írta:

Amikor az ország az energiaellátásért küzd, Orbán Viktor a Balkánon mulat. Van, aki dolgozik a válság megoldásán. És van, aki inkább koccint rá.

A posztra érkező válaszok azonban kellemetlen helyzetbe hozták a Tisza képviselőjét. A bejegyzéshez több ezer hozzászólás és nevető reakció érkezett, a felhasználók emlékeztették a képviselőt, hogy ezt a helyzetet már nem Orbán Viktor felelőssége megoldani.

Eddig ti pihentetek, és ő dolgozott. Most úgy döntöttetek, hogy nincs rá szükség, így ő pihen, és ti pedig kezdjetek el végre dolgozni, de gyorsan

– írta egy kommentelő.

Jó reggelt! Ti vagytok kormányon, nem oldhat meg mindent helyettetek Orbán Viktor. Lehet, hogy egy bohócnak tűnik, de Magyar Péter a miniszterelnök. Vagy ha nem megy, akkor nem kell csinálni, tessék lemondani és átadni a kormányzás felelősségét

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

Többen írtak arról is, hogy a visszamutogatás nem segít megoldani a problémát. Mások azt emelték ki, hogy ha a korábbi miniszterelnök külföldön van, azzal tulajdonképpen a legtöbbet teszi a krízishelyzet megoldása érdekében, hiszen nem fogyaszt energiát az országban.

Valaki szóljon már nekik, hogy ők vannak kormányon!

– írták többen. A legtöbb hozzászólás lényegét ez a komment foglalta össze: