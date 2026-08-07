Nagy változás jön a rendőrségnél: ezt ígéri az új belügyminiszter

Pósfai Gábor civil vezetőként teljes szemléletváltást ígér a Belügyminisztériumban. A tárcavezető a Magyar Hangnak elismerte, hogy számára is ismeretlen terepet jelent a belügyi szervek világa, de állítása szerint éppen a kívülről hozott vállalatvezetői tapasztalata és civil szemlélete segítheti az ágazat megújítását. Úgy véli, az elmúlt tizenhat évben a belügyi állomány egyetlen minisztert és egyetlen, erősen tekintélyelvű vezetési stílust ismert meg, ezért a bizalom és a nyílt párbeszéd kialakításához időre lesz szükség.
Béremelést ígért, a pontos számok azonban még hiányoznak
Pósfai szerint olyan Belügyminisztériumot szeretne vezetni, ahol az állomány tagjai kérdezhetnek, kritikát fogalmazhatnak meg, és az észrevételeik legalább egy része a döntésekben is megjelenik. Mint mondta, ha a vezetés meghallgatja a dolgozókat, majd figyelmen kívül hagyja a véleményüket, rövid időn belül elveszíti a bizalmukat.
A miniszter kinevezése után két héten belül tárgyalóasztalhoz ült a rendvédelmi szakszervezetekkel a Belügyi Érdekegyeztető Tanács keretében.
Állítása szerint korábban legfeljebb évente egyszer, és akkor is csak helyettes államtitkári szinten egyeztettek velük. Pósfai negyedévenkénti találkozókat ígért.
A beérkezett visszajelzések alapján a rendvédelmi dolgozók legfontosabb követelése egyértelműen a béremelés. A tárcavezető konkrét összegeket és százalékokat nem kívánt mondani, javaslatait augusztus végéig terjeszti a kormány elé. Mint fogalmazott:
Nem olyan egyszeri juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz: a teljes bértáblát szeretnénk átalakítani, érezhető bértömeg-növekedéssel és akár több szabadnappal, hiszen ez is a juttatások egy formája.”
A tervek szerint a bérrendezés nemcsak a hivatásosokra, hanem a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra és a munkavállalókra is kiterjedne. Pósfai az összecsúszó bértáblákat is átalakítaná. Szerinte tarthatatlan, hogy egy dolgozónak az előléptetéssel csak a felelőssége növekedjen, a fizetése viszont ne. A megvalósítás időpontja ugyanakkor bizonytalan. A miniszter arra hivatkozott, hogy minden ágazat és minisztérium a saját fejlesztési igényeivel áll sorban, miközben a Tisza-kormány mintegy nyolcszázalékos költségvetési hiányt örökölt.
A béremelés így egyelőre ígéret marad, pontos menetrend, elfogadott kormányzati döntés és hozzárendelt forrás nélkül.
Az új életpályamodell részeként a rendvédelmi nyugdíjrendszert is átalakítanák. Egy munkacsoport már egyeztet a Honvédelmi Minisztériummal, de Pósfai Gábor ebben az ügyben sem közölt konkrét feltételeket vagy bevezetési időpontot. Annyit mondott, hogy az idősebb dolgozók kompenzálása mellett a pályakezdőknek is kiszámítható, egészen a nyugdíjazásig tervezhető karrierutat kínálnának.
Kilencezer rendőr hiányzik, évente százakkal csökken az állomány
A Belügyminisztérium adatai szerint közel kilencezer rendőr hiányzik a rendszerből, ebből mintegy kétezer Budapestről. Pósfai azt kérte, hogy települési szintig lebontva mérjék fel az állomány tényleges létszámát.
Az eredmények azt mutatták, hogy a rendőrségtől évente 600–800-zal többen távoznak, mint ahányan belépnek.
A miniszter szerint a létszámhiány kezelése nem kizárólag pénzkérdés. Az egyik első intézkedésként ismét lehetővé tették, hogy a korábban leszerelt hivatásosok visszatérjenek a rendőrséghez. Pósfai szerint a visszatérők olyan tudást és tapasztalatot hozhatnak magukkal, amelyre a jelenlegi helyzetben nagy szükség van.
