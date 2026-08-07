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Orbán Viktor

Orbán Viktor váratlanul megjelent a gučai trombitafesztiválon – fotó

20 órája
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A volt magyar miniszterelnök mindenféle formaságot mellőzve látogatott el a szerbiai Gučában megrendezett trombitafesztiválra. Orbán Viktor a barátaival egy helyi szálloda kerthelyiségében ült le, ahol szerb specialitásokat kóstolt és a beszámolók szerint a fesztiválozókkal is közvetlenül viselkedett.
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Orbán Viktorsajtópihenésnordik hotelSzerbiafesztivál

A HVG a szerb GZS portál beszámolója alapján azt írta, hogy Orbán Viktor váratlanul jelent meg a fesztiválon, majd helyet foglalt a Nordik Hotel kerthelyiségében. A szerb lap kiemelte: Európa egyik legismertebb politikusa „egy átlagos vendég szerénységével” telepedett le barátaival falatozni és iszogatni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor egy szerb trombitafesztiválon jelent meg mindenféle formaság nélkül (Forrás: blic.rs)
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Helyi specialitásokat kóstolt Orbán Viktor

Orbán Viktor hideg sört és hajducski csevapot, vagyis a rablóhús helyi változatát rendelte. A Blic szerint a hőség ellenére szvadbarszki kupuszt, magyarul esküvői káposztát is fogyasztott, amely a magyar toroskáposzta szerb rokonának tekinthető. Értesülések szerint az étkezést némi pálinkázás is követte. 

A szerb sajtó külön hangsúlyozta a volt miniszterelnök közvetlenségét, valamint azt, hogy Szerbiában továbbra is népszerű politikusnak számít.

 A helyiek elsősorban a magyar–szerb kapcsolatok rendezésében játszott szerepe, illetve Szerbiával szembeni baráti politikája miatt tekintenek rá pozitívan.

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