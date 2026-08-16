Ennyi szemét marad a parlamentben a képviselők után

A parlament ülésterme egy-egy plenáris ülés után sem marad sokáig rendetlenül: a karzatoktól lefelé haladva 12–15 ember kezdi meg a takarítást, amely általában másfél-két órát vesz igénybe. Lapunknak az Országgyűlés Hivatala azt is elmondta, milyen hulladék fordul elő leggyakrabban, és mi történik azokkal a tárgyakkal, amelyeket a képviselők vagy más résztvevők az ülésteremben felejtenek.

Ruhák, esernyők, autókulcsok és telefontöltők is gyakran a parlamenti ülésteremben maradnak a képviselők távozása után (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ez történik a parlamenti ülésteremben a képviselők távozása után

Az ülésterem és környékének rendbetétele minden alkalommal komoly szervezést igényel. Az Országgyűlés Hivatala közölte, hogy

a takarításban alkalmanként 12–15 ember vesz részt, és a teljes folyamat másfél-két órát vesz igénybe.

A képviselők és más résztvevők gyakran ott felejtenek valamit az ülésteremben. A hivatal szerint ezeket a Terembiztosi Szolgálat munkatársai a megtalálás helye alapján szinte minden alkalommal vissza tudják juttatni a tulajdonosukhoz. A leggyakrabban ruhadarabok, esernyők, jegyzettömbök, autókulcsok és telefontöltők maradnak hátra.

A parlamentben nem az ülésterem termeli a legtöbb hulladékot

Ami a hulladékot illeti, az ülésteremben és annak környékén leginkább papír és csomagolóanyag fordul elő. Az Országgyűlés Hivatala ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy az ülésterem és környéke nem tartozik az Országház legnagyobb hulladékot termelő területei közé.

A legtöbb hulladék az irodákban, a házi műhelyekben, valamint a konyhán, az étteremben és a dohányzóban keletkezik.

Az Országgyűlés Hivatala a teljes Országházra vonatkozó hulladékkezelési adatokat is megosztotta. Kommunális hulladékból négy darab, egyenként 1,1 köbméteres gyűjtőedényre szerződtek, amelyeket hetente ötször szállítanak el. Ugyanekkora edényből négy szolgál a papír, kettő a műanyag, egy pedig az üveg szelektív gyűjtésére, ezeket heti egy alkalommal ürítik.

A rendelkezésre álló kapacitást a szelektíven gyűjtött üveg kivételével átlagosan 70–80 százalékban használják ki. számok alapján jól látszik, hogy egy parlamenti ülésnap a képviselők távozásával korántsem ér véget: a rend helyreállítása még órákig tartó munkát ad az Országház dolgozóinak.