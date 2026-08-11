Változások jönnek az oktatásban és az egészségügyben, döntött az Országgyűlés – élőben az Origón

A hétfői ülésnap után kedden ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amely délután köztársasági elnökké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét. Az Országgyűlés munkája reggel kilenc órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött. Napirend előtt először Toroczkai László szólalt fel.
– Micsoda egy elképesztő színtársulat maguk – üzente napirend előtti felszólalásában Torockai László a Tisza-frakcióvak. A Mi Hazánk frakcióvezetője elmondta, hogy a Tisza képes volt politikai támadást csinálni a roma holokausztból, miközben egy olyan köztársasági elnököt akarnak megválasztani, aki az 1956-os történelmi bűnök elkövetőinek mentegetői között volt. Ráadásul Baka András a 2006-os politikai terror áldozataitól megtagadta a jóvátételt. „De ez önöket semmilyen szinten nem zavarja” – tette hozzá.
A frakcióvezető azt is felidézte, hogy Magyar Péter széleskörű társadalmi egyeztetést ígért a köztársasági elnök személyéről. Aztán a frakcióvezetőkkel való egyeztetést is ígért, de abból sem lett semmi.
Ezt néhány nappal ezelőtt eldöntötte
– jelentette ki. Hozzátette: „Olyan, aki relativizálja az 1956-os vagy a 2006-os bűnöket, nem lehet köztársasági elnök. Szégyelljék magukat”.
Válaszában Magyar Péter ismét azzal támadta Toroczkai Lászlót,hogy nem állt fel a tegnapi ülésen. A miniszterelnök azt mondta a frakcióvezetőnek: „Amíg önök nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig nincs miről beszélnünk”. A kormányfő néhány roma magyar áldozat visszaemlékezését is felolvasta.
Ez nem testesíti meg a nemzet egységét
Amit az előbb hallottunk visszaemlékezésekben az minden embert megráz – jelentette ki Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője rámutatott: amikor embertársainkat származásuk miatt elhurcolták munkatáborokba, akkor mindig kifejezzük, hogy mi mindnyájan, – akik a magyar parlamentben a magyarságot képviseljük – kegyelettel gondolunk ezekre az emberekre.
A frakcióvezető emlékeztetett, hogy a Tisza azt ígérte, hogy nem egypárti köztársasági elnök lesz, széles egyeztetést ígértek, ami szintén elmaradt. De azt is ígérték, hogy az új államfő a politikán kívülről érkezik majd, ehhez képest Baka András volt képviselő.
Rétvári Bence arra is rámutatott, hogy soha nem történt olyan, hogy illegitim módon elmozdítsanak egy köztársasági elnököt Európában. A frakcióvezető szerint a nemzet egységét kellene kifejezni, azonban éppen Baka András volt az, aki a tatai sortűzzel kapcsolatban az egyik legmegosztóbb ítéletet hozta: nem ítélték el azt az embert, aki 1956-ban Tatán sortüzet vezényelt és maga is rálőtt a forradalmárokra.
Ez nem testesíti meg a nemzet egységét, ez szégyen
– hangsúlyozta.
A KDNP frakcióvezetőjének felszólalására a kormány részéről nem érkezett válasz.
A patrióták nem kirekesztőek, vannak akik magukat rekesztik ki
Németh Zsolt napirend előtti felszólalásában a tusnádfürdői fesztiválra emlékezett vissza. A Fidesz képviselője rámutatott, hogy nem igaz az, hogy „fideszes dzsemborivá” vált a rendezvény, ugyanis több független értelmiségi is részt vesz az eseményen. Rámutatott: a patrióták nem kirekesztőek, nem rekesztenek ki senkit a nemzetből, legfeljebb vannak olyanok, akik magukat rekesztik ki.
A miniszterelnök válaszában elmondta, hogy szerinte sem szabad kirekeszteni senkit a nemzetből. Majd azzal vádolta meg Orbán Viktor, hogy ő volt az, aki korábban a „poloskázásával” kirekesztett magyarokat. Magyar Péter Németh Zsoltra is mutogatott: „ön ugyanezt megtette Tusványoson”.
Döntött az Országgyűlés
A képviselők nyolc módosító javaslatokról döntött. Az Országgyűlés a nyolc módosító javaslatból elfogadta
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló javaslatot,
- a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló javaslatot,
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról szóló javaslatot,
- a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló javaslatot,
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló javaslatot,
- az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló javaslatot,
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról szóló javaslatot,
- és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló javaslatot is elfogadta.
Több mentelmi jogról is szavaztak a képviselők
Az Országgyűlés több mentelmi ügyben és a legfőbb ügyész lemondási idejéről is döntött. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész júliusi lemondónyilatkozatában azt kérte, hogy a hat hónapos lemondási idejét rövidítsék meg, augusztus 25-én már járjon is le. A képviselők 146 igen nem szavazat nélkül és 44 tartózkodás mellett megszavazták a legfőbb ügyész lemondási idejének lerövidítését.
