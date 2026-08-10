Új képviselők tették le az esküt a parlamentben – élő közvetítés az Origón

A miniszterelnök napirend előtti felszólalását egyből azzal kezdte, hogy a korábbi kormányt vádolta azzal, hogy nem megfelelően kezelte a klímaváltozást. Magyar Péter a parlament üléstermében azt igyekezett bizonygatni, hogy korábban Orbán Viktor hazudott az embereknek ezzel kapcsolatban. A kormányfő ezek után azt állította, hogy az általa vezetett kormány jobb a vízmegtartásban, mint a korábbi.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Azt is bizonygatta Magyar Péter, hogy ők már az első hőhullám óta szakértelemmel kezelték a helyzetet. Majd elmondta, hogy meghatároztak sikerkritériumokat. Ezek között volt a nukleáris biztonság fenntartása. Erről a miniszterelnök azt mondta, hogy sem eddig sem ezután nem kell számítani ezen a területen problémára. Ahogy a black out, a teljes elsötétedés elkerülése is fontos volt. A miniszterelnök rámutatott, hogy nem volt komoly áramkimaradás a krízis alatt és arra számítanak, hogy nem is lesz. De arról is beszélt, hogy a vízhiányt is megfelelően kezelték.

A Paksi Atomerőművel kapcsolatban elmondta, hogy már 20 centivel magasabban van a vízszint, mint a rekord alacsony vízszint. Majd jelezte, hogy hamarosan az egy eddig még le nem állított turbina mellé hamarosan újraindítanak egy újabbat. Azonban hamarosan újabb száraz időszak jön, ezért a vízszint újabb csökkenése várható – tette hozzá.

Az energiabiztonsággal kapcsolatban ismét a korábbi kormányokat vádolta a miniszterelnök, mert szerinte nem tettek ezért eleget. Majd azt ígérte, az ő kormánya ezt be fogja pótolni.

Magyar Péter nem csak az előző kormányt vádolta, hanem a jelenlegi ellenzékét is. Azt próbálta bizonygatni, hogy az ellenzéki képviselők és a szerinte hozzájuk tartozó véleményvezérek azt várták, hogy a magyarokat sokkal jobban megérintse ez a válság.

A kormányfő egyre hangosabb vádjait megelégelve az egyik ellenzéki képviselő bekiabált Magyar Péternek, azonban a házelnök rendre utasította.

A vádakra Takács Péter a közösségi oldalán reagált: „vajon miért érez késztetést arra Magyar Péter, hogy két kattintással ellenőrizhető, egyszerű dolgokról is hazudjon” – tette fel a kérdést. Hozzátette: „esküszöm, nem értem, miért égeti magát.”