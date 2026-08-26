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Itt a bejelentés: már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét

MVM Paksi Atomerőmű

Itt a bejelentés: már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét

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Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán Magyar Péter, aki arról írt, hogy a tervezettnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét. A Paksi Atomerőműben augusztus 24-e óta három blokk termelte az áramot.
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MVM Paksi AtomerőműPaksMagyar Péter

Ahogy az Origo is beszámolt róla, augusztus 24-én a paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással kezdett termelni, és megtörtént mind a nyolc szivattyúrendszer beüzemelése. A Paksi Atomerűműben ekkor megkezdődött az utolsó blokk visszakapcsolása.

Paks, Hungarian Prime Miniszter Peter Magyar (L) inspects the construction work with the director Zoltan Bencs (R) of the South Transdanubian Water Directorate as construction crews work on the banks of the river Danube to prepare its riverbed for a planned water-level increase near the Paks Nuclear Power Plant in Dunaszentbenedek, Hungary, on August 14, 2026. The project aims to ensure a reliable cooling water supply for the country's sole nuclear power plant on long term. The nuclear plant in Paks, south of Budapest, is cooled by water pumped from the Danube river, which has dropped to record low levels because of a lack of rain and successive heatwaves since May. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter Pakson - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Visszakapcsolták az utolsó paksi turbinát is

A miniszterelnök szerda reggeli bejegyzésében bejelentette:

A tervezettnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét.

A miniszterelnök akkori elmondása szerint a turbinák visszakapcsolása folyamatos, így az erőmű teljesítménye szerdára újra elérheti a 2000 megawattot, amely a hazai villamosenergia-fogyasztás mintegy 35 százalékát fedezheti. Magyar Péter korábban a paksi atomerőműnél zajló munkálatokról is beszélt, és kiemelte, hogy a veszélyhelyzet egyelőre elmúlt.

 

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