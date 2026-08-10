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Magyar Péter

Itt a bejelentés: visszakapcsolnak egy újabb turbinát Pakson

6 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Fontos bejelentést tett Magyar Péter miniszterelnök, aki a Facebook-oldalán azt írja, hogy már zajlik egy paksi turbina visszakapcsolása, amely várhatóan este már termelni is fog. A Duna vízszintje Paksnál a múltheti mélyponthoz képest már 19 centiméterrel magasabb.
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Magyar Péterduna vízállástermeléskánikulaMVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tovább javult a helyzet a Paksi Atomerőműnél: a Duna vízszintje hétfő reggel már 19 centiméterrel állt az egy héttel korábbi mélypont felett. A kedvezőbb vízállásnak köszönhetően megkezdődött egy újabb paksi turbina visszakapcsolási folyamata, estétől pedig a második blokk 3-as turbinája is megkezdheti az áramtermelést – írja Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

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Újabb turbina indulhat el Pakson - Fotó: Mediaworks

Újabb turbina indulhat el Pakson

A helyzet mostanra látványosan javult. Megkezdődött az egyik paksi turbina visszakapcsolási folyamata, és a tervek szerint hétfő estétől már a második blokk 3-as turbinája is villamos energiát termel. Ez fontos lépés az atomerőmű termelési kapacitásának fokozatos helyreállításában.

Alig egy héttel korábban még egészen más volt a helyzet. Augusztus elején néhány milliméteren múlt, hogy az utolsó működő turbinát is le kelljen állítani.

A Duna vízszintjének emelkedése azonban végül lehetővé tette a termelés fenntartását.

A Duna emelkedése hozta el a fordulatot

A Paksi Atomerőmű működése szempontjából kulcsfontosságú a Duna megfelelő vízállása, az erőmű ugyanis a folyóból biztosítja az üzemeléshez szükséges hűtővizet. A rekordalacsony vízszint korábban a vízkivételi rendszer működését korlátozta.

Az előrejelzések már a múlt héten arra utaltak, hogy a folyó vízszintje tovább emelkedhet, és ismét megközelítheti azt a szintet, amely nagyobb paksi kapacitás üzemeltetését teszi lehetővé.

A Paksi Atomerőmű helyzetéről és a döntés hátteréről Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt az Origónak.

 

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