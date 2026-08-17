Magyar Péter a paksi bárkák mellől jelentkezett be: a következő két nap még kritikus lesz

Jelentős előrelépésről számolt be a paksi munkálatok kapcsán Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről. Kiemelte, hogy a következő két nap továbbra is kritikus időszak lesz, ezért elsődleges a nukleáris biztonság garantálása, valamint a jelenleg működő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

Magyar Péter a paksi bárkák mellől jelentkezett be - Fotó: képernyőkép

Mínusz 129 centimétert mutat a paksi vízmérce

A kormányfő Gacsályi Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesével, Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval – akit a védelem vezetőjeként mutatott be – közösen állt kamera elé. Azt mondta:

az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.

– Ebben a két napban a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása, amihez az kell, hogy többel tudják emelni a vízszintet, mint amennyivel csökken – közölte. Jelezte:

szerda estétől kezdődhet vízszintemelkedés, mert most is esik az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.

Kótai László arról számolt be, hogy jelenleg egyszerre öt feladat végrehajtása zajlik Paksnál

megy a visszaduzzasztás a bárkákkal

halad a visszaduzzasztás hatásának kivédése kövek behelyezésével a bárkák mögött

a harmadik feladat a bárkahídfő kialakítása, ennek a betonozási munkálata megtörtént

a negyedik a kőbehordás

az ötödik beavatkozási pont pedig a fenékküszöb bal parti részének építése, amit honvédek végeznek.

Ide kapcsolódik, hogy – mint arról az Origo beszámolt – a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, két centimétert nyerve így.