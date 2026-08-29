Biciklisfutár, asztalos, farmer, tévésztár – több pályaelhagyó politikus is rendhagyó szakmában helyezkedett el

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) volt listavezetője a Facebookon osztotta meg nemrégiben, hogy miután a tavaszi választásokon a pártja az 1 százalékot sem érte el, ismét a vállalkozása teszi ki a munkaideje jelentős részét, az újpesti önkormányzati képviselőség és a gyerekekkel való kempingjárás mellett, valamint úgy döntött, hogy napi 3 órában biciklis futárként is dolgozik majd.

Az asztalos

Több olyan egykori magyar politikus is van, aki a közéleti pályafutását követően szokatlan civil munkakörben tevékenykedett tovább. Magyar Péter volt felesége, Varga Judit igazságügyi miniszter az asztalosszakmát tanulta ki lemondása után. 2025 júniusában sikeresen teljesítette az elméleti és gyakorlati vizsgáit, és államilag elismert asztalos szakmai bizonyítványt szerezett. Vizsgaműként egy fiókos TV-szekrényt készített.

Fotó: Facebook/Varga Judit

Varga Judit négy hónappal a visszavonulása után alapított asztaloscéget jelenlegi párjával, az Állami Számvevőszéket vezető Windisch Lászlóval közösen, akinek 2020 óta van asztalos végzettsége.

A krimiíró

Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök 2025. május 8-án bejelentette, hogy lemond a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, és teljesen visszavonul a közélettől. Még hivatalban lévő miniszterelnökként fejezte be az Útközben címmel megjelent könyv kéziratát, később, már ellenzéki politikusként pedig egy szakácskönyvet is megjelentetett. Első krimije – A kereszt halála – Kate Vargha álnéven jelent meg még 2024 őszén. Második krimije idén jelent meg, immáron saját névvel, Gyilkos igazságok – Bűnből is eredhet a jó? címmel.

Gyurcsány Ferenc

Fotó: Ágneséva / Facebook

A felszolgáló

Bana Tibor jobbikos képviselő volt, 2022-ben – 12 év után – esett ki a parlamentből. Mint annak idején a Blikk megírta, a volt politikus feleségével, Diával közösen rendkívül hamar új életet kezdett, Szentgotthárd egyik csendes utcájában nyitották meg a Vadon nevű kávézójukat. Bana Tibor reggelente intézi a beszerzéseket és a pult mögé is beáll, ha feleségének segítségre van szüksége.