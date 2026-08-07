Ezért oldhatták fel az önkéntes fogyasztáscsökkentést, miközben továbbra is csak egy turbina működik

Az elmúlt napok rendkívüli hősége után Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy enyhült a veszélyhelyzet, ezért már nincs szükség az önkéntes energiafogyasztás-csökkentésre. Sokan ugyanakkor felvetették, hogy a Paksi Atomerőműben továbbra is csak egy turbina termel áramot, ezért az intézkedések visszavonása korainak tűnhetett. Hortay Olivér szerint azonban elsősorban nem Pakson, hanem az időjárásban következett be olyan változás, amely mérsékelte az energiarendszer terhelését és indokolttá tette a szigorítások feloldását.
A Paksi Atomerőmű helyzete nem változott meg, a fogyasztás viszont csökkent
Az Origo megkeresésére Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője azt mondta, hogy a döntés hátterében elsősorban az időjárás változása állhat.
A kánikula az, ami elmúlt. Az alacsonyabb hőmérséklet mellett a villamosenergia-igények is alacsonyabbá válnak
– magyarázta.
A szakértő szerint a Paksi Atomerőmű termelésében csak akkor várható tartós javulás, ha a Duna vízállása is tartósan emelkedik.
Az elmúlt napok csapadéka ugyan átmenetileg javított a helyzeten, Magyar Péter pénteki tájékoztatása szerint
Paksnál a Duna vízszintje már 13 centiméterrel magasabb a vasárnapi mélypontnál, és a következő napokban további mintegy 20 centiméteres emelkedés várható. A miniszterelnök ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy újabb csapadék hiányában ez várhatóan csak átmeneti javulást jelent, ezért az atomerőmű működését továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik.
Jövő héten ismét nőhet a terhelés
Hortay Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a jelenlegi lehűlés mérsékli a villamosenergia-rendszer terhelését, a veszélyek nem múltak el teljesen.
A jövő hétre is mondanak kánikulát, amivel a villamosenergia-igények újfent megemelkedhetnek, tehát ilyen mértékben a veszélyek nem szűntek meg
– mondta, hozzátéve, hogy energiapolitikai szempontból nem tartja jó megoldásnak, ha a lakossági fogyasztás visszafogására épül a rendszer működése.
Szerintem nem az a jó energiapolitikai megközelítés, hogy megpróbálom rávenni a fogyasztókat, hogy fogyasszanak kevesebbet
– fogalmazott.
A Paksi Atomerőmű működését továbbra is jelentősen befolyásolja a Duna alacsony vízállása. A kormány pénteki tájékoztatása szerint az egyetlen működő turbina jelenleg is stabilan termel, miközben a szakemberek folyamatosan figyelik a folyó vízszintjének alakulását, és átmeneti megoldások kidolgozásán dolgoznak arra az esetre, ha a rendkívül alacsony vízállás tartósan fennmaradna.
Magyar Péter: Nem mondhatok olyat, hogy nem lesz újra önkéntes fogyasztáscsökkentési kérés
Pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök arról beszélt, hogy a Védelmi Munkacsoport minden lehetséges forgatókönyvet figyelembe véve döntött úgy, hogy feloldják a fogyasztás csökkentésére irányuló kérést. A döntéssel kapcsolatban Magyar Péter elmondta: a feloldás hátterében az is áll, hogy
a legnagyobb cégek fogyasztáscsökkentett működése hosszútávon munkahelyeket veszélyeztet és hatalmas kieséseket tud okozni a legnagyobb ipari fogyasztóknak.
A kormányfő szerint a Védelmi Munkacsoport úgy ítélte meg, hogy az elkövetkező időszakban nem indokolt a cégek és háztartások korlátozása. Hozzátette: a legtöbben ilyenkor utaznak külföldre, amivel ismét csökkenhet a hálózat leterheltsége.
Nem véletlen, hogy nem kérjük. Nem is szabad ilyet csinálni, mert bele is fárad sok mindenki. Ilyen kérést akkor szabad és kell megfogalmazni, amikor tényleg szükség van rá
– fogalmazott.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a fogyasztáscsökkentés nemcsak a lakosságot terheli hosszabb távon, de negatív hatással lehet a gazdaság növekedésére és a költségvetés helyzetére is. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy ismét korlátozásokat kell bevezetnie a kormánynak.