Itt a bejelentés: már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét

Ahogy az Origo is beszámolt róla, augusztus 24-én a paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással kezdett termelni, és megtörtént mind a nyolc szivattyúrendszer beüzemelése. A Paksi Atomerűműben ekkor megkezdődött az utolsó blokk visszakapcsolása.

Magyar Péter Pakson - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Visszakapcsolták az utolsó paksi turbinát is

A miniszterelnök szerda reggeli bejegyzésében bejelentette:

A tervezettnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményét.

A miniszterelnök akkori elmondása szerint a turbinák visszakapcsolása folyamatos, így az erőmű teljesítménye szerdára újra elérheti a 2000 megawattot, amely a hazai villamosenergia-fogyasztás mintegy 35 százalékát fedezheti. Magyar Péter korábban a paksi atomerőműnél zajló munkálatokról is beszélt, és kiemelte, hogy a veszélyhelyzet egyelőre elmúlt.