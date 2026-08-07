Nagy változás jön a rendőrségnél: ezt ígéri az új belügyminiszter

Pósfai Gábor civil vezetőként teljes szemléletváltást ígér a Belügyminisztériumban. A tárcavezető a Magyar Hangnak elismerte, hogy számára is ismeretlen terepet jelent a belügyi szervek világa, de állítása szerint éppen a kívülről hozott vállalatvezetői tapasztalata és civil szemlélete segítheti az ágazat megújítását. Úgy véli, az elmúlt tizenhat évben a belügyi állomány egyetlen minisztert és egyetlen, erősen tekintélyelvű vezetési stílust ismert meg, ezért a bizalom és a nyílt párbeszéd kialakításához időre lesz szükség.

Pósfai Gábor állítása szerint olyan miniszter, akitől lehet kérdezni, és akinek döntéseiről büntetlenül lehet véleményt mondani (Forrás: Facebook/Pósfai Gábor)

Béremelést ígért, a pontos számok azonban még hiányoznak

Pósfai szerint olyan Belügyminisztériumot szeretne vezetni, ahol az állomány tagjai kérdezhetnek, kritikát fogalmazhatnak meg, és az észrevételeik legalább egy része a döntésekben is megjelenik. Mint mondta, ha a vezetés meghallgatja a dolgozókat, majd figyelmen kívül hagyja a véleményüket, rövid időn belül elveszíti a bizalmukat.

A miniszter kinevezése után két héten belül tárgyalóasztalhoz ült a rendvédelmi szakszervezetekkel a Belügyi Érdekegyeztető Tanács keretében.

Állítása szerint korábban legfeljebb évente egyszer, és akkor is csak helyettes államtitkári szinten egyeztettek velük. Pósfai negyedévenkénti találkozókat ígért.

A beérkezett visszajelzések alapján a rendvédelmi dolgozók legfontosabb követelése egyértelműen a béremelés. A tárcavezető konkrét összegeket és százalékokat nem kívánt mondani, javaslatait augusztus végéig terjeszti a kormány elé. Mint fogalmazott:

Nem olyan egyszeri juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz: a teljes bértáblát szeretnénk átalakítani, érezhető bértömeg-növekedéssel és akár több szabadnappal, hiszen ez is a juttatások egy formája.”

A tervek szerint a bérrendezés nemcsak a hivatásosokra, hanem a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra és a munkavállalókra is kiterjedne. Pósfai az összecsúszó bértáblákat is átalakítaná. Szerinte tarthatatlan, hogy egy dolgozónak az előléptetéssel csak a felelőssége növekedjen, a fizetése viszont ne. A megvalósítás időpontja ugyanakkor bizonytalan. A miniszter arra hivatkozott, hogy minden ágazat és minisztérium a saját fejlesztési igényeivel áll sorban, miközben a Tisza-kormány mintegy nyolcszázalékos költségvetési hiányt örökölt.

A béremelés így egyelőre ígéret marad, pontos menetrend, elfogadott kormányzati döntés és hozzárendelt forrás nélkül.

Az új életpályamodell részeként a rendvédelmi nyugdíjrendszert is átalakítanák. Egy munkacsoport már egyeztet a Honvédelmi Minisztériummal, de Pósfai Gábor ebben az ügyben sem közölt konkrét feltételeket vagy bevezetési időpontot. Annyit mondott, hogy az idősebb dolgozók kompenzálása mellett a pályakezdőknek is kiszámítható, egészen a nyugdíjazásig tervezhető karrierutat kínálnának.