Eddig közel kilencszázan jelezték, hogy újra felszerelnének”
– közölte a belügyminiszter. Közülük azonban eddig csak több tucat embert vettek vissza. A kérelmeket helyi szinten bírálják el, és minden jelentkező esetében megvizsgálják, hogy alkalmas-e ismét a hivatásos szolgálatra.
A tárca eddig több, jelentős költségvetési forrást nem igénylő intézkedést vezetett be:
- lehetővé tették a korábban leszerelt hivatásosok visszatérését;
- engedélyezték a mobiltelefon használatát szolgálati időben;
- visszaállították a 24/72 órás szolgálati beosztást.
A 24/72 órás beosztás alapján az utcán és a határon dolgozó rendőrök, a vonulós tűzoltók és a körletfelügyelők 24 óra szolgálat után három teljes pihenőnapot kaphatnak. Pósfai szerint ez különösen a vidékről Budapestre vezényelt dolgozóknak jelent segítséget, akik így hosszabb időre hazatérhetnek a családjukhoz, vagy civil munkát vállalhatnak.
A már bevezetett intézkedések mellett a tárca további változtatásokat is tervez:
- csökkentenék a jelentési és adminisztrációs kötelezettségeket, hogy a rendőrök több időt tölthessenek tényleges operatív munkával;
- megszüntetnék a tűzoltók másodállását és vállalkozását érintő korlátozásokat;
- felülvizsgálnák, hogy az egyes belügyi ágazatokban hány vezetőre és irányítási szintre van valóban szükség;
- átvilágítanák a büntetés-végrehajtást;
- megszüntetnék a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Készenléti Rendőrség egymást fedő feladatköreit;
- 2027 januárjára ismét önálló tűzoltóságot hoznának létre;
- megújítanák a szolgálati ruházatot.
A szolgálati ruházat megtervezése, tesztelése és beszerzése várhatóan hosszabb folyamat lesz, amelynek lezárását Pósfai csak 2027 végére vagy 2028 elejére ígérte. A katasztrófavédelem átalakítása ugyanakkor már folyamatban van, ennek részeként jöhet létre az önálló tűzoltóság.
Pósfai Gábor nem minősítette Szakács István bilincses előállítását
A Magyar Hang Szakács István megafonos influenszer ügyéről is megkérdezte a belügyminisztert. Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Szakácsot egy Magyar Péternek címzett Facebook-bejegyzése miatt nyolc rendőr vitte el bilincsben. Pósfai nem kívánta minősíteni, hogy szükséges és arányos volt-e a nyolc rendőr részvételével végrehajtott intézkedés. Azt mondta, nem szeretne beleszólni a rendőrség mindennapi munkájába, és az eljárás eredményéről sem akar véleményt mondani.
A tárcavezető azzal érvelt, hogy a rendőrség feljelentés alapján, terrorfenyegetés gyanúja miatt kezdett intézkedni.
A Nemzeti Nyomozó Iroda előzetesen tájékoztatta az ügyészséget arról, hogy kutatást kíván tartani Szakácsnál, az ügyészség pedig nem emelt kifogást. Pósfai ezért úgy véli, a házkutatásnak volt jogalapja.
Igaz, később kiderült, hogy nem állt meg a bűncselekmény gyanúja. Én mindenesetre egy olyan országban szeretnék élni, ahol védett a szabad véleménynyilvánítás joga”
– jelentette ki. A miniszter tehát megvédte az eljárás jogszerűségét, annak arányosságával kapcsolatban azonban nem foglalt állást.
Pósfai az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy a magasabb fizetés önmagában nem oldja meg a rendvédelmi szervek problémáit. Szerinte hiába kapnak több pénzt az állomány tagjai, ha feletteseik lekezelően beszélnek velük, vagy a valóságot elrejtő és megszépítő statisztikák elkészítését várják el tőlük.
Nagyon fontos, hogy érezzék: megbecsülik, elismerik őket, emberi hangnemben szólnak hozzájuk”
– fogalmazott a belügyminiszter.
Pósfai Gábor tehát jelentős átalakításokat és új vezetési kultúrát ígér, a legfontosabb kérdésekben azonban egyelőre hiányoznak a konkrét összegek, a határidők és a már elfogadott intézkedések. Az új belügyi irány eredményességét ezért végül nem a miniszteri nyilatkozatok, hanem az mutatja majd meg, hogy az ígéretekből mennyi és mikor valósul meg.