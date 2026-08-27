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Itt a bejelentés: 120 ezer forintra emelik a legkisebb öregségi nyugdíjat

nyugdíj

Itt a bejelentés: 120 ezer forintra emelik a legkisebb öregségi nyugdíjat

55 perce
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Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök a hivatalos Facebook-oldalán, amelyben egy fontos változást jelentett be. A kormányfő azt mondja, hogy 2027. január elsejétől 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege.
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nyugdíjöregségi nyugdíjMagyar Péter

Magyar Péter bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A TISZA elnöke közölte, hogy az intézkedés több százezer idős ember számára jelenthet jelentős segítséget.

öregségi nyugdíj
Ősszel emelkedik a  legkisebb öregségi nyugdíj összege - Fotó: MW Archív

Állítása szerint több százezer idős ember nyugdíja nő a duplájára.

A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló, 2008 óta változatlan, 28 500 forintos összegnek.

Nem csak az öregségi nyugdíj segít az időseknek

Magyar Péter közlése szerint nem ez az egyetlen, időseket érintő intézkedés. Szeptembertől a vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak, valamint ősztől a tűzifa áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken.

A TISZA elnöke hozzátette, hogy a nyugdíjasokkal kapcsolatban korábban tett további vállalásaik előkészítése is megkezdődött. Ezek részleteiről akkor adnak tájékoztatást, amikor megszületnek a végleges döntések.

A nyugdíj nem ajándék, és nem kegy: az idős honfitársainknak jár a biztonság, a megbecsülés és méltóság egy végigdolgozott élet után 

– mondta Magyar Péter.

 

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