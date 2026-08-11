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Orbán Viktor

Feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmai ügyében, Kaminski Fanny cáfol

4 órája
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Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség, miután átvizsgálta a volt miniszterelnök közösségi média felületein megjelenő tartalmakra vonatkozó szerződéseket. Orbán Viktor online megjelenéseinek elkészítéséért a tárca szerint a Triton Communications 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forintot kapott közbeszerzés nélkül. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Kaminski Fannyt és a cégét politikai okokból támadják, hiszen a feladatait bizonyítottan ellátta.
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Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak elkészítésére kötött szerződések miatt. A tárca állítása szerint a Rogán Antal vezette korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda közbeszerzési eljárás nélkül bízta meg a Kaminski Fanny tulajdonában álló Triton Communications nevű céget, a kifizetések összege pedig négy év alatt meghaladta a négymilliárd forintot.

Orbán Viktor
A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2022-ben kötött keretszerződést Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseinek elkészítésére (Forrás: Kormány.hu)

Négy év alatt harminc százalékkal emelkedett a díj

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communicationsszel Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseinek elkészítésére. A vállalkozás feladata fényképek és videók gyártása, valamint a közösségi média figyeléséről szóló összefoglalók elkészítése volt.

A szerződés megkötésekor havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjban állapodtak meg.

A megállapodást később négyszer meghosszabbították, és minden alkalommal emelték a cégnek járó összeget. A legutóbbi módosítást követően, 2025 szeptemberétől már havi 86 millió 487 ezer forintot fizettek az öt embert foglalkoztató vállalkozásnak.

A Miniszterelnökség szerint a havi díj négy év alatt több mint 23 millió forinttal, mintegy harminc százalékkal emelkedett, miközben a szerződésben meghatározott tartalmi követelmények nem változtak.

A Triton Communications 2022 óta összesen 44 hónap alatt bruttó 4 228 924 813 forintot kapott a kabinetirodától. A teljesítésigazolások szerint a szerződés keretében készített videók átlagos hossza 15 másodperc volt. Akadt olyan hónap is, amikor 21 percnyi mozgókép és 411 fénykép készült több mint 63 millió forintért.

Szerződést bontott a Miniszterelnökség Balásy Gyula rendezvényes cégével

Orbán Viktor tartalmaira közbeszerzés nélkül szerződhettek

A Miniszterelnökség közlése szerint a nyilvánosan elérhető adatok alapján a szolgáltatás díja nemzetközi összehasonlításban is

legalább háromszoros túlárazást jelenthetett.

A szerződést arra hivatkozva vették ki a közbeszerzési eljárás hatálya alól, hogy a miniszterelnök védett személy, így a megbízásért nem folyt valódi piaci verseny. A tárca azt is kifogásolta, hogy a szerződés keretében 2026-ban elkészített tartalmak közül több választási kampányanyagnak tűnhetett, nem pedig a hivatalban lévő miniszterelnök munkájáról szóló tájékoztatásnak.

A Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen kedden feljelentést tett – olvasható a Kormany.hu oldalon.

Politikai támadást indított a Facebook-kormány

Kaminski Fannyt és a cégét nyilvánvalóan politikai okokból támadják, hiszen a feladatait bizonyítottan ellátta – kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Miniszterelnökség feljelentését. Havasi Bertalan azt írta: miután Magyar Péter Facebook-kormánya nap mint nap bizonyságát adja alkalmatlanságának és tehetetlenségének, csak a visszamutogatás marad.

A kommunikációs igazgató kifejtette: a szóban forgó vállalkozás 2022-től

négy éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket, heti hétnapos, napi 24 órás rendelkezésre állásban.

Fényképek és szerkesztett videók készítése mellett a cég fejlesztette és üzemeltette a Miniszterelnök.hu weboldalt is ugyanezen szerződés keretében. Ezen felül a vállalkozás nagy értékű grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a négy év során mindössze az infláció mértékével emelkedett, és a vállalat közvetlenül valóban öt embert foglalkoztatott, ugyanakkor az alvállalkozókat beleszámolva ez a szám harmincnál is több – fejtette ki.

Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Ruff Bálintéktól ez kevés lesz, kormányozni kellene!

Kaminski Fanny is reagált, és félrevezetőnek nevezte a Miniszterelnökség által ismertetett információkat. Közösségi oldalán felsorolta, milyen feladatokat láttak el, a megbízási díjról pedig azt írta, hogy az emelés az inflációt követte. Elfogadja, hogy egy új kormány felülvizsgálja elődje szerződéseit, azt viszont nem, hogy kiragadott számokkal keverjék gyanúba tisztességesen működő cégét – közölte.

A Triton Communications minden, a szerződés keretében vállalt feladatát elvégezte, az elvégzett munkával pedig tételesen el tud számolni

– hangsúlyozta.

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