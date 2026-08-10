Botrányos jelenetek a parlamentben, Bujdosó Andrea Toroczkai Lászlóékkal kiabált

A tiszás Gyöngyösi István napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy augusztus 2-án Európa a roma holokausztra emlékezik. Felszólalását taps és egy perces néma felállás követte, amelyben minden képviselő részt vett, kivéve a Mi Hazánk hat képviselője. Magyar Péter ezt szóvá is tette, később pedig Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető emelt hangon kérte számon Toroczkai Lászlót, aki házszabály-ellenességre hivatkozott.

Magyar Péter megpróbálta megzavarni az eskütételt

Esküt tett a Fidesz frakció két új képviselője, Hortay Olivér és Palócz André, akik Szijjártó Péter és Budai Gyula mandátumát vették át. Magyar Péter megpróbálta megzavarni az eskütételt. A miniszterelnök később külön posztokat szentelt annak, hogy a képviselők belebakiztak a szövegbe.

Példátlannak számít az is, mint azt a HVG észrevette, hogy a mandátumigazolásról szóló szavazásnál – amely puszta formalitás – Kőszegi Krisztián házalelnök, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Ruzsa Diána és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tartózkodott a szavazástól.

Bóka Jánosra is berágott a kormányfő

Magyar Péter tapssal próbálta megzavarni a Fidesz frakcióvezetőjének felszólalását, Bóka János ugyanakkor azzal szembesítette: a válság elkerülhető lett volna, fel lehetett volna készülni, de nem tették. Bóka azt mondta: nyugodtabb lenne, „ha ön nyaralna, és Orbán Viktor kezelné a válságot.”

Ez a valódi arcuk, így viselkednek a parlamentben! Magyar Péter miniszterelnök, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és – a mai, példátlan események alapján – Bujdosó Andrea frakcióvezető sem méltó arra, hogy a magyar embereket képviselje az Országgyűlésben – reagált Németh Balázs (Fidesz).