Meglepő helyen tűnt fel Orbán Viktor

A tiszás miniszterelnök szerint Orbán Viktor egy bunkerben nyaral. Orbán Viktor valójában egy szerb fesztiválon járt, ahol mindenki ismeri

– kommentálta a videót Bohár Dániel.

Mint ahogy azt az Origo is megírta: a volt magyar miniszterelnök mindenféle formaságot mellőzve látogatott el a szerbiai Gučában megrendezett trombitafesztiválra.

Orbán Viktor a Nordik Hotel kerthelyiségében helyet foglalva hideg sört és hajducski csevapot fogyasztott. A Blic szerint a hőség ellenére szvadbarszki kupuszt, magyarul esküvői káposztát is fogyasztott, amely a magyar toroskáposzta szerb rokonának tekinthető. Értesülések szerint az étkezést némi pálinkázás is követte.

A beszámolók szerint a fesztiválozókkal is közvetlenül viselkedett.