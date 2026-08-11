Feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmai ügyében, Kaminski Fanny cáfol

Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak elkészítésére kötött szerződések miatt. A tárca állítása szerint a Rogán Antal vezette korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda közbeszerzési eljárás nélkül bízta meg a Kaminski Fanny tulajdonában álló Triton Communications nevű céget, a kifizetések összege pedig négy év alatt meghaladta a négymilliárd forintot.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2022-ben kötött keretszerződést Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseinek elkészítésére (Forrás: Kormány.hu)

Négy év alatt harminc százalékkal emelkedett a díj

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communicationsszel Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseinek elkészítésére. A vállalkozás feladata fényképek és videók gyártása, valamint a közösségi média figyeléséről szóló összefoglalók elkészítése volt.

A szerződés megkötésekor havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjban állapodtak meg.

A megállapodást később négyszer meghosszabbították, és minden alkalommal emelték a cégnek járó összeget. A legutóbbi módosítást követően, 2025 szeptemberétől már havi 86 millió 487 ezer forintot fizettek az öt embert foglalkoztató vállalkozásnak.

A Miniszterelnökség szerint a havi díj négy év alatt több mint 23 millió forinttal, mintegy harminc százalékkal emelkedett, miközben a szerződésben meghatározott tartalmi követelmények nem változtak.

A Triton Communications 2022 óta összesen 44 hónap alatt bruttó 4 228 924 813 forintot kapott a kabinetirodától. A teljesítésigazolások szerint a szerződés keretében készített videók átlagos hossza 15 másodperc volt. Akadt olyan hónap is, amikor 21 percnyi mozgókép és 411 fénykép készült több mint 63 millió forintért.