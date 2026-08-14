Rétvári Bence: Szégyen, hogy a kormány a pedagógusokon spórol

A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megszüntetésével a minőségi bérpótlékok is ugrottak – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a KDNP frakcióvezetője.
Nem számíthatnak a bérpótlékra a pedagógusok
A Tisza-kormány nem ad a pedagógusoknak, hanem elvesz tőlük. A következő tanévre megszüntették a teljesítményértékelési rendszert, és ezzel megszüntették a minőségi bérpótlékot is
– írta bejegyzésében Rétvári Bence.
Emlékeztetett: a Tisza korábban még azt állította, hogy jobbá teszik majd a rendszert és ezzel párhuzamosan növelik majd a minőségi bérpótlékot, azonban úgy fest, ez csak kampányfogás volt.
Ezzel 33 milliárd forintot vesznek el a pedagógusoktól, ennyi minőségi bérpótlékot nem fizetnek ki. Tehát a fizetések emelése helyett jön a csökkentés. És a legjobban teljesítők járnak a legrosszabbul. Szégyen, hogy a tanárokon spórol a kormány!
– mutatott rá Rétvári Bence.
Mint megírtuk, a parlament júliusban átmenetileg felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mivel a Tisza szerint nem volt megfelelő, nem tükrözi a modern neveléstudomány értékeit és a valós teljesítmény mérésére sem alkalmas. Emiatt új teljesítményértékelési rendszer kialakítását tervezik. Sokan felrótták viszont, hogy a rendszer kivezetésével a gyermekek járnak rosszul, mivel a teljesítményértékelés lényege az volt, hogy azok a pedagógusok, akik többet foglalkoznak a gyerekekkel, magasabb elismerést kaphassanak.