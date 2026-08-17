Az Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseihez kapcsolódó szerződések ügyében folytat nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-vel. A büntetőeljárás a Miniszterelnökség feljelentése nyomán indult, az ügyben azonban a rendőrség a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket nem közölt.

Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt nyomoz a rendőrség Fotó: Fischer Zoltán

Több mint négymilliárd forintnyi közpénzt érint a vizsgálat

A Miniszterelnökség augusztus 11-én jelentette be, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A kormányzati szerv az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseihez kapcsolódó, összesen mintegy négymilliárd forint közpénzt érintő szerződéseket vizsgálta át.

A szerződéseket közbeszerzési eljárás nélkül kötötték meg a Triton Communications Kft.-vel. A cég tulajdonosa Kaminski Fanny, aki korábban Orbán Viktor sajtótanácsadójaként dolgozott.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2022-ben, Rogán Antal vezetése alatt kötött keretszerződést a vállalkozással. A megállapodás szerint a cégnek többek között fényképeket és videókat kellett készítenie, valamint közösségimédia-figyelési összefoglalókat kellett összeállítania.

A kezdeti havi megbízási díj 63 millió 680 ezer forint volt. A szerződést később négyszer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a díjat. Tavaly szeptember óta már havi 86 millió 487 ezer forintot fizettek a mindössze öt embert foglalkoztató cégnek.

A Miniszterelnökség adatai szerint a Triton Communications 2022 óta 44 hónap alatt 4 milliárd 228 millió 924 ezer 813 forint közpénzt kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

A kormány álláspontja szerint a szerződés a nyilvánosan elérhető adatok alapján jelentős túlárazást jelenthetett. A közleményben azt is kifogásolták, hogy a megállapodást arra hivatkozva vonták ki a közbeszerzési eljárás alól, hogy a miniszterelnök védett személynek számít.

Kaminski Fanny visszautasította a vádakat

Kaminski Fanny Facebook-bejegyzésben reagált a Miniszterelnökség állításaira. Szerinte a kormány félrevezető képet alakított ki a vállalkozásáról, miközben a Triton Communications minden szerződésben vállalt feladatát elvégezte.

A cégvezető szerint a szerződéses összeg négy év alatt valóban emelkedett, de ez az inflációt követte. Állítása szerint ezért nem indokolatlan áremelésről volt szó, hanem a költségek értékállóságának megőrzéséről.

Kaminski Fanny azt is közölte, hogy elfogadja az előző kormány szerződéseinek felülvizsgálatát, azt azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy szerinte egy tisztességesen működő magyar vállalkozást kiragadott adatokkal és elhallgatott tényekkel próbálnak gyanúba keverni.