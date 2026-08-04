Üzentek az oroszok a Paksi Atomerőmű leállításának hírére: Magyar úr, még mindig túl drága?

Magyarország és Románia egyszerre két katasztrófa szélére került a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – olvasható a RIA Novosztyi elemzésében. Az orosz állami hírügynökség emlékeztet: Magyar Péternek alig maradt ideje kiélvezni választási győzelmét, az energiaválság máris „visszahozta a földre”. A lap felidézte, hogy a magyar miniszterelnök energia-veszélyhelyzetet hirdetett, miután az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. több reaktor leállítására kényszerült, a lakosságot és a vállalatokat pedig arra kérte, hogy önkéntesen fogják vissza áramfogyasztásukat a kritikus időszakban.

Alacsony a Duna vízállása a Paksi Atomerőműnél (Fotó: Mediaworks)

Energiakrízishez vezetett a Duna apadása

A RIA Novosztyi szerint a kormány és az MVM a kisebb kockázattal járó megoldást választotta, még ha ez átmenetileg nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert. Nem Magyarország az egyetlen ország, amelynek energiatermelését megbénította a hőség és az alacsony vízállás. A román Nuclearelectrica először a cernavodai atomerőmű egyes blokkját állította le, majd a második reaktort is.

Az orosz hírügynökség szerint a lakossági takarékoskodás önmagában nem feltétlenül képes pótolni a paksi atomerőmű kiesését. A háztartások a teljes áramfogyasztás harmadát adják, a felhasználás zöme az ipari üzemekhez fűződik, ami komoly gazdasági károkat okozhat.

Túl drága Paks II.?

A RIA Novosztyi felidézte, hogy Magyar Péter korábban kilátásba helyezte a Paks II. beruházás orosz szerződésének felülvizsgálatát a két új blokk építésének költségessége miatt.

Adja magát a kérdés: Magyar úr, most hogy látja, még mindig túl drága?

– teszik fel végül a kérdést az elemzésben.