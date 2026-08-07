Orbán Viktor váratlanul megjelent a gučai trombitafesztiválon – fotó

A HVG a szerb GZS portál beszámolója alapján azt írta, hogy Orbán Viktor váratlanul jelent meg a fesztiválon, majd helyet foglalt a Nordik Hotel kerthelyiségében. A szerb lap kiemelte: Európa egyik legismertebb politikusa „egy átlagos vendég szerénységével” telepedett le barátaival falatozni és iszogatni.
Helyi specialitásokat kóstolt Orbán Viktor
Orbán Viktor hideg sört és hajducski csevapot, vagyis a rablóhús helyi változatát rendelte. A Blic szerint a hőség ellenére szvadbarszki kupuszt, magyarul esküvői káposztát is fogyasztott, amely a magyar toroskáposzta szerb rokonának tekinthető. Értesülések szerint az étkezést némi pálinkázás is követte.
A szerb sajtó külön hangsúlyozta a volt miniszterelnök közvetlenségét, valamint azt, hogy Szerbiában továbbra is népszerű politikusnak számít.
A helyiek elsősorban a magyar–szerb kapcsolatok rendezésében játszott szerepe, illetve Szerbiával szembeni baráti politikája miatt tekintenek rá pozitívan.