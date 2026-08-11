Feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmai ügyében, Kaminski Fanny cáfol

Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak elkészítésére kötött szerződések miatt. A tárca állítása szerint a Rogán Antal vezette korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda közbeszerzési eljárás nélkül bízta meg a Kaminski Fanny tulajdonában álló Triton Communications nevű céget, a kifizetések összege pedig négy év alatt meghaladta a négymilliárd forintot.
Négy év alatt harminc százalékkal emelkedett a díj
A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communicationsszel Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseinek elkészítésére. A vállalkozás feladata fényképek és videók gyártása, valamint a közösségi média figyeléséről szóló összefoglalók elkészítése volt.
A szerződés megkötésekor havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjban állapodtak meg.
A megállapodást később négyszer meghosszabbították, és minden alkalommal emelték a cégnek járó összeget. A legutóbbi módosítást követően, 2025 szeptemberétől már havi 86 millió 487 ezer forintot fizettek az öt embert foglalkoztató vállalkozásnak.
A Miniszterelnökség szerint a havi díj négy év alatt több mint 23 millió forinttal, mintegy harminc százalékkal emelkedett, miközben a szerződésben meghatározott tartalmi követelmények nem változtak.
A Triton Communications 2022 óta összesen 44 hónap alatt bruttó 4 228 924 813 forintot kapott a kabinetirodától. A teljesítésigazolások szerint a szerződés keretében készített videók átlagos hossza 15 másodperc volt. Akadt olyan hónap is, amikor 21 percnyi mozgókép és 411 fénykép készült több mint 63 millió forintért.
Orbán Viktor tartalmaira közbeszerzés nélkül szerződhettek
A Miniszterelnökség közlése szerint a nyilvánosan elérhető adatok alapján a szolgáltatás díja nemzetközi összehasonlításban is
legalább háromszoros túlárazást jelenthetett.
A szerződést arra hivatkozva vették ki a közbeszerzési eljárás hatálya alól, hogy a miniszterelnök védett személy, így a megbízásért nem folyt valódi piaci verseny. A tárca azt is kifogásolta, hogy a szerződés keretében 2026-ban elkészített tartalmak közül több választási kampányanyagnak tűnhetett, nem pedig a hivatalban lévő miniszterelnök munkájáról szóló tájékoztatásnak.
A Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen kedden feljelentést tett – olvasható a Kormany.hu oldalon.
Politikai támadást indított a Facebook-kormány
Kaminski Fannyt és a cégét nyilvánvalóan politikai okokból támadják, hiszen a feladatait bizonyítottan ellátta – kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Miniszterelnökség feljelentését. Havasi Bertalan azt írta: miután Magyar Péter Facebook-kormánya nap mint nap bizonyságát adja alkalmatlanságának és tehetetlenségének, csak a visszamutogatás marad.
A kommunikációs igazgató kifejtette: a szóban forgó vállalkozás 2022-től
négy éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket, heti hétnapos, napi 24 órás rendelkezésre állásban.
Fényképek és szerkesztett videók készítése mellett a cég fejlesztette és üzemeltette a Miniszterelnök.hu weboldalt is ugyanezen szerződés keretében. Ezen felül a vállalkozás nagy értékű grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a négy év során mindössze az infláció mértékével emelkedett, és a vállalat közvetlenül valóban öt embert foglalkoztatott, ugyanakkor az alvállalkozókat beleszámolva ez a szám harmincnál is több – fejtette ki.
Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Ruff Bálintéktól ez kevés lesz, kormányozni kellene!
Kaminski Fanny is reagált, és félrevezetőnek nevezte a Miniszterelnökség által ismertetett információkat. Közösségi oldalán felsorolta, milyen feladatokat láttak el, a megbízási díjról pedig azt írta, hogy az emelés az inflációt követte. Elfogadja, hogy egy új kormány felülvizsgálja elődje szerződéseit, azt viszont nem, hogy kiragadott számokkal keverjék gyanúba tisztességesen működő cégét – közölte.
A Triton Communications minden, a szerződés keretében vállalt feladatát elvégezte, az elvégzett munkával pedig tételesen el tud számolni
– hangsúlyozta.