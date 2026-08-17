Szenzáció lett Orbán Viktor nyaralásából

Orbán Viktor a horvátországi Abbáziában nyaral, egy Schmidt Mária családjához köthető villa közelében fotózták le. Bohár Dániel szerint a kormánypárti sajtó indokolatlanul nagy szenzációt csinál az utazásból, és a magánrepülős állítást valótlannak nevezte.

Orbán Viktor Horvátországban nyaral, Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában látták. Bohár Dániel reagált a körülötte kialakult hírekre (A képen a volt miniszterelnök)

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor Horvátországban nyaral

Orbán Viktor vasárnap este Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában tűnt fel a horvátországi Abbáziában. A róluk készült felvétel egy olyan villa közelében készült, amely Schmidt Mária családjához köthető. Információk szerint a társaság a kertkapun keresztül ment be az ingatlanba – írta meg az Index.

A volt miniszterelnök korábban is nyaralt ezen a környéken. Három évvel ezelőtti pihenésekor derült ki, hogy a villa Schmidt Mária lányának, Ungár Annának a tulajdonában van.

A mostani hírekre Bohár Dániel Facebook-bejegyzésben reagált. Ironikusan azt írta, hogy a kormánypárti sajtó számára Orbán Viktor abbáziai nyaralása lett a legfontosabb hír, és szenzációként kezeli, hogy a volt kormányfő Horvátországban nyaral.

Bohár Dániel arra is kitért, hogy szerinte a kormánypárti sajtó azt sugallja, Orbán Viktor magánrepülővel utazott Horvátországba. A riporter ezt valótlannak nevezte, majd azt írta, hogy szerinte a Tisza híveit „az igazság sosem zavarja össze”.

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