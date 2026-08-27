Pócs János az Origónak: A Tisza Pártot és Magyar Pétert a személyes bosszú vezérli

Pócs János úgy látja, Csézy Erzsébet bizonyítékok nélkül uszít egy ember, illetve egy civil szervezet ellen, ezzel pedig nemcsak az érintetteket, hanem az egész demokráciát veszélyezteti. A kormánypárti politikus szerint több mint húszezer civil szervezetet gyanúsítottak meg egyetlen tollvonással, miközben az érintettek jelentős része tisztességesen pályázott, elnyerte a támogatásokat, majd azokat maradéktalanul a meghatározott célokra fordította.
Pócs János szerint személyes bosszú áll a háttérben
A képviselő szerint a Tisza Párt fellépését nem a közélet megtisztításának szándéka, hanem politikai leszámolás vezérli.
Az egész demokráciát veszélybe sodorja, hiszen több mint húszezer civil szervezetet egy kalap alatt meggyanúsított, személyes bosszúból. Magyar Pétert és a Tisza Pártot a személyes bosszú vezérli, most pedig megpróbálják megalapozni ezt a bosszút”
– fogalmazott Pócs János. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, hogy a Tisza Párt húszezer civil szervezet működését vizsgálná át. Elmondása szerint az ügy kirobbanása óta számos érintett kereste meg, akik közös jogi fellépésre készülnek.
A civilek Pócs János beszámolója szerint:
- pertársaság létrehozását kezdeményezik;
- közösen kívánják megvédeni a jó hírnevüket;
- peres úton lépnének fel a velük szemben megfogalmazott állítások miatt;
- visszautasítják, hogy bűnözőként vagy tolvajként állítsák be őket;
- hangsúlyozzák, hogy szabályosan pályáztak, és a támogatásokat rendeltetésszerűen használták fel.
Most pedig bűnözőnek és tolvajnak vannak kikiáltva, Magyar Péter pedig közzétette a listát”
– mondta a képviselő.
„A lélegeztetőgépnek nem ára volt, hanem értéke”
Pócs János a koronavírus-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyéről is beszélt. A bírálatok szerint a kormány a szükségesnél több eszközt vásárolt, ráadásul rendkívül magas áron, a képviselő azonban úgy véli, egy világjárvány közepén nem lehetett pontosan előre kiszámítani, hány gépre lesz szükség.
Szerinte a Tisza Párt kormányzati teljesítmény helyett múltbeli ügyekben „vájkál”, felelősöket és bűnbakokat keres, hogy politikai lejárató kampányokat építsen fel. Különösen méltatlannak tartja, hogy egy emberéletekről szóló, rendkívüli válsághelyzetben meghozott döntést évekkel később büntetőjogi vagy politikai leszámolás alapjává tegyenek.
Aki megélte és túlélte a Covidot, az tudja, hogy a lélegeztetőgépnek nem ára volt, hanem értéke. Megszerezni minél hamarabb, minél többet: ez volt a tét. Hét évvel később ezt felhasználni egy lejáratókampányra az egyik legaljasabb dolog”
– jelentette ki Pócs János.
Minden eddiginél vadabb lehet az őszi ülésszak
A fideszes politikus arra is kitért, milyen parlamenti hangulatra számít az őszi ülésszakban. Rövid, de annál határozottabb választ adott: véleménye szerint a politikai küzdelem tovább éleződik, ő azonban áll elébe a vitáknak.
Szerintem vadabb lesz, mint eddig. Én pedig boldogabb, mint eddig”
– zárta az Origónak adott exkluzív interjúját Pócs János.