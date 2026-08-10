Új képviselők tették le az esküt a parlamentben – élő közvetítés az Origón

A miniszterelnök napirend előtti felszólalását egyből azzal kezdte, hogy a korábbi kormányt vádolta azzal, hogy nem megfelelően kezelte a klímaváltozást. Magyar Péter a parlament üléstermében azt igyekezett bizonygatni, hogy korábban Orbán Viktor hazudott az embereknek ezzel kapcsolatban. A kormányfő ezek után azt állította, hogy az általa vezetett kormány jobb a vízmegtartásban, mint a korábbi.
Azt is bizonygatta Magyar Péter, hogy ők már az első hőhullám óta szakértelemmel kezelték a helyzetet. Majd elmondta, hogy meghatároztak sikerkritériumokat. Ezek között volt a nukleáris biztonság fenntartása. Erről a miniszterelnök azt mondta, hogy sem eddig sem ezután nem kell számítani ezen a területen problémára. Ahogy a black out, a teljes elsötétedés elkerülése is fontos volt. A miniszterelnök rámutatott, hogy nem volt komoly áramkimaradás a krízis alatt és arra számítanak, hogy nem is lesz. De arról is beszélt, hogy a vízhiányt is megfelelően kezelték.
A Paksi Atomerőművel kapcsolatban elmondta, hogy már 20 centivel magasabban van a vízszint, mint a rekord alacsony vízszint. Majd jelezte, hogy hamarosan az egy eddig még le nem állított turbina mellé hamarosan újraindítanak egy újabbat. Azonban hamarosan újabb száraz időszak jön, ezért a vízszint újabb csökkenése várható – tette hozzá.
Az energiabiztonsággal kapcsolatban ismét a korábbi kormányokat vádolta a miniszterelnök, mert szerinte nem tettek ezért eleget. Majd azt ígérte, az ő kormánya ezt be fogja pótolni.
Magyar Péter nem csak az előző kormányt vádolta, hanem a jelenlegi ellenzékét is. Azt próbálta bizonygatni, hogy az ellenzéki képviselők és a szerinte hozzájuk tartozó véleményvezérek azt várták, hogy a magyarokat sokkal jobban megérintse ez a válság.
A kormányfő egyre hangosabb vádjait megelégelve az egyik ellenzéki képviselő bekiabált Magyar Péternek, azonban a házelnök rendre utasította.
A vádakra Takács Péter a közösségi oldalán reagált: „vajon miért érez késztetést arra Magyar Péter, hogy két kattintással ellenőrizhető, egyszerű dolgokról is hazudjon” – tette fel a kérdést. Hozzátette: „esküszöm, nem értem, miért égeti magát.”
A miniszterelnök csak a Fideszről beszél
Toroczkai László a miniszterelnök felszólalására reagálva jelezte: „már megint fél órán keresztül a Fideszről beszélt”. A Mi Hazánk frakcióvezetője jelezte, hogy valóban probléma, hogy Magyarországról sok víz folyik ki, de a miniszterelnöknek nem a Fideszről kellett volna beszélnie, hanem arról, hogy a Tisza mit csinált ez ellen.
Magyar Péter rémisztgette az ebereket
Rétvári Bence szerint Magyar Péter csak mutogat az előző kormányra, mégis az ő kormánya az, akinek a kormányzása alatt majdnem le kellett állítani a Paksi Atomerőművet. A KDNP frakcióvezetője szerint ezzel a leállítással is rémhírt terjesztett, azzal rémisztgette az embereket , hogy az erőmű leállításával teljes összeomlás lesz.
Azt is felidézte, hogy a Fidesz kormányzása alatt is számos krízishelyzet volt, mégsem volt olyan alkalom, hogy idáig jutott volna az ország.
Rétvári Bence rámutatott, hogy a Tisza egymás ellen uszította az embereket, ugyanis egymást megfigyelték és feljelentették, ha valaki locsolt, vagy légkondit használt.
„Nyugodtabb lennék ha Orbán Viktor kezelné a válságot”
Bóka János elmondta, hogy örül annak, hogy az energiaválságról és annak kezeléséről tudnak az Országházban vitatkozni, ugyanis erre a múlthéten nem volt lehetőség, miközben a miniszterelnök napirend előtti felszólalásának éppen az lenne a lényege, hogy rendkívüli esetekről számol be.
Érdekes módon ezek szerint a múlt héten nem volt olyan rendkívüli eset, amelyről be kellene számolni
– tettet hozzá a Fidesz frakcióvezetője. Majd emlékeztetett: egy héttel korábban pedig a kormányfő nem beszélt arról, hogy olyan helyzet jöhet, hogy a Paksi Atomerőművet majdnem le kelljen állítani.
