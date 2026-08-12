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Paks

Rendkívüli döntés Paksról: fenékküszöb épül, két bárka elsüllyesztését is előkészítik

1 órája
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A kormány azonnali intézkedéseket rendelt el a Paksi Atomerőmű működését veszélyeztető alacsony dunai vízállás miatt. A csaknem 150 ezer köbméter kőből készülő fenékküszöb építése már megkezdődött, és két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztését is előkészítik.
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PaksvízállásMVM Paksi Atomerőműrendkívüli bejelentésberuházásDunaenergiaellátás

Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tartott kihelyezett kormányülés után videóban ismertette a kabinet döntéseit. A miniszterelnök közlése szerint az alacsony dunai vízállás okozta problémák kezelésére azonnal megkezdték egy fenékküszöb kialakítását, amelyhez csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel.

Paks
Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón ismertette a Paksi Atomerőművet érintő beruházások és munkálatok részleteit (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Száz katonát vezényeltek az építkezéshez

A kormány két, egyenként 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is intézkedett. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy erre csak akkor kerül sor, ha a vízügyi helyzet szükségessé teszi.

A munkálatok már meg is kezdődtek. Az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést”

 – közölte a miniszterelnök.

A beruházás felgyorsítása érdekében 24 órás munkavégzést rendeltek el, a honvédelmi miniszter pedig száz katonát vezényelt a helyszínre az építkezés támogatására. 

A beavatkozás célja, hogy biztosítsa a Paksi Atomerőmű működéséhez szükséges vízellátást, és csökkentse az erőmű kiszolgáltatottságát az alacsony dunai vízállással szemben.

Milliós összegbe kerülhetett Magyar Péter helikopterezése

Helikopterrel érkezett a miniszterelnök Paksra

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a kihelyezett kormányülésre Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz helikopterrel érkezett, miközben a kabinet több tagja kisbusszal tette meg az utat. Joggal merül fel a kérdés, hogy a korábban a közpénzek felelős felhasználását hirdető miniszterelnök miért választotta ezt a költséges utazási módot. Hadházy Ákos számításai szerint Magyar Péter helikopteres útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.

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