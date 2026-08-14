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Országgyűlés

Hosszú idő után szünetel a parlament, jövő hétre nem hívták össze az Országgyűlést

1 órája
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A tavaszi ülésszak vége óta először fordul elő, hogy a kormány nem kezdeményezett rendkívüli ülést. Bár az Országgyűlés üléseinek folytonossága egy hete megtört, akkor is azért, mert az összehívott ülést végül nem tartották meg a rendkívüli hőséghelyzet miatt.
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Országgyűléskormányrendkívüli ülésparlamentMagyar Péter

Egy hét biztosan kimarad a kormány által kezdeményezett nyári rendkívüli ülések sorozatában. A tavaszi ülésszak vége óta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter minden héten hétfőre és keddre kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Eddig csupán egy hét maradt ki, augusztus elején, ugyanis ekkor bár a képviselőket összehívták, a kormány végül úgy döntött, hogy az energiatakarékossági okokból, illetve a hőség miatt elhalasztják a rendkívüli ülést.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.08.10.Magyar Péter, MagyarPéter
Nem ülésezik jövő héten az Országgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Pihen az Országgyűlés

Arról, hogy a képviselők „pihenőt kaptak”, Magyar Péter tett egy félmondatos említést csütörtökön a kormányzati tájékoztatón. A Telexnek megerősítette a Kormányzati Kommunikáció, hogy az országgyűlési képviselőknek valóban nem kell megjelenniük augusztus 17-én és 18-án a Parlament üléstermében, ugyanis

jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a kormány.

Nem sokkal azután, hogy a Tisza megkezdte a kormányzást, Magyar Péter már arról beszélt, hogy nyáron senki nem fog pihenni, mivel annyi munka lesz. A miniszterelnök csupán augusztusra ígért egy rövidebb pihenőt, azonban a korábban elmaradt két ülés miatt ez a nagyjából tíznaposra tervezett szünet is lerövidült.

Emlékezetes, a tavaszi ülésszak június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Ebből kifolyólag az Országgyűlés május 9-i megalakulása óta összesen 23 alkalommal ülésezett már.

 

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