Visszaszólt a Mészáros Csoport: már a kezdetektől jelen vannak Pakson

A D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. közleménye szerint a vállalat a haváriahelyzet kezdete óta jelen van Pakson. A cég a Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornájánál többek között algamentesítési feladatokat végez, közreműködik az uszadékfafogó nyitásában és zárásában, valamint saját hajóival és szakembereivel segíti a probléma mielőbbi megoldását.

A D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. a haváriahelyzet kezdete óta segít Pakson (Forrás: Facebook/D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft.)

Saját hajókkal és szakemberekkel segítenek Pakson

A vállalat tájékoztatása alapján munkatársai folyamatos kapcsolatban állnak a szakértőkkel, és készen állnak az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott további feladatok elvégzésére is.

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalatok számos rendkívüli helyzetben bizonyították már, hogy a közösségi és társadalmi felelősségvállalást nem kommunikációs kérdésnek, hanem cselekvési kötelezettségnek tekintik”

– fogalmaztak a közleményben. A cégcsoport felidézte: a tartós hőség és az ország több pontján kialakult ivóvízellátási nehézségek miatt az érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. az elsők között, külön felhívás nélkül ajánlott fel 450 ezer liter szénsavmentes Aqua Minera ásványvizet a rászorulók támogatására.