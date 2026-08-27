Pócs János az Origónak: A Tisza Pártot és Magyar Pétert a személyes bosszú vezérli

Pócs János úgy látja, Csézy Erzsébet bizonyítékok nélkül uszít egy ember, illetve egy civil szervezet ellen, ezzel pedig nemcsak az érintetteket, hanem az egész demokráciát veszélyezteti. A kormánypárti politikus szerint több mint húszezer civil szervezetet gyanúsítottak meg egyetlen tollvonással, miközben az érintettek jelentős része tisztességesen pályázott, elnyerte a támogatásokat, majd azokat maradéktalanul a meghatározott célokra fordította.

Pócs János szerint Magyar Péter és a Tisza Párt bizonyítékok nélkül bélyegez meg több ezer tisztességesen működő civil szervezetet (Forrás: Facebook/Pócs János)

Pócs János szerint személyes bosszú áll a háttérben

A képviselő szerint a Tisza Párt fellépését nem a közélet megtisztításának szándéka, hanem politikai leszámolás vezérli.

Az egész demokráciát veszélybe sodorja, hiszen több mint húszezer civil szervezetet egy kalap alatt meggyanúsított, személyes bosszúból. Magyar Pétert és a Tisza Pártot a személyes bosszú vezérli, most pedig megpróbálják megalapozni ezt a bosszút”

– fogalmazott Pócs János. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, hogy a Tisza Párt húszezer civil szervezet működését vizsgálná át. Elmondása szerint az ügy kirobbanása óta számos érintett kereste meg, akik közös jogi fellépésre készülnek.