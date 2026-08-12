Rendkívüli döntés Paksról: fenékküszöb épül, két bárka elsüllyesztését is előkészítik

Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tartott kihelyezett kormányülés után videóban ismertette a kabinet döntéseit. A miniszterelnök közlése szerint az alacsony dunai vízállás okozta problémák kezelésére azonnal megkezdték egy fenékküszöb kialakítását, amelyhez csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel.
Száz katonát vezényeltek az építkezéshez
A kormány két, egyenként 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is intézkedett. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy erre csak akkor kerül sor, ha a vízügyi helyzet szükségessé teszi.
A munkálatok már meg is kezdődtek. Az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést”
– közölte a miniszterelnök.
A beruházás felgyorsítása érdekében 24 órás munkavégzést rendeltek el, a honvédelmi miniszter pedig száz katonát vezényelt a helyszínre az építkezés támogatására.
A beavatkozás célja, hogy biztosítsa a Paksi Atomerőmű működéséhez szükséges vízellátást, és csökkentse az erőmű kiszolgáltatottságát az alacsony dunai vízállással szemben.
Helikopterrel érkezett a miniszterelnök Paksra
Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a kihelyezett kormányülésre Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz helikopterrel érkezett, miközben a kabinet több tagja kisbusszal tette meg az utat. Joggal merül fel a kérdés, hogy a korábban a közpénzek felelős felhasználását hirdető miniszterelnök miért választotta ezt a költséges utazási módot. Hadházy Ákos számításai szerint Magyar Péter helikopteres útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.