Rendkívüli döntés Paksról: fenékküszöb épül, két bárka elsüllyesztését is előkészítik

Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tartott kihelyezett kormányülés után videóban ismertette a kabinet döntéseit. A miniszterelnök közlése szerint az alacsony dunai vízállás okozta problémák kezelésére azonnal megkezdték egy fenékküszöb kialakítását, amelyhez csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel.

Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón ismertette a Paksi Atomerőművet érintő beruházások és munkálatok részleteit (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Száz katonát vezényeltek az építkezéshez

A kormány két, egyenként 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is intézkedett. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy erre csak akkor kerül sor, ha a vízügyi helyzet szükségessé teszi.

A munkálatok már meg is kezdődtek. Az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést”

– közölte a miniszterelnök.

A beruházás felgyorsítása érdekében 24 órás munkavégzést rendeltek el, a honvédelmi miniszter pedig száz katonát vezényelt a helyszínre az építkezés támogatására.

A beavatkozás célja, hogy biztosítsa a Paksi Atomerőmű működéséhez szükséges vízellátást, és csökkentse az erőmű kiszolgáltatottságát az alacsony dunai vízállással szemben.