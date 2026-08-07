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pósfai gábor

Nagy változás jön a rendőrségnél: ezt ígéri az új belügyminiszter

21 órája
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Átfogó bérrendezést, kiszámítható életpályát és emberibb vezetői kultúrát ígért a rendvédelmi dolgozóknak az új belügyminiszter, konkrét összegeket és határidőt azonban egyelőre nem közölt. Pósfai Gábor a Magyar Hangnak adott interjújában a közel kilencezer fős rendőrhiány mellett Szakács István vitatott előállításáról is beszélt.
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Pósfai Gábor civil vezetőként teljes szemléletváltást ígér a Belügyminisztériumban. A tárcavezető a Magyar Hangnak elismerte, hogy számára is ismeretlen terepet jelent a belügyi szervek világa, de állítása szerint éppen a kívülről hozott vállalatvezetői tapasztalata és civil szemlélete segítheti az ágazat megújítását. Úgy véli, az elmúlt tizenhat évben a belügyi állomány egyetlen minisztert és egyetlen, erősen tekintélyelvű vezetési stílust ismert meg, ezért a bizalom és a nyílt párbeszéd kialakításához időre lesz szükség.

Pósfai Gábor
Pósfai Gábor állítása szerint olyan miniszter, akitől lehet kérdezni, és akinek döntéseiről büntetlenül lehet véleményt mondani (Forrás: Facebook/Pósfai Gábor)

Béremelést ígért, a pontos számok azonban még hiányoznak

Pósfai szerint olyan Belügyminisztériumot szeretne vezetni, ahol az állomány tagjai kérdezhetnek, kritikát fogalmazhatnak meg, és az észrevételeik legalább egy része a döntésekben is megjelenik. Mint mondta, ha a vezetés meghallgatja a dolgozókat, majd figyelmen kívül hagyja a véleményüket, rövid időn belül elveszíti a bizalmukat.

A miniszter kinevezése után két héten belül tárgyalóasztalhoz ült a rendvédelmi szakszervezetekkel a Belügyi Érdekegyeztető Tanács keretében. 

Állítása szerint korábban legfeljebb évente egyszer, és akkor is csak helyettes államtitkári szinten egyeztettek velük. Pósfai negyedévenkénti találkozókat ígért.

A beérkezett visszajelzések alapján a rendvédelmi dolgozók legfontosabb követelése egyértelműen a béremelés. A tárcavezető konkrét összegeket és százalékokat nem kívánt mondani, javaslatait augusztus végéig terjeszti a kormány elé. Mint fogalmazott:

Nem olyan egyszeri juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz: a teljes bértáblát szeretnénk átalakítani, érezhető bértömeg-növekedéssel és akár több szabadnappal, hiszen ez is a juttatások egy formája.”

A tervek szerint a bérrendezés nemcsak a hivatásosokra, hanem a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra és a munkavállalókra is kiterjedne. Pósfai az összecsúszó bértáblákat is átalakítaná. Szerinte tarthatatlan, hogy egy dolgozónak az előléptetéssel csak a felelőssége növekedjen, a fizetése viszont ne. A megvalósítás időpontja ugyanakkor bizonytalan. A miniszter arra hivatkozott, hogy minden ágazat és minisztérium a saját fejlesztési igényeivel áll sorban, miközben a Tisza-kormány mintegy nyolcszázalékos költségvetési hiányt örökölt. 

A béremelés így egyelőre ígéret marad, pontos menetrend, elfogadott kormányzati döntés és hozzárendelt forrás nélkül.

Az új életpályamodell részeként a rendvédelmi nyugdíjrendszert is átalakítanák. Egy munkacsoport már egyeztet a Honvédelmi Minisztériummal, de Pósfai Gábor ebben az ügyben sem közölt konkrét feltételeket vagy bevezetési időpontot. Annyit mondott, hogy az idősebb dolgozók kompenzálása mellett a pályakezdőknek is kiszámítható, egészen a nyugdíjazásig tervezhető karrierutat kínálnának.

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Kilencezer rendőr hiányzik, évente százakkal csökken az állomány

A Belügyminisztérium adatai szerint közel kilencezer rendőr hiányzik a rendszerből, ebből mintegy kétezer Budapestről. Pósfai azt kérte, hogy települési szintig lebontva mérjék fel az állomány tényleges létszámát. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a rendőrségtől évente 600–800-zal többen távoznak, mint ahányan belépnek.

A miniszter szerint a létszámhiány kezelése nem kizárólag pénzkérdés. Az egyik első intézkedésként ismét lehetővé tették, hogy a korábban leszerelt hivatásosok visszatérjenek a rendőrséghez. Pósfai szerint a visszatérők olyan tudást és tapasztalatot hozhatnak magukkal, amelyre a jelenlegi helyzetben nagy szükség van.

