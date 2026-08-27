Így vonták meg ismét a szót Magyar Pétertől a parlamentben

Még a tiszás házelnöknek is sok volt Magyar Péter gyalázkodása, megvonta tőle a szót – osztotta meg a parlamenti jelenetet közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Pétertől megvonták a szót a parlamentben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Személyeskedésig is elmentek a parlamentben

Mint beszámoltunk róla, a csütörtöki rendkívüli ülésen újabb szócsata bontakozott ki a kormányfő és Pócs János fideszes képviselő között. Napirend után az ellenzéki képviselő szóvá tette, hogy nem lehet amellett elmenni, hogy a miniszterelnök szinte minden felszólalásában bizonyíték nélkül lopással vádolja őt és a Fidesz-frakció tagjait. Közölte, hogy ez őt nem zavarja, mert szerinte „Magyar Péter a gyerekkori szeretethiányát akarja megbosszulni”, és emiatt inkább a kormányfő gyermekeit sajnálja. Ezen a ponton elvette tőle a szót a levezető elnök.

Ez nem mehet így tovább!

– jelentette ki Magyar Péter, és arról beszélt, hogy már a kampányban is a családján és a gyerekein keresztül bántották, és ez folytatódik az Országgyűlésben, amit nem tűr.

– Igen, ön egy tolvaj! Aki közpénzen visz óvodába, óvodás gyerekeknek, bölcsődéseknek műanyag motorokat, amiket egyébként háromezer forintért meg lehetne venni, az a mi szemünkben és minden becsületes magyar ember szemében egy tolvaj. És bekiabál ahelyett, hogy elnézést kérne. Ön akarja megosztani a hívő és nem hívő embereket. Ott ül hátul Szabó Csaba... – eddig jutott fejtegetésében a miniszterelnök, amikor Hallerné Nagy Anikó levezető elnök megvonta tőle a szót, mivel eltért a tárgytól és az időkerete is elfogyott. Ám ez sem tartotta vissza a miniszterelnököt, mutogatva és kiabálva folytatta felszólalását.