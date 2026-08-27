Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament, mutatjuk, miről dönthetnek

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elmaradt a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet, az elmúlt két hónapban pedig egymást érték a rendkívüli ülések. A mostani alkalom azonban különösen szokatlan, hiszen az Országgyűlés a hagyományos ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozik.

Magyar Péter az Országgyűlés elnökének írt szerdai levelében augusztus 27–28-ra kérte a kormány nevében összehívni a parlament rendkívüli ülését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Csütörtökön és pénteken ülésezik az Országgyűlés

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kezdeményezte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a parlament rendkívüli ülését. A kormányfő javaslata alapján a törvényhozás a megszokott hétfői és keddi ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozik.

A javasolt napirend alapján több fontos törvényjavaslatról is tárgyalhatnak és dönthetnek a kétnapos ülésen.

A parlament napirendjén szerepel:

a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása;

a szakképzési törvény módosítása, amely a szakképzési centrumok működésének racionalizálását és költséghatékonyabbá tételét célozza;

igazságügyi tárgyú törvények módosítása az uniós jognak való megfelelés, valamint egy mulasztásos alkotmánysértő helyzet megszüntetése érdekében;

az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra csökkentené;

az Alaptörvény 17. módosításával összefüggő egyes törvények módosítása, amelyek a köztársasági elnök jogállását, illetve az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályokat is érintik.

A kétnapos ülésen tehát több, egymástól eltérő területet érintő javaslat kerülhet a képviselők elé, a tűzifa áfájának csökkentésétől a szakképzés átalakításán át az igazságügyi és alkotmányos szabályok módosításáig.

A Tisza-kormány hivatalba lépése után a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet elmaradt, így az elmúlt két hónapban több alkalommal is rendkívüli ülésen dolgozott a törvényhozás. A mostani ülés különlegességét az adja, hogy nemcsak rendkívüli időszakban, hanem a megszokott munkarendtől eltérő napokon is összeül az Országgyűlés.

A csütörtöki és pénteki ülésen így több olyan kérdés is a képviselők elé kerülhet, amelyről a következő napokban döntés születhet.