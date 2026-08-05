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rendkívüli ülés

Kétnapos rendkívüli ülést tarthat jövő héten a parlament

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely tíz törvényjavaslat megtárgyalását indítványozza. A parlamenti képviselők egyebek mellett az egészségügyet, a köznevelést, a költségvetést, valamint a rendkívüli villamosenergia-helyzetet érintő előterjesztésekről dönthetnek.
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rendkívüli ülésországgyűlésRuff Bálint

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány. A kabinet tíz előterjesztés megtárgyalását javasolja – derül ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter leveléből.

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely tíz törvényjavaslat megtárgyalását indítványozza. (Fotó: Ladóczki Balázs)
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely tíz törvényjavaslat megtárgyalását indítványozza (Fotó: Ladóczki Balázs)

Miről dönthet a parlament?

A képviselők megvitathatják

  • az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve
  • a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat,
  • az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő, valamint
  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását.
  • Tárgyalhatja a parlament a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről,
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, illetve
  • a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályokról szóló indítványokat.
  • Naprenden lesz a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről, valamint
  • a szakképzésről és
  • az általános forgalmi adóról szóló törvények módosítása is.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta. Azt írta, hogy

a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

Különösen fontosnak nevezi, hogy a jelenlegi rendkívüli villamosenergia-helyzetben módosítsák az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek kijelölésére vonatkozó szabályozást. Az aszályhelyzettől sújtott mezőgazdasági ágazat támogatásának érdekében pedig kiemelten fontos az agrárkamara működésének és választási szabályainak átalakítása.

A közpénzügyi és költségvetési szabályok módosítására irányuló törvények elfogadása biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a költségvetési fegyelem erősítését, a módosítások elengedhetetlenek az uniós vállalások teljesítéséhez és a források lehívásához – mutatott rá.

A Miniszterelnökség vezetője kiemelte, hogy a szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét.

Az áfatörvény módosításával a kormány szeptember 1-jétől biztosítja, hogy az orvos által felírt vényköteles gyógyszerek forgalmi adója öt százalék helyett nulla százalék legyen.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatát a kormány visszavonta.

 

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