Varga Lőrinc Mihály tiszás képviselő mentelmi jogáról is szavazott az Országgyűlés. Sasi-Nagy Edit, a Mentelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az eset, az, hogy Varga Lőrinc Mihály alkoholfogyasztás után ült autóba még azelőtt történt, hogy képviselő-jelölt lett belőle. A bizottság elnöke jelezte: a képviselő vállalta a felelősséget.
Felelőtlen és hibás döntés volt. Az ittas járművezetés vétségéért a felelősséget vállalom. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a mentelmi jogomat kiadni szíveskedjék
– mondta Varga Lőrinc Mihály
A tiszás képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés 190 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette.
Az Országgyűlés szavazott még Takács Péter és Toroczkai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. A Fidesz képviselője esetében egy, a Mi Hazánk frakcióvezetőjének esetében két ügyben is dönteni kellett. A mentelmi bizottság mindhárom esetet megvizsgálta és az összes esetben azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy ne függesszék fel a képviselők mentelmi jogát.
Takács Péter mentelmi jogát az Országgyűlés 6 igen, 148 nem és 14 tartózkodás mellett nem függesztette fel.
Toroczkai László esetében az Országgyűlés hasonló módon járt el, még úgy is, hogy a képviselő külön kiemelte, hogy nem kéri a mentelmi jogának fenntartását. Az Országgyűlés a frakcióvezető mentelmi jogát egyik esetben 8 igen, 164 és 7 tartózkodás mellett, a másik esetben pedig 7 igen, 160 nem és 14 tartózkodás mellett tartotta fenn.
Módosítanák az általános forgalmi adóról szóló törvényt
A határozatokat követően összevont vita kezdődött az általános forgalmi adóról szóló (áfa) törvény módosításáról, amelyről rögtön utána döntést is hoz az Országgyűlés.
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Ez várható ma a parlamentben
Az Országgyűlés munkája reggel kilenc órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött. Mint arról az Origo beszámolt, hétfőn a tiszás Gyöngyösi István napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy augusztus 2-án Európa a roma holokausztra emlékezik. Felszólalását taps és egyperces néma felállás követte, amelyben minden képviselő részt vett, kivéve a Mi Hazánk hat képviselője. Magyar Péter ezt szóvá is tette, később pedig Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető emelt hangon kérte számon Toroczkai Lászlót, aki házszabály-ellenességre hivatkozott.
A kérdésben kibontakozott vita rendezésére tegnap összehívták a házbizottsági ülést, ahol a képviselőcsoportok vezetői konszenzussal jutottak arra a megoldásra, hogy a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődjön az Országgyűlés plenáris ülése kedden.
– A téma mélysége és komolysága megkívánja, hogy egységes megemlékezés legyen, és ne legyenek félreértések – fogalmazott a házbizottság ülését követően a parlament elnöki feladatait ellátó alelnöke, Hallerné Nagy Anikó. A testület összehívását Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője kezdeményezte.
A parlament keddi ülése a megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyperces néma főhajtással tisztelegtek a roma holokauszt áldozatainak emléke előtt, ezúttal minden képviselő felállt.
A napirend előtti felszólalások közül az első Toroczkai Lászlóé volt, aki felrótta a kormánytöbbségnek, hogy szerinte politikai támadást csinálnak a roma holokauszt ügyéből, miközben méltatlan köztársasági elnök megválasztására készülnek. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett: a Mi Hazánk több ezer meggyilkolt honfitársunk emlékét, a túlélőket és a leszármazottakat gyalázta meg hétfőn. Amíg nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, nincs miről beszélnünk – tette hozzá.
Miről dönt az Országgyűlés kedden?
A keddi ülés napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódik.
Várhatóan mintegy 40 perccel ezután az Országgyűlés rátér a döntésekre és a határozathozatalokra. A képviselők döntenek:
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról,
- a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról,
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról,
- a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról,
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
- az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról,
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról.
De döntés fog születni a keddi napon még Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Toroczkai László mentelmi ügyében.
A határozatokat követően összevont vita kezdődik az általános forgalmi adóról szóló (áfa) törvény módosításáról, amelyről rögtön utána döntést is hoz az Országgyűlés.
Ezt követőn – várhatóan 14 órakor – kezdődik az új államfő megválasztásának folyamata. A képviselők a jelöltek közül titkos szavazással döntenek, amelyre negyven percük lesz, a szavaztok értékelésére pedig maximum húsz perc áll rendelkezésre.
Így várhatóan legkorábban akár már 14 óra 50 perckor lehet eredményhirdetés, amin eldől, hogy a Tisza-frakció által jelölt Baka András lesz-e Magyarország új köztársasági elnöke.
A Fidesz és a KDNP már előre jelezték, hogy nem vesznek részt az új államfő megválasztásának folyamatában, mivel illegitimnek tartják, ezért nem állítottak jelöltet és a szavazáson sem fognak részt venni.
Az eredményhirdetés után felcsendül a Himnusz és bevonulnak az ülésterembe a történelmi zászlókkal. Majd az eredményesen megválasztott köztársasági elnök ünnepélyesen esküt tesz és megteszi első hivatalos felszólalását. A beszéd végén zárásként megszólal a szózat és fél óra szünet következik.
A szünet után a napirend utáni felszólalások zárják az ülésnapot, várhatóan délután 5 órakor.