Biciklisfutár, asztalos, farmer, tévésztár – több pályaelhagyó politikus is rendhagyó szakmában helyezkedett el

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) volt listavezetője a Facebookon osztotta meg nemrégiben, hogy miután a tavaszi választásokon a pártja az 1 százalékot sem érte el, ismét a vállalkozása teszi ki a munkaideje jelentős részét, az újpesti önkormányzati képviselőség és a gyerekekkel való kempingjárás mellett, valamint úgy döntött, hogy napi 3 órában biciklis futárként is dolgozik majd.
Az asztalos
Több olyan egykori magyar politikus is van, aki a közéleti pályafutását követően szokatlan civil munkakörben tevékenykedett tovább. Magyar Péter volt felesége, Varga Judit igazságügyi miniszter az asztalosszakmát tanulta ki lemondása után. 2025 júniusában sikeresen teljesítette az elméleti és gyakorlati vizsgáit, és államilag elismert asztalos szakmai bizonyítványt szerezett. Vizsgaműként egy fiókos TV-szekrényt készített.
Varga Judit négy hónappal a visszavonulása után alapított asztaloscéget jelenlegi párjával, az Állami Számvevőszéket vezető Windisch Lászlóval közösen, akinek 2020 óta van asztalos végzettsége.
A krimiíró
Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök 2025. május 8-án bejelentette, hogy lemond a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, és teljesen visszavonul a közélettől. Még hivatalban lévő miniszterelnökként fejezte be az Útközben címmel megjelent könyv kéziratát, később, már ellenzéki politikusként pedig egy szakácskönyvet is megjelentetett. Első krimije – A kereszt halála – Kate Vargha álnéven jelent meg még 2024 őszén. Második krimije idén jelent meg, immáron saját névvel, Gyilkos igazságok – Bűnből is eredhet a jó? címmel.
A felszolgáló
Bana Tibor jobbikos képviselő volt, 2022-ben – 12 év után – esett ki a parlamentből. Mint annak idején a Blikk megírta, a volt politikus feleségével, Diával közösen rendkívül hamar új életet kezdett, Szentgotthárd egyik csendes utcájában nyitották meg a Vadon nevű kávézójukat. Bana Tibor reggelente intézi a beszerzéseket és a pult mögé is beáll, ha feleségének segítségre van szüksége.
Az állatorvos
Hadházy Ákos a tavaszi országgyűlési választásokon Zuglóban indult független képviselőként, de nem szerzett mandátumot. Így visszatért eredeti foglalkozásához, állatorvosként tevékenykedik, de rendszeresen megnyilvánul közéleti kérdésekben, legutóbb azt bírálta, hogy aggályos volt a Tisza-kormány augusztus 20-ához kapcsolódó közbeszerzése, valamint azt, hogy a politológus Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal vezetője.
A virágtermesztő
„Pályaelhagyó” politikusokra bőven akad példa külföldön is. José „Pepe” Mujica Uruguay korábbi elnökének nevét messze földön is ismerték, miután több alkalommal is a világ legszegényebb elnökeként hivatkoztak rá. Mujica ugyanis soha nem kért sem a luxusból, sem pedig a csillogásból, elnöki ciklusa végén pedig még a juttatásait is visszautasította.
José „Pepe” Mujica végül visszatért ahhoz, amit a legjobban szeret, a virágokhoz a farmján. A volt elnök pedig minden jel szerint azóta is elégedett a döntésével.
A popsztár párja
Érdemes megemlíteni Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt, aki lemondása bejelentése után még egy ennél is nagyobb bombát robbantott. Kiderült ugyanis, hogy a politikus igencsak közel került Katy Perryhez. A popsztárt és Trudeau több helyen is feltűntek közösen, a hírek szerint pedig a pár azóta már közös kreatív projekteket is tervez.
A tévés celeb
Ed Balls korábbi brit munkáspárti képviselő és árnyék-pénzügyminiszter miután 2015-ben elveszítette parlamenti székét, 2016-ban szerepelt a BBC rendkívül népszerű Strictly Come Dancing (a Szombat esti láz brit verziója) című műsorában. Legendás „Gangnam Style” tánca miatt közönségkedvenc és valóságos nemzeti ikon lett. Azóta állandó arca a brit televíziónak, a Good Morning Britain reggeli műsor vezetője, és főzőműsort is nyert.
A trashtelevíziózás megteremtője
Jerry Springer 1965-ben politológiai végzettséget szerzett, majd 1968-ban jogot végzett. Kezdetben Robert F. Kennedy kampányát segítette, majd egy ügyvédi irodánál helyezkedett el. 1971-ben Cincinnati városi tanácsának tagjává választották, majd le kellett mondania, de 1975-ben újraválasztották. 1977-ben a városi tanács egy évre a város polgármesterévé emelte. Springer később egészen más pályára lépett, talkshow-ja, a The Jerry Springer Show megteremtette a trashtelevízió műfaját, a műsor 27 évadon át futott. Az egyes adásokban gyakran estek egymásnak a vendégek káromkodások közepette, emiatt minden epizódot cenzúrázni kellett. Egyes becslések szerint egy részben körülbelül 85-130 sípolást lehetett összeszámolni, és a műsor nem is nyerte el a kritikusok tetszését, sőt 2002-ben a legrosszabb tévéműsornak választották. Ennek ellenére a nézők körében hatalmas népszerűségnek örvendett. A talkshow végül közel ötezer rész után, 2018-ban ért véget.