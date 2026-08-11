Változások jönnek az oktatásban és az egészségügyben, döntött az Országgyűlés – élőben az Origón

A hétfői ülésnap után kedden ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amely délután köztársasági elnökké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét. Az Országgyűlés munkája reggel kilenc órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött. Napirend előtt először Toroczkai László szólalt fel.

Fotó: Ladóczki Balázs

– Micsoda egy elképesztő színtársulat maguk – üzente napirend előtti felszólalásában Torockai László a Tisza-frakcióvak. A Mi Hazánk frakcióvezetője elmondta, hogy a Tisza képes volt politikai támadást csinálni a roma holokausztból, miközben egy olyan köztársasági elnököt akarnak megválasztani, aki az 1956-os történelmi bűnök elkövetőinek mentegetői között volt. Ráadásul Baka András a 2006-os politikai terror áldozataitól megtagadta a jóvátételt. „De ez önöket semmilyen szinten nem zavarja” – tette hozzá.

A frakcióvezető azt is felidézte, hogy Magyar Péter széleskörű társadalmi egyeztetést ígért a köztársasági elnök személyéről. Aztán a frakcióvezetőkkel való egyeztetést is ígért, de abból sem lett semmi.

Ezt néhány nappal ezelőtt eldöntötte

– jelentette ki. Hozzátette: „Olyan, aki relativizálja az 1956-os vagy a 2006-os bűnöket, nem lehet köztársasági elnök. Szégyelljék magukat”.

Válaszában Magyar Péter ismét azzal támadta Toroczkai Lászlót,hogy nem állt fel a tegnapi ülésen. A miniszterelnök azt mondta a frakcióvezetőnek: „Amíg önök nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig nincs miről beszélnünk”. A kormányfő néhány roma magyar áldozat visszaemlékezését is felolvasta.

Ez nem testesíti meg a nemzet egységét

Amit az előbb hallottunk visszaemlékezésekben az minden embert megráz – jelentette ki Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője rámutatott: amikor embertársainkat származásuk miatt elhurcolták munkatáborokba, akkor mindig kifejezzük, hogy mi mindnyájan, – akik a magyar parlamentben a magyarságot képviseljük – kegyelettel gondolunk ezekre az emberekre.

A frakcióvezető emlékeztetett, hogy a Tisza azt ígérte, hogy nem egypárti köztársasági elnök lesz, széles egyeztetést ígértek, ami szintén elmaradt. De azt is ígérték, hogy az új államfő a politikán kívülről érkezik majd, ehhez képest Baka András volt képviselő.