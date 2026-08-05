Kétnapos rendkívüli ülést tarthat jövő héten a parlament

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány. A kabinet tíz előterjesztés megtárgyalását javasolja – derül ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter leveléből.

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely tíz törvényjavaslat megtárgyalását indítványozza (Fotó: Ladóczki Balázs)

Miről dönthet a parlament?

A képviselők megvitathatják

az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve

a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat,

az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő, valamint

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását.

Tárgyalhatja a parlament a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről,

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, illetve

a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályokról szóló indítványokat.

Naprenden lesz a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről, valamint

a szakképzésről és

az általános forgalmi adóról szóló törvények módosítása is.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta. Azt írta, hogy

a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

Különösen fontosnak nevezi, hogy a jelenlegi rendkívüli villamosenergia-helyzetben módosítsák az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek kijelölésére vonatkozó szabályozást. Az aszályhelyzettől sújtott mezőgazdasági ágazat támogatásának érdekében pedig kiemelten fontos az agrárkamara működésének és választási szabályainak átalakítása.

A közpénzügyi és költségvetési szabályok módosítására irányuló törvények elfogadása biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a költségvetési fegyelem erősítését, a módosítások elengedhetetlenek az uniós vállalások teljesítéséhez és a források lehívásához – mutatott rá.