A frakcióvezető rámutatott, hogy korábban a magyar kormányoknak sikerült a hasonló helyzeteket elkerülniük, ha pedig krízis következett be, akkor az emberek számíthattak a kormányra. Most azonban ennek éppen az ellenkezője történt. Amikor a válság a legsúlyosabb volt, akkor a magyar kormány és a miniszterelnök széttárta a kezét és azt mondta az embereknek és a cégeknek, hogy „segítsetek”.
A mostani válság elkerülhető lett volna
– jelentette ki Bóka János. Rámutatott: Magyar Péter maga is felvázolta ennek az útját, azonban ez nem tűnik járható útnak.
Bár higgye el miniszterelnök úr, én is sokkal nyugodtabb lennék akkor, hogyha ön folytatná a nyaralását Antalyában és Orbán Viktor kezelné ezt a válságot!
– tette hozzá.
Erre a kijelentésre Szűcs Gábor is reagált a közösségi oldalán. A Fidesz képviselője rámutatott: „Bóka János egy mondattal lerendezte a továbbra is visszafelé mutogató, Orbánozó, kormányozni képtelen Magyar Pétert”.
A kormány ezt a válságot kommunikációs kérdésnek tekintette és kommunikációs módon kezelte, válság kezelés helyett válság kommunikációt folytatott – jegyezte meg válaszában Bóka János.
Panyi Miklós a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter arról beszélt, hogy olyan rossz állapotban vette át a Tisza a közigazgatást és a védelmi irányítást, hogy napok alatt kellett egy új működési rendre átállniuk. De mi is ennek pontosan az oka? – tette fel a kérdést a Fidesz képviselője.
Ha 3 hónappal a kormány megalakulása után a minisztériumoknak nincs elfogadott működési rendje és ismert hatáskörei, ha nincs a helyi védekezésben kulcsfontosságú területi közigazgatásért, önkormányzatokért felelős államtitkár kinevezve, ha a 20 területileg szervezett védelmi bizottságból 13-nak nincs vezetője, akkor miért lennénk meglepődve a káoszon? – mutatott rá a képviselő.
Talán arról mégse a Fidesz és Orbán Viktor tehet, hogy közel 100 nappal a kormányalakítást követően kormányzati kulcspozíciók betöltetlenek, ami alapvető hatással van az ország védelmi képességeire
– hangsúlyozta. Hozzátette: persze lehet sokkal beljebb akkor sem lennénk, mert jó eséllyel szabadságon lennének.
Persze, ha fejetlenség és káosz van, marad a visszamutogatás – mutatott rá. Majd feltette a kérdést: miért nincsenek kinevezve hónapok óta a legfontosabb kormányzati vezetők?
Esküt tett a Fidesz két új parlamenti képviselője
Miután Szijjártó Péter és Budai Gyula lemondott képviselői mandátumáról, a két megüresedett helyre a Fidesz-KDNP közös listájáról választottak két új képviselőt. Míg előbbi helyét Palóc André, utóbbiét Hortay Olivér veszi át. A két képviselő ma megkapta megbízó leveiket.
Az Országyűlés igazolta Hortay Olivér és Palóc André mandátumát.
A két új megválasztott képviselő esküt tett és aláírták az esküokmányaikat.
Cikkünk frissül
Egy hét kihagyás után ismét összeült az Országgyűlés hétfőn és kedden. A kormány kezdeményezte a rendkívüli parlamenti ülést hétfőre és keddre, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter tíz előterjesztés megtárgyalását javasolta. A tavaszi ülésszak június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A parlament eredetileg múlt héten is ülésezett volna, de az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt elhalasztották.
A két nap alatt számos vita és döntés vár a képviselőkre, ezek mellett hétfőn két új országgyűlési képviselő is esküt tesz, a köztársasági elnök megválasztására azonban keddig várni kell.
Mint megírtuk, a Tisza-frakció megszavazta, hogy a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek, miután Sulyok Tamást az Alaptörvény tizenhetedik módosításával eltávolították a posztjáról. Hétfőn a Tisza 140 képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást államfőnek. A Fidesz és a KDNP közölte, hogy illegitimnek tartják az eljárást, ezért nem vesznek részt benne.
Miről dönt hétfőn a parlament?
A délután egy órakor induló hétfői ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, amit a frakcióvezetők napirend előtti felszólalása követ.
Ezek után esküt tesz Hortay Olivér és Palóc André, a Fidesz-frakció két új képviselője.
Majd az interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok órája és a kérdések következnek.
Ezek lezárultával kezdődnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. A parlament megvitatja
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló javaslatot,
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását,
- a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását,
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását,
- az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítását,
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását és
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását.
A viták után napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülés várhatóan este tíz órakor.