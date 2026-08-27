Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament, mutatjuk, miről dönthetnek

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elmaradt a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet, az elmúlt két hónapban pedig egymást érték a rendkívüli ülések. A mostani alkalom azonban különösen szokatlan, hiszen az Országgyűlés a hagyományos ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozik.
Csütörtökön és pénteken ülésezik az Országgyűlés
Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kezdeményezte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a parlament rendkívüli ülését. A kormányfő javaslata alapján a törvényhozás a megszokott hétfői és keddi ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozik.
A javasolt napirend alapján több fontos törvényjavaslatról is tárgyalhatnak és dönthetnek a kétnapos ülésen.
A parlament napirendjén szerepel:
- a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása;
- a szakképzési törvény módosítása, amely a szakképzési centrumok működésének racionalizálását és költséghatékonyabbá tételét célozza;
- igazságügyi tárgyú törvények módosítása az uniós jognak való megfelelés, valamint egy mulasztásos alkotmánysértő helyzet megszüntetése érdekében;
- az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra csökkentené;
- az Alaptörvény 17. módosításával összefüggő egyes törvények módosítása, amelyek a köztársasági elnök jogállását, illetve az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályokat is érintik.
A kétnapos ülésen tehát több, egymástól eltérő területet érintő javaslat kerülhet a képviselők elé, a tűzifa áfájának csökkentésétől a szakképzés átalakításán át az igazságügyi és alkotmányos szabályok módosításáig.
A Tisza-kormány hivatalba lépése után a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet elmaradt, így az elmúlt két hónapban több alkalommal is rendkívüli ülésen dolgozott a törvényhozás. A mostani ülés különlegességét az adja, hogy nemcsak rendkívüli időszakban, hanem a megszokott munkarendtől eltérő napokon is összeül az Országgyűlés.
A csütörtöki és pénteki ülésen így több olyan kérdés is a képviselők elé kerülhet, amelyről a következő napokban döntés születhet.
Több mint negyven napirendi pont a szerdai kormányülésen
Mindeközben szerdán a kormány is ülésezik. Magyar Péter tájékoztatása szerint a kabinet több mint negyven napirendi pontot tárgyal, ezért a kormányülés várhatóan este nyolc óra után ér véget. A kormányfő közlése szerint a tanácskozáson szó lesz a költségvetésről és az európai uniós források megszerzésével kapcsolatos további feladatokról, valamint a közlekedési beruházásokról is.
A kabinet napirendjén szerepel továbbá a paksi atomerőműben kialakult helyzet tanulságainak megvitatása, az energiaszektort érintő kérdések, a klímavészhelyzet és az aszály is.