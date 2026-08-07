Orbán Viktor váratlanul megjelent a gučai trombitafesztiválon – fotó

Helyi specialitásokat kóstolt Orbán Viktor

Orbán Viktor hideg sört és hajducski csevapot, vagyis a rablóhús helyi változatát rendelte. A Blic szerint a hőség ellenére szvadbarszki kupuszt, magyarul esküvői káposztát is fogyasztott, amely a magyar toroskáposzta szerb rokonának tekinthető. Értesülések szerint az étkezést némi pálinkázás is követte.

A szerb sajtó külön hangsúlyozta a volt miniszterelnök közvetlenségét, valamint azt, hogy Szerbiában továbbra is népszerű politikusnak számít.

A helyiek elsősorban a magyar–szerb kapcsolatok rendezésében játszott szerepe, illetve Szerbiával szembeni baráti politikája miatt tekintenek rá pozitívan.