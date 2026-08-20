Orbán Viktor Lázárnak: Köszönöm, János!

A Fidesz elnöke közösségi oldalán reagált Lázár János lemondásának a hírére. Orbán Viktor megköszönte a korábbi minisztere munkáját és jelezte, hogy a jövőben is számít tapasztalatára és elköteleződésére.

Orbán Viktor közösségi oldalán mondott köszönetet Lázár Jánosnak

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Köszönöm, János, az eddigi parlamenti és kormányzati munkádat és mindazt, amit a közösségünkért tettél az elmúlt évtizedekben – írta Orbán Viktor bejegyzésében.

A volt miniszterelnök egyúttal azonban jelezte, hogy Lázár János elkötelezettség, tapasztalatára és bajtársiasságára a jövőben is számít majd. Mint arról az Origo is beszámolt, Lázár János közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-ával lemond parlamenti mandátumáról. A volt építési és közlekedési miniszter ezt három dologgal indokolta.

Ebből az egyik a felelősségvállalás, miután Lázár szerint mindenki, aki részt vett a kampányban és a kormányzásban felelőséggel tartozik a választási vereség miatt.

A másik indoka a politikusnak a Magyarországon kialakuló önkény volt, miután Lázár szerint ott ahol a Tisza dönti el, hogy ki lehet képviselő és ki nem, nem lehet demokráciáról beszélni. Harmadik okként pedig a Fidesz szükségszerű megújulásáról beszélt, ennek kapcsán pedig Lázár hangsúlyozta, hogy jelenleg a lemondással teheti a legtöbbet a közösségért.