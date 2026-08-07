Nem csak több pénzt akarnak a tanárok, komoly változásokat sürget a PDSZ

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) újabb eredményeket ismertetett a KÖR-kép nevű felméréséből, amelyben azt vizsgálták, milyen változásokat tartanak fontosnak a köznevelésben dolgozók a bérezés javítása érdekében.

Ezt kéri a PDSZ. Fotó: Pexels

Komoly változásokat sürget a PDSZ

A szakszervezet szerint a válaszok alapján egyértelmű, hogy a dolgozók nemcsak magasabb fizetést szeretnének,

hanem olyan bérrendszert is, amely figyelembe veszi a szakmai tapasztalatot és a megszerzett végzettséget.

A PDSZ szerint a jelenlegi rendszerben a bérek sok esetben összecsúsztak, ezért sok munkavállaló úgy érzi, hogy a pályán eltöltött évek és a magasabb képesítések nem jelennek meg megfelelően a fizetésében.

A szakszervezet emellett sürgeti a nevelést-oktatást közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS-dolgozók és más köznevelési alkalmazottak bérrendezését is. A PDSZ szerint ezen a területen is jelentős változtatásokra van szükség.

A felmérésben részt vevők fontosnak tartják azt is, hogy minden túlóra és helyettesítés után automatikusan járjon díjazás. A PDSZ álláspontja szerint meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, amely szerint bizonyos helyettesítések külön juttatás nélkül is elrendelhetők.

A válaszok alapján sokan hiányolják a cafetéria-rendszert is, ezért a szakszervezet ennek újbóli bevezetését, valamint a pótlékok felülvizsgálatát is szorgalmazza.

A pedagógusok bére idén januárban 10 százalékkal emelkedett, amit a kormány további korrekcióval egészített ki. A januárig visszamenőleges béremelés különbözetét a pedagógusok augusztusban kapják meg egy összegben.