Eddig közel kilencszázan jelezték, hogy újra felszerelnének”

 – közölte a belügyminiszter. Közülük azonban eddig csak több tucat embert vettek vissza. A kérelmeket helyi szinten bírálják el, és minden jelentkező esetében megvizsgálják, hogy alkalmas-e ismét a hivatásos szolgálatra.

A tárca eddig több, jelentős költségvetési forrást nem igénylő intézkedést vezetett be:

  • lehetővé tették a korábban leszerelt hivatásosok visszatérését;
  • engedélyezték a mobiltelefon használatát szolgálati időben;
  • visszaállították a 24/72 órás szolgálati beosztást.

A 24/72 órás beosztás alapján az utcán és a határon dolgozó rendőrök, a vonulós tűzoltók és a körletfelügyelők 24 óra szolgálat után három teljes pihenőnapot kaphatnak. Pósfai szerint ez különösen a vidékről Budapestre vezényelt dolgozóknak jelent segítséget, akik így hosszabb időre hazatérhetnek a családjukhoz, vagy civil munkát vállalhatnak.

Pósfai Gábor
Pósfai Gábor egyik első intézkedéseként ismét lehetővé tette, hogy a korábban leszerelt hivatásosok visszatérjenek a rendőrséghez. (Forrás: Facebook/Magyar Rendőrség)

A már bevezetett intézkedések mellett a tárca további változtatásokat is tervez:

  • csökkentenék a jelentési és adminisztrációs kötelezettségeket, hogy a rendőrök több időt tölthessenek tényleges operatív munkával;
  • megszüntetnék a tűzoltók másodállását és vállalkozását érintő korlátozásokat;
  • felülvizsgálnák, hogy az egyes belügyi ágazatokban hány vezetőre és irányítási szintre van valóban szükség;
  • átvilágítanák a büntetés-végrehajtást;
  • megszüntetnék a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Készenléti Rendőrség egymást fedő feladatköreit;
  • 2027 januárjára ismét önálló tűzoltóságot hoznának létre;
  • megújítanák a szolgálati ruházatot.

A szolgálati ruházat megtervezése, tesztelése és beszerzése várhatóan hosszabb folyamat lesz, amelynek lezárását Pósfai csak 2027 végére vagy 2028 elejére ígérte. A katasztrófavédelem átalakítása ugyanakkor már folyamatban van, ennek részeként jöhet létre az önálló tűzoltóság.

Pósfai Gábor nem minősítette Szakács István bilincses előállítását

A Magyar Hang Szakács István megafonos influenszer ügyéről is megkérdezte a belügyminisztert. Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Szakácsot egy Magyar Péternek címzett Facebook-bejegyzése miatt nyolc rendőr vitte el bilincsben. Pósfai nem kívánta minősíteni, hogy szükséges és arányos volt-e a nyolc rendőr részvételével végrehajtott intézkedés. Azt mondta, nem szeretne beleszólni a rendőrség mindennapi munkájába, és az eljárás eredményéről sem akar véleményt mondani.

A tárcavezető azzal érvelt, hogy a rendőrség feljelentés alapján, terrorfenyegetés gyanúja miatt kezdett intézkedni. 

A Nemzeti Nyomozó Iroda előzetesen tájékoztatta az ügyészséget arról, hogy kutatást kíván tartani Szakácsnál, az ügyészség pedig nem emelt kifogást. Pósfai ezért úgy véli, a házkutatásnak volt jogalapja.

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Igaz, később kiderült, hogy nem állt meg a bűncselekmény gyanúja. Én mindenesetre egy olyan országban szeretnék élni, ahol védett a szabad véleménynyilvánítás joga”

  – jelentette ki. A miniszter tehát megvédte az eljárás jogszerűségét, annak arányosságával kapcsolatban azonban nem foglalt állást.

Pósfai az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy a magasabb fizetés önmagában nem oldja meg a rendvédelmi szervek problémáit. Szerinte hiába kapnak több pénzt az állomány tagjai, ha feletteseik lekezelően beszélnek velük, vagy a valóságot elrejtő és megszépítő statisztikák elkészítését várják el tőlük.

Nagyon fontos, hogy érezzék: megbecsülik, elismerik őket, emberi hangnemben szólnak hozzájuk”

  – fogalmazott a belügyminiszter.

Pósfai Gábor tehát jelentős átalakításokat és új vezetési kultúrát ígér, a legfontosabb kérdésekben azonban egyelőre hiányoznak a konkrét összegek, a határidők és a már elfogadott intézkedések. Az új belügyi irány eredményességét ezért végül nem a miniszteri nyilatkozatok, hanem az mutatja majd meg, hogy az ígéretekből mennyi és mikor valósul meg.

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