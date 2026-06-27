Magyar Péter felszólalásával indult az Országgyűlés rendkívüli ülése – élőben az Origón

Több hét kihagyás után ismét összeül az Országgyűlés. A szokásos hétfői időpont helyett azonban ezúttal csütörtökön kezdődik az üléshét. A nyitás azonban a megszokott maradt, ezúttal is Magyar Péter felszólalásával kezdődik az első ülésnap. A miniszterelnök az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kezdeményezte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a parlament rendkívüli ülését.

Magyar Péter felszólalásával indul az Országgyűlés ülése Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában visszaemlékezett az elmúlt hetekre. A kormányfő felidézte a Duna alacsony vízállását és azt, hogy ez kiegészülve a hőséggel milyen nehéz helyzetbe sodorta a hazánk energiabiztonságát. Magyar Péter ezek mellett kiemelte azt, hogy milyen összefogás volt azért, hogy ne történjen nagyobb probléma.

Ezek után rögtön azt kezdte sugallni, hogy ők jól kezelték ezt a krízishelyzetet, jobban, mint ahogy a korábbi kormány tette volna. Majd az ellenzéket és a nem a jelenlegi kormányt kiszolgáló médiát azzal kezdte vádolni, hogy túlfogyasztásra biztatták az embereket, Magyar Péter azt igyekezett bizonygatni, hogy ezzel ellátási problémákat akartak előidézni.

A kormányfőtől mára már sokszor hallott vádak után ismét a kormányának a szerinte megfelelő kríziskezelését kezdte ecsetelni. Ebből Magyar Péter ismét hamar visszatért a korábbi kormány és az ellenzék vádolására. A miniszterelnök felháborodott azon, hogy számonkérték rajta a kormány kríziskezelésének színvonalát, ugyanis sokak szerint a kormány nem kezelte megfelelően az elmúlt hetek problémát.

A kormányfő azzal próbált kitérni a elhibázott lépések felelőssége alól, hogy minden ilyen hiányosságot igyekezett a korábbi kormányra fogni.

Magyar Péter azt igyekezte sulykolni, hogy a problémák az előző kormány mulasztásai miatt voltak, majd kijelentette, hogy többet ilyen helyzet nem érheti még egyszer felkészületlenül az országot, éppen ezért ősszel az Országgyűlés elé viszik az új klímatörvényt és a vízgazdálkodás új szabályait, valamint felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát.

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