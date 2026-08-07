Ezért oldhatták fel az önkéntes fogyasztáscsökkentést, miközben továbbra is csak egy turbina működik

Az elmúlt napok rendkívüli hősége után Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy enyhült a veszélyhelyzet, ezért már nincs szükség az önkéntes energiafogyasztás-csökkentésre. Sokan ugyanakkor felvetették, hogy a Paksi Atomerőműben továbbra is csak egy turbina termel áramot, ezért az intézkedések visszavonása korainak tűnhetett. Hortay Olivér szerint azonban elsősorban nem Pakson, hanem az időjárásban következett be olyan változás, amely mérsékelte az energiarendszer terhelését és indokolttá tette a szigorítások feloldását.

Hortay Olivér szerint az időjárás enyhülése a Paksi Atomerőműtől függetlenül is indokolta a korábbi intézkedések feloldását (Forrás: Facebook/Hortay Olivér)

A Paksi Atomerőmű helyzete nem változott meg, a fogyasztás viszont csökkent

Az Origo megkeresésére Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője azt mondta, hogy a döntés hátterében elsősorban az időjárás változása állhat.

A kánikula az, ami elmúlt. Az alacsonyabb hőmérséklet mellett a villamosenergia-igények is alacsonyabbá válnak

– magyarázta.

A szakértő szerint a Paksi Atomerőmű termelésében csak akkor várható tartós javulás, ha a Duna vízállása is tartósan emelkedik.

Az elmúlt napok csapadéka ugyan átmenetileg javított a helyzeten, Magyar Péter pénteki tájékoztatása szerint

Paksnál a Duna vízszintje már 13 centiméterrel magasabb a vasárnapi mélypontnál, és a következő napokban további mintegy 20 centiméteres emelkedés várható. A miniszterelnök ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy újabb csapadék hiányában ez várhatóan csak átmeneti javulást jelent, ezért az atomerőmű működését továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik.

Jövő héten ismét nőhet a terhelés

Hortay Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a jelenlegi lehűlés mérsékli a villamosenergia-rendszer terhelését, a veszélyek nem múltak el teljesen.

A jövő hétre is mondanak kánikulát, amivel a villamosenergia-igények újfent megemelkedhetnek, tehát ilyen mértékben a veszélyek nem szűntek meg

– mondta, hozzátéve, hogy energiapolitikai szempontból nem tartja jó megoldásnak, ha a lakossági fogyasztás visszafogására épül a rendszer működése.

Szerintem nem az a jó energiapolitikai megközelítés, hogy megpróbálom rávenni a fogyasztókat, hogy fogyasszanak kevesebbet

– fogalmazott.