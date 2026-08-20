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Orbán Viktor Lázárnak: Köszönöm, János!

Orbán Viktor

Orbán Viktor Lázárnak: Köszönöm, János!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A Fidesz elnöke közösségi oldalán köszönte meg Lázár János eddigi munkáját. Orbán Viktor azonban jelezte, hogy elkötelezettségére és tapasztalatára továbbra is számít majd.
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Orbán ViktorFideszLázár János

A Fidesz elnöke közösségi oldalán reagált Lázár János lemondásának a hírére. Orbán Viktor megköszönte a korábbi minisztere munkáját és jelezte, hogy a jövőben is számít tapasztalatára és elköteleződésére. 

Orbán Viktor közösségi oldalán mondott köszönetet Lázár Jánosnak
Orbán Viktor közösségi oldalán mondott köszönetet Lázár Jánosnak 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Köszönöm, János, az eddigi parlamenti és kormányzati munkádat és mindazt, amit a közösségünkért tettél az elmúlt évtizedekben – írta Orbán Viktor bejegyzésében. 

A volt miniszterelnök egyúttal azonban jelezte, hogy Lázár János elkötelezettség, tapasztalatára és bajtársiasságára a jövőben is számít majd. Mint arról az Origo is beszámolt, Lázár János közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 20-ával lemond parlamenti mandátumáról. A volt építési és közlekedési miniszter ezt három dologgal indokolta. 

Ebből az egyik a felelősségvállalás, miután Lázár szerint mindenki, aki részt vett a kampányban és a kormányzásban felelőséggel tartozik a választási vereség miatt. 

A másik indoka a politikusnak a Magyarországon kialakuló önkény volt, miután Lázár szerint ott ahol a Tisza dönti el, hogy ki lehet képviselő és ki nem, nem lehet demokráciáról beszélni. Harmadik okként pedig a Fidesz szükségszerű megújulásáról beszélt, ennek kapcsán pedig Lázár hangsúlyozta, hogy jelenleg a lemondással teheti a legtöbbet a közösségért. 

A Fidesz közösségi oldalán egyébként jelezte, hogy Lázár János lemondása része a Fidesz már korábban is bejelentett megújulásának, utódjáró pedig tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. 

 

 

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