A Pink Túzok a kasszához járult, a Tisza közeli cég milliókért közvetítette az Országgyűlés alakuló ülését

A Magyar Hang által kiszúrt szerződés szerint a cég nettó 9,5 millió forintot kapott az Országgyűlés alakuló ülésének a közvetítéséért. A Pink Túzok Kft. tulajdonosa pedig az a Berkes Bence, aki a Tisza Párt tulajdonában álló Árad a Tisza Kft. ügyvezetője is. Utóbbi cég üzemelteti egyébként a párt webshopját is.

A Pink Túzok Kft. közel 10 millió forintot kapott a munkáért

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A lap egyébként megjegyezte, hogy a cég tavalyi alakításakor Berkes arról beszélt, hogy a jövőben filmes ismerőseivel tervez televíziós produkciókat, dokumentumfilmek gyártani, a Tisza Párttól pedig teljesen függetlenül fog működni a vállalkozás. A dokumentumfilmeknek és a televíziós produkcióknak egyelőre nem látszik nyoma, azonban Berkes kapta meg a megtisztelő feladatot, hogy élőben közvetítse a parlament alakuló ülését.

A Magyar Hang kérdéseire válaszolva Berkes ezt azzal magyarázta, hogy habár az Országgyűlésnek van élő közvetítése, az esemény súlyára való tekintettel külső és belső közvetítői rendszerek kialakítását és összehangolt működtetését biztosítani, ehhez pedig az Országgyűlésnek nem volt meg a technikai felszerelése.

A Pink Túzoknak sem egyébként, hiszen cégtulajdonos maga ismerte el, hogy forgatási költségeik túlnyomó részét a technikai eszközök egész napos bérleti díja tette ki. A cég bérelte az eseményhez használt közvetítőkocsit, a 14 kamerát, keverőpultokat, tápegységeket, sőt a napi műholdas Starlink-kapcsolatot. Mindehhez hozzájárult a több mint 35 fő technikai és produkciós személyzet munkadíja is, akik három napon keresztül dolgoztak a projekten.